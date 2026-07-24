Paris et l’Île-de-France dans le regard de Vidal de la Blache

Dans le Tableau de la géographie de la France (1903), Vidal de la Blache consacre quatre chapitres à Paris et à sa région : il y déploie sa méthode jusqu’à son sommet descriptif.

La capitale n’y est jamais traitée comme un objet politique donné, mais reconduite à la genèse de son sol, au tracé de ses vallées, à la position de son fleuve et au jeu de ses routes.

Paris est, selon la métaphore de l’auteur, « une plante vivace » dont les racines plongent dans le sol — illustration parfaite du possibilisme vidalien à l’échelle d’une région.

« Le fleuve fut l’âme de la ville grandissante. »

P. Vidal de la Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903

Introduction

Le Tableau de la géographie de la France (1903) consacre à Paris et à sa région quatre chapitres d’affilée — « Les pays autour de Paris », « Paris », « Lien de Paris avec la Loire », et la partie méridionale du Bassin parisien — qui forment l’un des sommets descriptifs de l’ouvrage. Vidal de la Blache n’y traite pas la capitale comme un objet à part, mais comme l’aboutissement de sa méthode : montrer comment un site naturel, lentement « humanisé », devient une individualité géographique. Paris n’est pas posé d’avance ; il est expliqué, reconduit à la genèse de son sol, à la disposition de ses vallées, à la position de son fleuve et au jeu de ses routes.

On voudrait ici dégager cette vision géographique de Paris et de l’Île-de-France en suivant les fils que Vidal lui-même entrelace : la formation du sol, les paysages régionaux, le site urbain, le rôle de la Seine, le réseau des communications, enfin les rapports de Paris avec les autres villes et provinces du royaume. Partout revient la même idée directrice : la nature a « préparé des amorces » que l’homme a « choisies », et la grande ville est, selon la métaphore de l’auteur, « une plante vivace » dont les racines plongent dans le sol.

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Le sol parisien : une genèse géologique au service de l’homme

La description commence sous terre. Vidal de la Blache retrace la longue histoire sédimentaire de la région — argiles plastiques, calcaire grossier, gypses, travertins de Brie, sables de Fontainebleau, calcaire de Beauce — non par goût d’érudition géologique, mais parce que cette histoire commande tout le reste. Les courants diluviens, écrit-il, « ont eu à labourer dans la région parisienne une des successions les plus diverses qu’on puisse imaginer de couches sédimentaires ». De cette diversité naît la principale richesse du lieu :

« Grâce à ces argiles, à ces calcaires et à ces gypses, Paris a trouvé sur place tous les matériaux dont il avait besoin. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Les pays autour de Paris »)

Le sol fournit la pierre à bâtir, le gypse du plâtre, l’argile imperméable qui fixe les sources et les villages. Surtout, le travail d’érosion a donné au relief « cette variété minutieuse qui ouvre un jeu si riche aux combinaisons de l’activité humaine ». Le mot combinaisons, central dans toute l’œuvre de Vidal de la Blache, désigne ici la manière dont vallées, coteaux et plateaux offrent à l’homme une palette de positions et de ressources : la géologie est un réservoir de possibilités.

Les paysages de l’Île-de-France : plateaux, vallées et forêts

Autour de Paris, Vidal de la Blache distingue une mosaïque de « pays », chacun défini par son sol et son genre de vie.

Le plateau de la Brie en offre le premier type. D’abord forêt humide sur sa frange orientale — « un sol pauvre et froid qui conserve ses grandes forêts » —, il devient vers le centre du Bassin « plus homogène et plus fertile », au point que sa mise en valeur fut, dit Vidal de la Blache, « une conquête agricole, de grande conséquence pour le développement de la région tout entière ». La Brie illustre la thèse vidalienne du paysage comme œuvre commune de la nature et du travail : c’est par le drainage et l’assèchement patients que le plateau a livré sa « physionomie opulente et grave ».

L’habitat y prend une forme originale, « la grande ferme carrée », dispersée « à 7 ou 800 mètres de distance, au milieu des champs ». Vidal de la Blache y lit toute une organisation sociale — « cette république agricole » avec ses fermiers et son « peuple de la ferme », manière de montrer comment une structure de sol engendre un type de groupement humain. Les vallées briardes, où la « bande argileuse » trahie par les peupliers « constitue une des lignes les mieux caractérisées d’établissements humains », confirment cette lecture : l’eau et la roche dessinent les lignes où s’accrochent les villages.

