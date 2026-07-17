Le corridor de Dantzig, la frontière qui déclencha la guerre

Troisième épisode de notre série d’été « Les frontières inattendues ». Derrière chaque frontière chaude, il y a des aléas de l’histoire, les frontières tracées lors des traités.

En 1919, le traité de Versailles taille dans la carte de l’Allemagne un couloir donnant à la Pologne un accès à la mer — et isolant la Prusse-Orientale du reste du Reich.

Vingt ans plus tard, ce corridor servira de prétexte au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une leçon sur les minorités nationales et les jeux de puissance.

Certaines frontières créent des conflits ; une au moins a déclenché la plus grande guerre de l’histoire. Le corridor de Dantzig, cette bande de terre qui donna à la Pologne renaissante un accès à la mer Baltique entre 1920 et 1939, fut le prétexte — sinon la cause — de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie le 1ᵉʳ septembre 1939. Rarement un tracé de frontière aura pesé aussi lourd sur le destin du monde.

Versailles et le casse-tête de l’accès à la mer

Tout commence avec la défaite allemande de 1918 et la renaissance de la Pologne, rayée de la carte depuis les partages du XVIIIᵉ siècle. Les vainqueurs réunis à Paris veulent donner à ce nouvel État un accès à la mer, conformément au treizième des « Quatorze points » du président américain Woodrow Wilson, qui réclamait pour la Pologne « un accès libre et sûr à la mer ». Mais la géographie est cruelle : la seule voie possible passe par la Poméranie, une région où vivent des Polonais — ainsi que les Kachoubes, minorité slave — mais aussi une forte minorité allemande.

Le traité de Versailles tranche en 1919 : il crée le « corridor polonais », une bande de terre qui relie la Pologne à la Baltique. Ce faisant, il sépare physiquement le gros de l’Allemagne de l’une de ses provinces, la Prusse-Orientale, désormais transformée en exclave isolée du reste du Reich. Quant à la ville de Dantzig (l’actuelle Gdańsk), port à population très majoritairement allemande, elle n’est donnée ni à l’un ni à l’autre : elle devient une « Ville libre » placée sous la protection de la Société des Nations.

Pour donner un littoral à un peuple, on coupa un autre pays en deux. La frontière qui réparait une injustice en créait une nouvelle.

Une plaie pour l’orgueil allemand

Il faut ici se garder des simplifications. Le corridor n’était pas une pure spoliation : le territoire était historiquement polonais avant les partages, et sa population y était majoritairement polonaise. La Pologne, privée de tout autre débouché maritime, y voyait son unique « poumon » vers le monde, et développa le port de Gdynia pour s’émanciper de Dantzig la germanophone. Le ministre polonais des Affaires étrangères Józef Beck refusait d’ailleurs jusqu’au mot « corridor », qu’il jugeait offensant pour une terre polonaise depuis des siècles.

Mais pour l’Allemagne, le corridor fut vécu comme une humiliation béante. Couper le Reich en deux, isoler la Prusse-Orientale et son chef-lieu Königsberg (l’actuelle Kaliningrad), imposer aux Allemands des contrôles douaniers et de passeport pour relier une partie de leur pays à l’autre : les nationalistes parlaient d’une « blessure ouverte à l’Est ». Dantzig, ville allemande sous administration internationale, cristallisait ce ressentiment. La question des minorités — Allemands en Pologne, Polonais en Allemagne — empoisonna toute la période, chaque camp accusant l’autre de maltraiter ses ressortissants.

Le prétexte de 1939

Hitler sut exploiter cette plaie avec un cynisme consommé. En mars 1939, il exigea le rattachement de Dantzig au Reich et la création de routes et de voies ferrées extraterritoriales traversant le corridor pour relier la Prusse-Orientale. Varsovie comprit que céder ne ferait qu’ouvrir la voie à de nouvelles exigences, et refusa. En réponse, Londres et Paris garantirent l’indépendance de la Pologne.

L’été 1939 fut celui de la montée aux extrêmes. Le 1ᵉʳ septembre, le cuirassé allemand Schleswig-Holstein, en visite « de courtoisie » à Dantzig, ouvrit le feu sur la garnison polonaise de la presqu’île de Westerplatte : c’étaient les premiers coups de canon de la Seconde Guerre mondiale. Le corridor et Dantzig furent submergés en quelques jours, annexés au Reich. Le prétexte de la frontière avait fait basculer le monde dans la guerre la plus meurtrière de l’histoire.

Ce que le corridor nous dit encore

L’histoire du corridor de Dantzig n’est pas qu’un épisode clos de l’entre-deux-guerres. Elle pose une question qui traverse tout notre temps : comment tracer une frontière dans une région où les peuples sont imbriqués, sans créer de minorités prisonnières du mauvais côté de la ligne ? Versailles crut résoudre une injustice — priver la Pologne de la mer — en en créant une autre — couper l’Allemagne en deux. Et cette seconde blessure offrit au pire des démagogues un prétexte rêvé.

La géographie du corridor n’a d’ailleurs pas fini de produire ses effets. Aujourd’hui encore, l’enclave russe de Kaliningrad — l’ancienne Königsberg, ce chef-lieu de Prusse-Orientale que le corridor avait isolé — demeure un territoire séparé du reste de la Russie, coincé entre la Pologne et la Lituanie, et l’un des points les plus militarisés et les plus sensibles d’Europe. Comme si la logique d’exclave née en 1919 continuait de hanter la Baltique.

C’est toute la leçon de notre série. Les hommes de Versailles, réunis à Paris en 1919, dessinèrent une frontière avec les meilleures intentions du monde — donner à un peuple l’accès à la mer. Ils ne pouvaient mesurer qu’en coupant un pays en deux, ils armaient la rancœur qui, vingt ans plus tard, embraserait le continent. Une frontière n’est jamais un simple trait administratif : c’est une décision qui engage le sort des peuples, et parfois la paix du monde.

Prochain épisode : la frontière Belize-Guatemala, le conflit oublié d’Amérique centrale.