Sommet de l’OTAN en Turquie : l’Alliance à l’épreuve des fractures transatlantiques

Le sommet d’Ankara des 7 et 8 juillet 2026 a réuni les trente-deux nations de l’Alliance autour du soutien à l’Ukraine, des tensions avec l’Iran et de la montée en puissance des défenses européennes.

Donald Trump y a affiché son mécontentement envers les Européens, tandis que la Turquie d’Erdogan cherchait à s’imposer comme pivot stratégique incontournable.

Malgré les fractures affichées, les Alliés ont réaffirmé leur engagement envers l’article 5 et poursuivent leur trajectoire budgétaire vers les 5 % du PIB consacrés à la défense.

Les mardi 7 et mercredi 8 juillet 2026, la Turquie d’Erdogan a été érigée en épicentre de la diplomatie occidentale à l’occasion du sommet de l’OTAN. Au cœur des délibérations des trente-deux nations alliées figurait l’élaboration d’une feuille de route stratégique commune face à une triade de défis majeurs : la pérennisation du soutien à l’Ukraine, les tensions autour de l’Iran ainsi que l’indispensable montée en puissance des capacités de défense européennes.

Au cours de ces deux jours, la Turquie a su capitaliser sur son rôle d’hôte pour s’imposer comme un acteur incontournable, grâce aux nombreux avantages géostratégiques dont elle dispose. Ankara jouit d’une considération certaine aux yeux des Occidentaux, en dépit de la tournure de plus en plus autoritaire que prend le régime de Recep Tayyip Erdogan.

L’équation du soutien militaire à l’Ukraine

Le renforcement de l’assistance militaire à Kiev demeure la clé de voûte des discussions du sommet. Les requêtes formulées par Volodymyr Zelensky, axées prioritairement sur la fourniture de systèmes de défense antiaérienne et antimissile de pointe, placent les Européens dans une position inconfortable. Ainsi, les alliés se voient contraints d’osciller intelligemment entre leurs propres impératifs en matière de défense territoriale et l’urgence opérationnelle du théâtre ukrainien.

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L’industrie ukrainienne de défense a su toutefois progresser, en particulier dans le domaine des drones et des systèmes autonomes, et constitue à ce titre un modèle dont les armées européennes souhaitent s’inspirer. Raison pour laquelle ces dernières insistent par ailleurs pour maintenir la Russie au rang de menace existentielle première au cours de ce sommet. Moscou demeure dès lors très attentif au déroulement de l’OTAN 2026 et aux velléités de désunions qui pourraient en découler.

Le coup d’éclat de Donald Trump face au « tigre de papier »

Le dialogue n’est pas chose aisée, tant Donald Trump, présent dans la capitale turque, a fait valoir son mécontentement à l’égard de l’OTAN et de ses partenaires européens. Des propos qui, une fois de plus, cristallisent les fractures géopolitiques qui érodent la relation transatlantique. Le président américain ne décolère pas contre ses alliés européens et leur reproche tout particulièrement l’absence d’assistance dans la guerre menée conjointement avec Tel-Aviv contre l’Iran.

« Une attaque contre un allié est une attaque contre tous. »

Couplé à cette rancœur, le désengagement américain en Europe, progressif, mais concret, alimente les inquiétudes des nations membres de l’OTAN. Si les Européens manifestent une certaine appréhension, c’est que le locataire de la Maison-Blanche a pris la décision de réduire drastiquement son dispositif militaire sur le Vieux Continent. D’autant que la présence d’effectifs militaires américains est ici subordonnée au caractère « méritant » de chaque nation. À titre d’illustration, l’Allemagne abrite actuellement plus de 36 000 soldats américains, mais Washington a récemment décrété le retrait d’environ 5 000 militaires de cet effectif d’ici un an.