Au-delà de la Brie se déploient d’autres pays. Le Vexin, avec ses « grandes plates-formes calcaires », porte « une des lignes d’établissements les plus nettes et les plus remarquables de la région parisienne », celle qui « par Valmondois, Pontoise, Jouy-le-Moûtier, Andrésy, s’est emparée du bord de la rampe calcaire ». Vidal en tire une loi du peuplement régional :

« C’est sur les contours toujours nets du calcaire marin qu’ont pris position les plus anciens camps, les plus vieilles villes, souvent les plus beaux édifices. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Les pays autour de Paris »)

À l’opposé, les pays de sables et de grès au sud de la Seine — le Hurepoix, les forêts de Fontainebleau et de Rambouillet — offrent des « petits paysages » austères, « entre bois et prairies », où « la pauvreté de la vie rurale » contraste avec « l’aspect opulent des villages du calcaire parisien ». La même région parisienne juxtapose ainsi l’abondance et la disette, selon que domine le limon fertile ou le sable stérile. Le paysage n’est jamais uniforme : il est une combinaison locale, lisible dans les cultures, les villages et jusque dans les noms que « l’instinct populaire » a donnés aux lieux.

Le site de Paris : un « noyau de cristallisation »

Au centre de cette mosaïque, le site de Paris condense les avantages du Bassin. Vidal de la Blache le décrit comme l’un de ces lieux privilégiés où les ressources se rencontrent : des campagnes limoneuses « immédiatement contiguës à la grande boucle de la Seine », ni inondables ni forestières, où les hommes « trouvaient aisément et à la fois nourriture et matériaux de construction ». De là cette formule fondatrice :

« Ce sont elles qui formèrent ce premier noyau de cristallisation qui est le rudiment de toute société humaine. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Paris »)

La nature, ici encore, « prépare » sans contraindre : « Tant d’amorces avaient été ici préparées par la nature au choix des hommes ! » L’île de la Cité offrait l’asile, les rampes calcaires les sites de défense, les coteaux la variété des cultures. Le site n’impose rien, mais il rend tout possible ; c’est l’homme qui, en choisissant parmi ces « amorces », fait surgir la ville. Vidal de la Blache résume ce travail séculaire d’une phrase : « La région s’humanisa ainsi de bonne heure. »

Cette précocité donne à la région parisienne un caractère que Vidal de la Blache oppose explicitement à d’autres capitales : « De tout temps, on peut le dire, les environs de Paris eurent un aspect animé et vivant, qui manqua toujours à Rome, qui manque même encore maintenant à Berlin. » Le site n’est pas seulement utile ; il est aimable — « une nature saine et vivante, où le sol, le climat et les eaux se combinent en une harmonie favorable à l’homme ». Le géographe rejoint ici le portraitiste, citant la « chère Lutèce » de l’empereur Julien pour faire sentir le « charme » du lieu.

La Seine, « âme de la ville » : fleuve, esthétique et entrepôt

Si un élément résume le site, c’est le fleuve. Vidal de la Blache lui donne un rôle quasi vital : « Le fleuve fut l’âme de la ville grandissante. » La ville « se moule également à ses deux rives », elle « le suit pendant les 12 kilomètres de la courbe immense et vraiment souveraine qu’il trace entre ses murs ». La Seine n’est pas un simple accident du relief : elle est constitutive de l’identité urbaine, jusque dans son esthétique — « Il fait essentiellement partie de l’esthétique parisienne » —, « un grand courant d’air et de lumière » qui traverse la cité.

Mais la Seine est d’abord un instrument géographique. Tempérée par sa faible pente et la perméabilité de son bassin, elle échappe aux crues brutales de la Loire ou de la Garonne : « Sans être inoffensif, il est disciplinable. » Surtout, par la convergence de ses affluents juste en amont de Paris, elle concentre les ressources de toute une région :

« La Seine centralise à son profit toutes les ressources du Bassin. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Paris »)

De cette centralité naît la fonction commerciale de Paris. Simple « station de bateliers et de pêcheurs » à l’origine, le lieu « devint un entrepôt grâce à la variété de produits que recèle l’intérieur du Bassin ». Pour échanger « les vins et les bois de Bourgogne contre les sels, les laines, les poissons fumés de Normandie, la position géographique désignait Paris ». Autour de la capitale gravite alors « un groupe de satellites » — Meaux et Lagny, Melun et Corbeil, Creil et Pontoise, Poissy et Mantes —, ports d’où dépendait son ravitaillement, et d’où, à l’occasion, « l’on pouvait faire faire une diète à ceux de Paris ». La grande ville naît ainsi d’un réseau fluvial dont elle est le nœud.

