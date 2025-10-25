L’appel aux grandes figures de l’histoire du Gabon : Forger un nationalisme africain contemporain

Lors du 64ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé à une « renaissance de la dignité nationale » fondée sur la réforme des mentalités et l’émergence d’un « Gabonais nouveau ».

Ce thème, inspiré par l’histoire et les valeurs du pays, guide depuis 2023 l’action politique du régime issu de la transition.

A retenir

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait de la « renaissance de la dignité nationale » et de l’émergence d’un « Gabonais nouveau » le cœur de son projet politique depuis 2023.

En s’appuyant sur les grandes figures de l’histoire du Gabon pour restaurer la fierté nationale, il cherche à réaffirmer la souveraineté du pays, à renforcer l’unité et à proposer un nationalisme moderne, centré sur les valeurs, distinct du panafricanisme radical de certains États voisins.

À l’occasion du 64e anniversaire de l’accession à l’Indépendance du Gabon, dans son discours¹ du 17 août 2024, le deuxième thème, sur 52 développés par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema était celui « de la renaissance de la dignité nationale », ce qui ne pourra se faire qu’en faisant « émerger un nouveau type de Gabonais en réformant la mentalité ».

Il concluait en saluant « l’histoire de notre pays, écrite depuis la nuit des temps par nos ancêtres ». Ce thème de la dignité, du Gabonais nouveau et des personnages inspirants est le fil rouge de la méthode pour « l’essor vers la félicité »³ promis par le nouveau régime. Il a guidé toute l’action politique du chef de Transition et maintenant, Président de la Ve République, Oligui Nguema, depuis le renversement du régime d’Ali Bongo, le 30 août 2023.

Avec la prise du pouvoir au Gabon par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), en 2023, la définition de l’identité gabonaise a donc été au cœur du projet politique des nouvelles autorités. Destiné à rassembler les Gabonais autour de valeurs, ce projet se manifeste autour de la mise en valeur de figures de l’Histoire du Gabon. Si la démarche n’est pas nouvelle, les États sahéliens de l’AES, en particulier, promeuvent également de grandes figures historiques pour rassembler et galvaniser leur population, la démarche gabonaise est différente et singulière et mérite d’être étudiée.

L’image ternie du Gabon le questionnement des Gabonais sur leurs valeurs

Les derniers mois avant la chute du président Ali Bongo avaient été marqués par une série d’évènements dont la fréquence et la portée avaient révélé, ou confirmé, aux Gabonais, le déclassement de leur pays, l’affaiblissement des capacités régaliennes de leur État et porté atteinte à leur réputation :

Le premier a été, en septembre 2021, le renvoi par l’ONU du contingent de 450 Casques bleus gabonais de la MINUSCA, en Centrafrique, après des accusations d’exploitation et d’abus sexuels, privant le pays de sa seule opération extérieure ; les demandes formulées par l’ONU pour que les autorités gabonaises prennent des mesures énergiques et l’absence de réponse convaincante avaient précipité le retour du contingent gabonais à Libreville ; si beaucoup de Gabonais l’avaient ressenti comme une injustice⁴, cet évènement avait alimenté un débat sur l’humiliation nationale subie, mais également sur l’état de la discipline⁵ au sein des forces et sur l’inertie des autorités pour corriger des comportements déviants, pourtant signalés depuis plusieurs années ;

le second a été, le 29 décembre 2022, la rupture de la ligne ferroviaire du Transgabonais après un glissement de terrain ; si les coupures sont assez fréquentes et un sujet régulier de mécontentement⁶, son ampleur et le fait que cet incident se soit déroulé en fin d’année dans un moment de moindre mobilisation, avait révélé au pays son extrême vulnérabilité économique et logistique, les flux dans les deux sens de minerai, de bois… mais également de médicaments, de légumes ou d’eau minérale… ayant été arrêtés pendant plusieurs jours ; journalistes, opposants et observateurs n’avaient pas manqué de relever, en parallèle, la vétusté du réseau routier⁷ ou le manque de moyens militaires ; la situation avait finalement été résolue moins par une coordination des opérations et un engagement massif de l’État que par une auto organisation du secteur privé et informel ; à cette occasion, une campagne de presse virulente s’était développée, dans les médias gabonais, pour demander, par exemple, où étaient les moyens aériens⁸ de l’armée gabonaise en comparant au grand désavantage du pouvoir en place, l’état du parc aérien militaire dans les années 1980 et 1990 et aujourd’hui⁹.