Pourtant, en dépit du courroux du locataire de la Maison-Blanche, les trente-deux nations alliées – États-Unis inclus – ont adopté mercredi 8 juillet une déclaration commune réaffirmant solennellement leur engagement « indéfectible » envers l’article 5 et envers l’Ukraine. Si ce texte rappelle opportunément qu’« une attaque contre un allié est une attaque contre tous », les Américains demeurent pour le moment maîtres des commandements opérationnels intégrés de l’OTAN.

La stratégie turque à l’épreuve de ses contradictions politiques

Ankara entend s’imposer comme un véritable pivot stratégique au sein de l’architecture de défense collective, d’autant que la Turquie possède la deuxième armée de l’OTAN, avec un effectif de 355 000 soldats. Le président Erdogan affirme à ce titre qu’il est tout à fait « inconcevable d’envisager la sécurité européenne sans la Turquie ». Cette ambition s’appuie sur un effort budgétaire notable, marqué par la création en 2025 d’un Fonds de soutien aux industries de défense doté de 7 milliards d’euros, et la croissance de 48 % de ses exportations d’armement.

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Ces tentatives répétées de placer la Turquie au centre de la phase de consolidation de l’industrie de défense occidentale se heurtent toutefois à des difficultés majeures sur le plan politique et géopolitique. Les tensions persistantes avec la Grèce et Chypre, couplées à l’autoritarisme croissant d’Erdogan, desservent fortement les ambitions d’Ankara.

Entre arrestations et procès interminables d’élus de l’opposition, le pays traverse une importante crise politique, qui n’empêche pas son dirigeant de faire valoir son rôle de premier plan dans les dialogues entre les États-Unis et l’Europe. Pourtant, la Turquie demeure relativement liée à la Russie de Vladimir Poutine, avec lequel Erdogan a opéré un rapprochement dans le courant des années 2010.

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La trajectoire des 5 % du PIB : un premier bilan sous le signe de l’asymétrie budgétaire

Lors du sommet de La Haye en 2025, les 32 nations membres se sont engagées à porter leurs dépenses de défenses à 5 % de leur PIB d’ici 2032. Un objectif pour le moins ambitieux, qui soulève des interrogations quant à sa soutenabilité sur le plan économique. De fait, pour une grande partie des nations européennes, une telle exigence budgétaire suscite un doublement de leurs efforts actuels. En guise d’illustration, la France consacre actuellement 2,1 % de son PIB aux dépenses en matière de défense.

Face aux coups d’éclat du locataire de la Maison-Blanche, d’intenses efforts de persuasion ont été déployés sous l’égide du secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte de la réalité de l’effort européen. Ce dernier espère ainsi convaincre Donald Trump que les alliés progressent lentement mais sûrement vers l’objectif annoncé des 5 %.

« Les Alliés européens et le Canada ont dépensé près de 20 % de plus pour leur défense que l’année précédente. »

L’ancien Premier ministre néerlandais affirme à ce titre qu’en 2025, les Alliés européens et le Canada ont sensiblement accru leur effort de défense par rapport à l’année précédente. Si l’on considère 2025 et 2026 réunies, cela représente 258 milliards de dollars d’investissements supplémentaires.

Dans cette dynamique de réarmement, et soucieux de s’affranchir d’une dépendance exclusive envers l’appareil militaro-industriel américain, le Canada entend densifier ses partenariats de défense avec ses alliés européens.

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C’est ainsi qu’Ottawa, engagé dans le renouvellement de sa flotte de sous-marins, s’est tourné vers l’expertise technologique de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), une compagnie allemande spécialisée dans la construction navale civile et militaire, en particulier pour les sous-marins et les frégates.

En définitive, le sommet d’Ankara met en exergue la complexité de l’exercice d’équilibriste auquel se livre l’OTAN. Derrière le vernis d’une unité réaffirmée, les fractures persistantes révèlent une Alliance en mutation, contrainte de réinventer sa cohésion face à un ordre mondial de plus en plus fragmenté.