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Les réseaux de circulation : la trouée, la route des Flandres, la « capitale intérieure »

Aux voies d’eau s’ajoutent les voies de terre, que Vidal de la Blache lit elles aussi dans la topographie. L’atout décisif est une brèche dans la couronne des coteaux, au nord de la ville : « entre les buttes Chaumont et Montmartre », une « dépression, large d’environ 2 800 mètres » par laquelle « on accède directement vers la plaine Saint-Denis et les plateaux agricoles ». Cette trouée a fixé pour des siècles la circulation :

« Là aboutissait la route des Flandres par Crépy, Roye, Péronne et Bapaume. […] C’est encore de cette trouée, aujourd’hui enfumée d’usines, que partent les principaux courants de vie commerciale, canaux et chemins de fer, ceux qui vont vers les Pays-Bas, Londres et l’Allemagne. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Paris »)

On reconnaît là un trait constant de la méthode vidalienne : la persistance des lignes de circulation à travers les changements de technique. La même trouée qui guidait les marchands médiévaux guide les chemins de fer modernes, « avec la persistance remarquable qui tient à la netteté des lignes de la topographie parisienne ». Dans son article Routes et chemins de l’ancienne France (1902), Vidal notait déjà que « Paris exerce […] une attraction qui va croissant » et que vers le nord « court la route des Flandres », « voie politique autant que commerciale ».

Vidal écrit à l’âge du chemin de fer, et c’est l’un des aspects les plus suggestifs de sa lecture : la voie ferrée n’invente pas de tracés, elle épouse les anciens. La même brèche septentrionale qui canalisait la route des Flandres accueille désormais le rail. « Par la fente ouverte entre Ménilmontant et Montmartre, canaux, usines, chemins de fer se pressent ; et la plaine elle-même semble fuir vers le Nord. » Paris demeure, écrit-il, « par une ligne presque ininterrompue de voies fluviales, en communication naturelle avec les Flandres », et le chemin de fer ne fait que doubler cette communication héritée. Loin de bouleverser la géographie, le réseau ferroviaire en confirme les lignes de force : il prolonge sous une forme nouvelle les courants que la topographie avait fixés, superposant la modernité industrielle — la trouée « aujourd’hui enfumée d’usines » — à une trame que la nature avait dessinée et que l’histoire avait empruntée bien avant la locomotive. C’est pourquoi les grandes gares parisiennes commandent, presque sans exception, les directions mêmes des vieilles routes : le rail vers les Flandres et l’Allemagne par la trouée du nord, ceux du Centre et du Midi par la dépression qui mène vers Orléans et la Loire.

Pourtant Vidal de la Blache se garde de surévaluer la position de Paris. Avec une lucidité remarquable, il observe que la capitale est légèrement à l’écart du grand axe européen :

« Malgré tout, pourtant, Paris n’est pas sur la diagonale la plus directe du Rhône à la mer du Nord, d’Italie aux Flandres. Ses foires n’eurent jamais l’importance internationale de celles de Champagne. Autrefois comme aujourd’hui, il fut surtout une capitale intérieure. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Paris »)

La grandeur de Paris n’est donc pas celle d’un carrefour international comme Troyes le fut au temps de ses foires, mais celle d’un centre intérieur, qui rassemble et commande un vaste arrière-pays. C’est un point capital pour comprendre le rapport de Paris au reste de la France : sa puissance vient moins du transit que de l’attraction qu’il exerce sur les contrées qui l’entourent.

