Le chant des cigales, patrimoine sonore de la France méditerranéenne

La France abrite une quinzaine d’espèces de cigales, dont plusieurs endémiques de Corse — patrimoine biogéographique unique en Europe.

Le cycle biologique de la cigale est l’un des plus disproportionnés du règne animal : six ans sous terre pour six semaines de chant.

Menacé par l’urbanisation littorale et le changement climatique, ce patrimoine sonore méditerranéen constitue un enjeu de civilisation autant que d’écologie.

Une identité sonore méditerranéenne

Il y a des sons qui définissent un lieu plus sûrement que ses images. Le chant des cigales est de ceux-là. Sans lui, la Provence n’est plus la Provence, la Corse n’est plus la Corse, la Grèce insulaire n’est plus la Grèce. Il structure le paysage sonore de tout le pourtour méditerranéen depuis des millénaires, au point que Platon en fit dans le Phèdre des créatures liées aux Muses : les cigales chantent parce qu’elles ont patiemment attendu leur moment.

La France dispose d’un patrimoine cigalier particulièrement riche. On y recense une quinzaine d’espèces, réparties selon un gradient méridional très marqué. La limite nord de leur aire de distribution se situe approximativement sur une ligne Bordeaux-Lyon. Au-dessus, elles se font rares, à l’exception de quelques espèces montagnardes. En dessous, elles saturent l’été de leur stridulation continue.

Les grandes espèces continentales

Lyristes plebejus, la cigale plébéienne, est la plus commune et la plus grande, jusqu’à cinq centimètres d’envergure. C’est elle qui produit le chant continu et strident si caractéristique des étés provençaux, du bassin méditerranéen français au nord jusqu’à l’Ardèche méridionale. Elle est abondante en Provence, en Languedoc, en Roussillon, sur la Côte d’Azur, et de plus en plus présente dans la vallée du Rhône jusqu’à Lyon.

Cicada orni, la cigale de l’orne ou cigale grise, se distingue par son chant plus rythmé, avec des pulsations bien marquées, souvent décrit comme des « tzi-tzi-tzi » répétés. Plus petite que la précédente, elle est très répandue dans tout le Midi français, en Corse également. Contrairement à sa cousine, elle se trouve fréquemment dans les zones péri-urbaines, les jardins et les avenues d’oliviers ou de platanes.

Tibicina haematodes, la cigale rouge, remonte plus au nord — jusqu’en Ardèche et dans le Diois. Son abdomen rouge orangé la distingue immédiatement. Son chant, plus discret et plus musical que celui des grandes cigales méridionales, s’entend surtout en fin d’après-midi.

Cicadatra atra, plus discrète encore, préfère les zones boisées de moyenne altitude : chênaies méditerranéennes, forêts de pins. Elle est présente en Provence intérieure, dans les Cévennes, dans le Var forestier.

Le trésor corse : des espèces endémiques uniques

La Corse constitue un cas biogéographique remarquable en Europe. L’île abrite plusieurs espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde — signes de son isolement biologique depuis que le bloc sardo-corse s’est détaché de la Provence il y a environ trente millions d’années.

Tibicina corsica, comme son nom l’indique, est endémique de Corse. Elle témoigne de cette longue histoire géologique et biologique séparée. On ne l’entend nulle part ailleurs qu’en Corse et, marginalement, en Sardaigne voisine. Son chant, plus grave que celui des cigales continentales, participe à l’identité sonore particulière du maquis corse.

Pagiphora annulata et plusieurs espèces du genre Cicadetta complètent ce patrimoine insulaire. Certaines ne se rencontrent que dans des zones très localisées — Cap Corse, Alta Rocca, montagnes de Balagne. Cette microdiversité fait de la Corse un laboratoire naturel pour l’étude de l’évolution en milieu insulaire.

Les cigales endémiques sont, au même titre que le mouflon corse, la sittelle corse ou le porc nustrale, l’expression vivante d’un particularisme naturel millénaire.

Un cycle biologique vertigineux

Ce qui frappe le naturaliste chez les cigales, c’est la disproportion radicale de leur cycle de vie. Une cigale méditerranéenne passe environ six ans sous terre, à l’état larvaire, à se nourrir lentement de la sève des racines des arbres. Six ans d’obscurité, d’immobilité relative, de croissance patiente. Puis, un été particulier, elle remonte à la surface, se hisse sur un tronc, subit sa mue finale, déploie ses ailes et vit intensément pendant quelques semaines avant de mourir.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de sa vie sous terre, un pour cent au soleil. C’est ce contraste qui a nourri toute la symbolique poétique de la cigale depuis l’Antiquité. Chez les Grecs, elle représentait précisément l’âme qui accède enfin à la lumière après une longue préparation invisible.

