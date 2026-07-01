L’Ontario déboulonne Samuel de Champlain

Le 10 juin dernier, la statue monumentale de Samuel de Champlain érigée en 1925 à Orillia (Ontario) a été démantelée, au terme de huit ans de controverse avec la nation huronne-wendat.

Jugée « dégradante et offensante » parce qu’elle figurait des autochtones soumis à la Couronne française, l’œuvre est aujourd’hui entreposée en morceaux dans un lieu tenu secret, son avenir incertain.

Derrière le cas Champlain — fondateur de la Nouvelle-France, mais aussi allié des Algonquins, Montagnais et Hurons-Wendat —, une lecture politique de l’histoire canadienne et québécoise.

À Orillia, en Ontario, une statue monumentale de Samuel de Champlain a été démantelée le 10 juin dernier. Érigée en 1925, l’œuvre du sculpteur britannique Vernon March représentait un Champlain triomphant, entouré de trois sculptures secondaires montrant des autochtones aux pieds d’un prêtre et d’un commerçant de fourrures. Fait notable, le grand chef huron-wendat Ovide Sioui avait assisté à l’inauguration originelle.

Pendant près d’un siècle, le monument ne suscite aucune contestation, malgré une plaque, depuis remplacée, célébrant « l’arrivée en Ontario de la race blanche ». La situation bascule à partir de 2017. Retirée par Parcs Canada pour restauration, la statue devient l’objet d’un désaccord avec la nation huronne-wendat, qui la juge « dégradante et offensante » en présentant les peuples autochtones comme soumis à la Couronne française. Après plusieurs allers-retours — remisage, retrait des sculptures secondaires, réinstallation en avril, vandalisme et arrestations —, le conseil municipal se prononce contre sa présence.

L’œuvre, démantelée et en morceaux, est aujourd’hui entreposée dans un lieu secret.

Son avenir est incertain. Certains réclament son transfert à Montréal, ville visitée à plusieurs reprises par Champlain. Mais l’ex-grand chef Konrad Sioui s’y oppose : sans blâmer Champlain lui-même, il évoque le « génocide » causé par les missionnaires, les « robes noires ».

À lire aussi : Pensionnats autochtones au Canada. Entre manipulations politiques et complexité historique

Champlain : le découvreur du Canada

Samuel de Champlain (1567-1635) est un explorateur, cartographe et navigateur français, considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France. Il fonde la ville de Québec en 1608 et joue un rôle décisif dans l’implantation française en Amérique du Nord. Explorateur infatigable, il cartographie une vaste partie du territoire, noue des alliances avec les nations autochtones et administre la colonie naissante jusqu’à sa mort. Surnommé « le père de la Nouvelle-France », il demeure une figure centrale de l’histoire du Canada et du Québec.

La biographie de l’historien David Hackett Fischer rappelle la complexité du personnage. Champlain fut certes un conquérant, mais il tissa aussi des alliances étroites avec les Algonquins, les Montagnais et les Hurons-Wendat, pour le commerce des fourrures, l’évangélisation et des ententes militaires contre les Iroquois.

Cette interdépendance reposait sur un respect mutuel.

Les autochtones transmirent aux Français le savoir nécessaire pour survivre à l’hiver et apprivoiser le territoire ; les Français apportaient leur protection contre les autres peuples.

À lire aussi : Un Québécois à Mexico. Entretien avec Jérôme Blanchet-Gravel

Le démontage de cette statue est symptomatique d’un Québec et d’un Canada englués dans une lecture politique de leur histoire. Une lecture qui oublie la complexité et la mise en contexte, et qui vise surtout à obtenir des gains aujourd’hui en faisant pression sur les gouvernements.