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Rapports avec les villes et les provinces : Beauce, Chartres, Orléans et la « méridionalisation » de Paris

Le chapitre « Lien de Paris avec la Loire » étend le regard du site urbain aux rapports régionaux. La Beauce y sert de contre-exemple éclairant. Pays de grande culture sans relief ni rivières, elle illustre une géographie sans villes :

« Il y a dans la Beauce proprement dite des bourgades et de gros marchés agricoles plutôt que des villes. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Lien de Paris avec la Loire »)

Car « la vie urbaine, comme l’industrie, se montre attachée à la réapparition des rivières » : les villes naissent là où l’eau revient, sur les flancs de l’Eure ou du Loir. La Beauce elle-même, faute de sites, « alla jadis chercher sa capitale » à Chartres, dont la cathédrale « visible à 30 kilomètres à la ronde » domine « cette antique terre de moissons ». Vidal de la Blache en tire une définition du « pays » qui résume sa géographie :

« La Beauce n’est donc pas une circonscription territoriale ; elle est l’expression d’une forme de sol et d’existence, dont la notion très nette existe dans l’esprit populaire. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Lien de Paris avec la Loire »)

Ces plaines centrales ne sont pas isolées : elles sont, dit-il, « le vestibule des avenues intérieures de la France », objet de convoitises et de luttes, des Normands au XVe siècle. Deux attractions y rivalisaient — celle de Rouen et de la Normandie par la voie de l’Eure, celle de Paris par la soudure des deux fleuves. C’est la seconde qui l’emporta, et Vidal de la Blache en mesure la portée d’une formule frappante :

« Mais ce qui a prévalu historiquement, ce n’est pas l’attraction normande, c’est celle du centre parisien. La soudure des deux fleuves qui se rapprochent entre Paris et Orléans […] a dirigé vers Paris les routes du Centre et du Sud de la France. Rien n’a plus contribué à méridionaliser Paris. »

(Tableau de la géographie de la France, 1903, chap. « Lien de Paris avec la Loire »)

Ce rapprochement de la Seine et de la Loire, « résultat qui n’a pas été atteint sans effort », fait de Paris le point où convergent les routes du Centre et du Midi : la capitale du Nord se trouve ainsi ouverte vers le Sud. À l’échelle du royaume, Vidal de la Blache replace enfin Paris sur le grand « axe commercial de la France », « une ligne partant de la Provence pour aboutir à l’Angleterre et aux Flandres » qui « montre une remarquable fixité », jalonnée par « les principales foires du Moyen âge, celle de Beaucaire, Lyon, Chalon, Troyes, Paris, Arras, Thourout et Bruges ». Paris n’est qu’un maillon de cette chaîne ancienne ; mais un maillon qui, par la convergence de ses eaux et de ses routes, a fini par tout polariser.

Conclusion

La vision géographique de Paris et de l’Île-de-France chez Vidal de la Blache est l’application exemplaire de sa méthode. La capitale n’est jamais traitée comme un fait politique donné, mais reconstruite à partir du sol : une genèse géologique qui fournit les matériaux et « ouvre un jeu si riche aux combinaisons de l’activité humaine » ; des paysages régionaux — Brie, Vexin, Hurepoix, Beauce — où chaque « pays » exprime « une forme de sol et d’existence » ; un site qui forme « le premier noyau de cristallisation » de la société ; un fleuve qui en est « l’âme » et qui « centralise toutes les ressources du Bassin » ; une trouée septentrionale qui fixe durablement les routes ; enfin une position qui, sans être celle d’un grand carrefour international, fait de Paris « une capitale intérieure » dont l’attraction a peu à peu « dirigé vers Paris les routes du Centre et du Sud ».

On retrouve, à l’échelle d’une région, le possibilisme du Tableau : la nature a « préparé des amorces au choix des hommes », et la grande ville est « une plante vivace » dont nul « vent de tempête ne put déraciner » les « racines ». Entre le déterminisme du site et la liberté de l’histoire, Vidal de la Blache trace la voie d’un dialogue : Paris est le lieu où le sol parisien, lentement humanisé, est devenu une personne géographique et, par l’effet conjugué de la Seine, de la trouée du nord et de la soudure des fleuves, le foyer vers lequel a convergé la France.

Références

Vidal de la Blache, P. (1903). Tableau de la géographie de la France. Paris : Hachette. [Chap. « Les pays autour de Paris », « Paris », « Lien de Paris avec la Loire » ; Conclusion de la première partie.]

Vidal de la Blache, P. (1902). « Routes et chemins de l’ancienne France ». Bulletin de géographie historique et descriptive, p. 115-126.