le troisième a été le naufrage, dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, d’un ferry, l’Esther Miracle, se rendant de Libreville à Port-Gentil ; si cette catastrophe maritime n’était pas la première, son ampleur qui en a fait la plus meurtrière¹⁰ de l’histoire contemporaine du pays ; les interrogations sur la vétusté connue du navire, sur la négligence des ministères et administrations concernés par la navigation et la communication erratique des autorités ont provoqué une forte indignation des Gabonais ; ont été pointés : la législation non respectée sur le transport, l’avidité des exploitants ayant surchargé le bâtiment de passagers, le laxisme administratif qui n’a pas permis d’avoir le nombre exact de passagers embarqués, la lenteur des secours, le manque de moyens des FDS… Comme le soulignait L’Union, « grâce au concours des partenaires économiques, un système a été mis en place pour un ratissage total de l’épave du navire »¹¹ ce qui a souligné plus encore la faiblesse de l’État réduit à s’appuyer sur le secteur privé ; malgré trois jours de deuil et le limogeage du ministre des Transports, la population en a nourri un grand ressentiment.

Le dernier est lié aux problèmes d’électricité récurrents au Gabon après plusieurs années de mauvaise gestion et de scandales financiers qui se traduisent par des coupures et délestages qui exaspèrent la population. Au-delà des désagréments de la vie quotidienne, les Gabonais vivent ces coupures comme une humiliation qui les ramène à la situation que vivent plusieurs capitales de pays ouest-africains, ce qui est pour eux un symbole concret de leur déclassement. Cette crise s’est doublée d’une autre quand, le 22 mai 2023, Ousmane Cissé, un Sénégalais, a été nommé Directeur général de la SEEG¹². Une fronde populaire et une campagne de communication a exigé le départ de cet étranger¹³ qui aurait spolié des Gabonais de souche et tout aussi compétents, d’un emploi lucratif, alimentant le thème d’un pouvoir gabonais qui privilégierait une « Légion étrangère » – selon une expression courante à Libreville – aux dépens de ses propres concitoyens. Face à la pression populaire et syndicale, Ousmane Cissé avait dû présenter sa démission trois jours seulement après sa nomination¹⁴.

Ces événements ont agi fortement sur la population exposant les dysfonctionnements du pays : remise en cause de la discipline des armées, altération de la réputation du pays à l’international, incapacité des autorités à faire respecter les lois, connivences entre les milieux politiques et affairistes, faiblesse, voire désintérêt de l’exécutif pour les problèmes concrets des Gabonais, préférence pour les étrangers au détriment des nationaux… Mais si ces évènements ont révélé aux Gabonais la faiblesse de l’État à travers son manque d’autorité, son manque de moyens et l’usure d’un « système Bongo » à bout de souffle, ils ont aussi révélé une forme de désintérêt collectif des Gabonais pour le bien commun et l’égoïsme de certains d’entre eux. Le CTRI ne l’a pas oublié.