La Fontaine, dans sa célèbre fable, a inversé cette symbolique en faisant de la cigale une écervelée qui n’a pas préparé l’hiver. Contresens biologique : la cigale ne connaît pas l’hiver, elle meurt à la fin de l’été après avoir accompli son cycle. Elle n’a rien à prévoir. Elle vit son bref accomplissement, puis retourne à la terre.

Le chant, sophistication technique

Contrairement à ce qu’on croit souvent, seuls les mâles chantent. Le stridulent estival n’est ni bruit gratuit, ni expression de bien-être : c’est un appel nuptial destiné à attirer les femelles pour l’accouplement. Chaque espèce a son chant caractéristique, ce qui permet aux femelles de reconnaître les mâles de leur propre espèce et d’éviter les hybridations stériles.

Le mécanisme est unique dans le monde animal. Les cigales possèdent des cymbales abdominales — deux petites membranes latérales sur l’abdomen, actionnées par de puissants muscles à haute fréquence. Ces membranes se déforment plusieurs centaines de fois par seconde, produisant le son que nous entendons. Un système de résonateurs internes amplifie le signal. Le mâle peut ainsi produire un chant audible à plus de cinq cents mètres.

Le volume atteint 90 à 100 décibels à proximité — plus qu’un aspirateur, autant qu’une tondeuse à gazon. C’est l’un des sons les plus puissants produits par un insecte.

Utilité écologique : aération des sols, chaîne alimentaire

Les cigales ont un rôle écologique réel et documenté, souvent méconnu. Leurs larves, qui passent des années sous terre, creusent des galeries qui aèrent le sol et favorisent l’infiltration de l’eau. Un rôle comparable à celui des vers de terre, à une autre échelle.

Les larves aquatiques nourrissent de nombreux prédateurs — oiseaux qui grattent le sol, hérissons, taupes, sangliers. Les adultes sont consommés par les guêpiers d’Europe (dont ils constituent une part importante du régime en été), les pies, les geais, les lézards ocellés, les mantes religieuses, et le fameux sphex à ailes jaunes qui paralyse la cigale pour nourrir ses larves.

À leur mort en fin d’été, les cigales apportent une biomasse importante au sol, nourrissant champignons, bactéries et détritivores. Elles participent ainsi au cycle du carbone et à la fertilité des sols méditerranéens.

Menaces contemporaines et enjeu de civilisation

Contrairement aux moustiques dont l’aire s’étend avec le réchauffement, les cigales sont menacées dans plusieurs régions françaises. L’urbanisation croissante du littoral méditerranéen détruit leurs habitats de reproduction, les arbres matures dont les racines nourrissent les larves. Les traitements phytosanitaires massifs dans les vignes et vergers du Sud ont un effet direct sur les populations. Certaines études régionales font état de baisses significatives depuis les années 2000 en Provence côtière.

Le changement climatique lui-même est ambigu. À court terme, il devrait favoriser la remontée des cigales vers le nord — on entend déjà Lyristes plebejus régulièrement en région lyonnaise, chose impensable il y a quarante ans. Mais les épisodes de sécheresse extrême, les canicules répétées et la mortalité des arbres hôtes fragilisent les populations dans leurs zones traditionnelles.

Au-delà de l’écologie stricte, il y a un enjeu de patrimoine culturel. Le chant des cigales est indissociable de la littérature française méditerranéenne — Mistral, Daudet, Giono, Pagnol, Camus. Il est présent dans la chanson corse, la musique traditionnelle occitane, la poésie catalane. Il définit l’expérience sensible de l’été dans tout le Midi français depuis des générations.

Comme la vue du massif calcaire pour l’œil, ou l’odeur du thym pour l’odorat, le chant des cigales est un marqueur civilisationnel. Le perdre ne serait pas seulement une perte écologique. Ce serait une amputation sensible de ce qui fait la Méditerranée française.

Sources : Michel Boulard, Les Cigales, porte-parole du silence (Muséum national d’histoire naturelle). INPN — Inventaire national du patrimoine naturel, Sonothèque du MNHN, Office français de la biodiversité. Stéphane Puissant, « Les cigales de France », Insectes, n°141, 2006.