L’appel aux grandes figures de l’Histoire pour être « uni dans la concorde et la fraternité »¹⁵

Le renversement d’Ali Bongo a donc déclenché un vaste débat sur la question identitaire et les valeurs. Lors de son investiture comme président de la Transition¹⁶, le 4 septembre 2023, le général Oligui Nguema a clairement affirmé sa volonté de restaurer la dignité du peuple gabonais, en insistant sur la préférence nationale dans les postes de responsabilité et dans l’économie, tout en précisant que cette position n’était pas xénophobe, mais visait à réaffirmer la souveraineté nationale¹⁷. Les perspectives politiques nouvelles induites par le changement de régime ont donc amené les Gabonais à remettre au premier plan la question de l’octroi de la nationalité, de l’appropriation des terres et de l’accaparement de l’économie par des étrangers, de l’influence politique des diasporas étrangères dans le pays… et sur la place des Gabonais dans leur propre pays. Ce thème de l’identité et des valeurs a été un des principaux traités lors du dialogue national inclusif¹⁸ ouvert par le CTRI en avril 2024, certains participants se laissant même aller à des propositions qui ont fait craindre un moment que le pays ne se lance dans une politique de gabonité qui n’aurait rien eu à envier à la funeste et xénophobe ivoirité qui avait animé la vie politique d’Abidjan quelques années auparavant. Le CTRI avait rapidement repris la main sur le sujet, indiquant que les conclusions du DNI n’avaient qu’une valeur indicative. Parallèlement, le CTRI, s’il a promis de rendre la primauté aux Gabonais dans leur propre pays n’a pas hésité non plus à dénoncer les travers des Gabonais qui veulent tous être fonctionnaires, délaissent l’agriculture ou les emplois de services qui sont laissés aux étrangers, et en particulier aux ressortissants ouest-africains souvent appelés péjorativement les Westafs.

Parmi les mesures mises en œuvre par le régime pour restaurer la fierté et la solidarité afin de faire émerger un nouveau sentiment national et galvaniser le patriotisme, l’appel aux grandes figures de l’Histoire, a donc été un axe central de sa communication. L’objectif était de créer un Panthéon de figures historiques incarnant chacune une qualité à laquelle pourrait se référer chaque Gabonais.

Dans un article du 10 juin 2024, L’Union, principal quotidien national au Gabon, décrit parfaitement la démarche adoptée à l’occasion d’un déplacement du général Oligui Nguéma à Franceville, où il avait honoré le guerrier Awandji Wongo, personnalité historique locale qui s’était opposée à la pénétration coloniale. Le quotidien indiquait que, depuis sa prise de pouvoir, le général Oligui Nguéma « attache du prix à honorer de la plus belle et digne des manières, la mémoire des personnalités ayant marqué, du haut de leurs postures et talents, la vie de notre pays » et « qu’à travers ces personnages, le président de la Transition entend aussi, quelque part, inviter ses compatriotes, notamment ceux de la jeune génération, à s’approprier certaines vertus de ces grands hommes ». Chacune des figures citées se voyait attribuer une qualité : « l’abnégation de Léon Mba, La tolérance d’Omar Bongo Ondimba, le dévouement de Georges Damas Aléka »¹⁹, *« le sens élevé de l’engagement du capitaine Charles Ntchoréré, la perspicacité de Pierre Mamboundou Mamboundou »²⁰, « la combativité de Wongo, l’attachement au terroir de Vyckoss Ekondo etc. »²¹

Depuis, le Panthéon s’est encore étoffé, le général s’attachant à mettre en valeur dans chaque région une ou plusieurs personnalités. Le 13 juillet 2024, à Tchibanga, le président Oligui Nguema inaugure une statue de Gaspard Yanga « supposé être né au Gabon le 15 mai 1545 »²², meneur d’une rébellion d’esclaves en 1570, au Mexique, « manière d’intégrer et de renforcer le patriotisme, de conserver notre patrimoine, les valeurs culturelles et l’histoire de notre pays dans les mémoires et pour les générations futures »²³.

Plus tard, au cours de son adresse à la Nation du 16 août 2025²⁴, à l’occasion du 65e anniversaire de l’Indépendance, le président Oligui Nguema , rend de nouveau un hommage appuyé à au guerrier Wongo, à Léon Mba et à une nouvelle figure : Ogoula Iquaqua, chef Orungu déporté pour ses dénonciations du colonialisme. Le président indique à cette occasion que : « leur courage, leur sacrifice et leur vision doivent continuer de nous inspirer », pour inciter les Gabonais à affronter les défis contemporains²⁵.

Le 29 août 2025, à l’occasion du deuxième anniversaire du « Coup de Libération »²⁶, le président Oligui Nguema prononce un discours²⁷ à Tchibanga, où il convoque la mémoire du guerrier Nyonda Makita, cette fois-ci pour pour justifier la lutte contre les formes modernes de servitude économique et politique : « Comme Nyonda Makita, qui refusa de plier devant l’envahisseur, nous devons aujourd’hui refuser de nous plier devant toute forme moderne de servitude »²⁸.

La démarche porte et inspire la population qui se réapproprie, recherche et réhabilite des figures historiques. En témoigne, par exemple, cet engagement de l’Institut Culturel Hispano-Lusophone, à Libreville, qui milite pour la création d’un « panthéon des héros gabonais »²⁹. Il s’agit de faire connaître « toute personne ou groupe de personnes dont le courage et les exploits méritent d’être célébrés », en s’appuyant sur le recensement des établissements ayant des noms historiques. Il milite également pour le lancement d’une « Caravane nationale des héros »³⁰, en hommage au président Oligui Nguema « pour sa contribution à la restauration de la dignité nationale ». Les laudateurs du nouveau régime, comme ceux des précédents, versent parfois encore dans un travers bien gabonais : le kounabélisme³¹.

Le capitaine Charles N’Tchorere (1896-1940) qui est une figure singulière au destin aussi brillant que tragique, occupe une place prédominante dans ce Panthéon. S’étendre sur sa biographie est nécessaire pour comprendre le rayonnement de cette figure. Pur produit de la méritocratie coloniale³², il s’élève socialement grâce à son éducation et aux circonstances provoquées par la Première Guerre mondiale. À la déclaration de guerre en 1914, il quitte le Kamerun, alors colonie allemande où il travaille, pour rejoindre le Gabon. En 1916, il se porte volontaire pour le front en Europe et opte définitivement pour la carrière des armes. Promu adjudant en 1919, il prend part aux combats du Maroc. Entré à l’école d’officiers de Fréjus, il en sort major en 1922. Désigné pour le Levant, le lieutenant N’Tchorere est gravement blessé lors des opérations en Syrie. Il est cité en 1925 à l’ordre de la division et décoré de la Croix de guerre. Il rejoint plus tard le Soudan français et est promu capitaine en 1933. Affecté au 1er RTS³³, à Saint-Louis-du-Sénégal, il commande, en particulier, l’école d’enfants de troupe³⁴. En 1939, il demande à servir de nouveau au front. Envoyé dans la Somme, il prend le commandement de la 7e compagnie du 53e RICMS. Le 7 juin 1940, à la tête de sa compagnie retranchée dans le village d’Airaines, près d’Amiens, le capitaine N’Tchorere résiste aux assauts allemands jusqu’à l’épuisement des munitions. Fait prisonnier, pour avoir revendiqué le droit d’être traité en officier français, il est abattu à bout portant par un Allemand³⁵ dans un acte de pur racisme.

Le général puis président Brice Clotaire Oligui Nguema , président de la Transition au Gabon, a exprimé à plusieurs reprises une profonde admiration pour le capitaine Charles N’Tchorere.

Le 2 juin 2024, lors de sa visite officielle en France, le général Oligui Nguema se rend à Airaines, dans la Somme, pour participer aux commémorations des combats de juin 1940. Il y dépose une gerbe de fleurs au pied du monument dédié au capitaine N’Tchorere. Lors de cette cérémonie, il déclare : « Charles N’Tchorere est un héros national. J’ai tenu à être le premier chef d’État gabonais à venir honorer sa mémoire ici à Airaines. Sa figure est ancrée dans notre jeunesse gabonaise. Elle est hautement représentée au Gabon »³⁶.