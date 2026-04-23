Comment l’Ukraine est devenue une superpuissance du drone

L’Ukraine fabrique 1 000 drones intercepteurs par jour à 2 500 dollars l’unité, contre plus de 3 millions de dollars pour un missile Patriot — une révolution du coût de la défense aérienne.

Plus de 500 entreprises privées soutiennent un modèle baptisé « keynésianisme du drone » : l’État fixe la demande, le marché dicte l’innovation sous le feu.

De récipiendaire d’armes, Kiev devient exportateur : dix bureaux en Europe, contrats avec les États du Golfe et un savoir-faire désormais vendu plutôt que reçu.

Par Dr. Lesia Bidochko, Institut européen de politique à Kiev (EPIK)

Kiev construit massivement des drones par nécessité de guerre. En conséquence, l’Ukraine ne réécrit pas seulement les règles mondiales de la puissance aérienne et de la défense antiaérienne, mais propose aujourd’hui aussi un nouveau modèle militaro-industriel adaptatif et à faible coût qui pourrait intéresser d’autres pays.

Une nuit de mars 2026, un équipage ukrainien de deux personnes a établi un record en abattant, lors d’un seul engagement, 23 drones russes Shahed à l’aide de drones intercepteurs Sting de l’entreprise miltech ukrainienne Wild Hornets. La véritable histoire remarquable derrière ce record ne concernait cependant pas le nombre de drones interceptés. L’aspect le plus notable de ce record était le coût global de cette opération et la capacité de production d’intercepteurs de l’Ukraine qui la sous-tend.

Chacun des intercepteurs ukrainiens coûtait environ 2 500 dollars, tandis que, par exemple, un seul des missiles Patriot largement utilisés qui remplit la même fonction coûte plus de 3 millions de dollars. De plus, Lockheed Martin a produit environ 600 missiles Patriot du dernier type PAC-3 pendant toute l’année 2025, tandis que les Forces armées ukrainiennes en ont utilisé environ 700 en seulement quatre mois d’hiver 2025-2026.

« Chacun des intercepteurs ukrainiens coûtait environ 2 500 dollars, tandis que, par exemple, un seul des missiles Patriot largement utilisés qui remplit la même fonction coûte plus de 3 millions de dollars. »

En mars 2026, lorsque l’Iran a lancé des centaines de Shahed contre les États du Golfe, ces pays disposaient des systèmes de défense antiaérienne américains les plus avancés hors de l’OTAN — et pourtant ils ont vu leurs capacités de défense s’évanouir à mesure que leurs stocks d’intercepteurs s’épuisaient rapidement. Les systèmes de défense antiaérienne ont fonctionné comme prévu, mais ils n’étaient pas conçus pour se protéger du type d’attaque que l’Iran a menée.

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Faire plus avec moins : la naissance d’un modèle contraint

Tout au long de 2025, la Russie a lancé plus de 54 000 drones de type Shahed contre l’Ukraine. Ces drones, fabriqués à partir de composants commerciaux, coûtent jusqu’à 50 000 dollars.

Chaque drone exigeait une réponse. Copier une solution étrangère à ce problème n’était pas une option, alors l’Ukraine a construit la sienne.

Cela n’a pas été facile. Le PIB de l’Ukraine est douze fois inférieur à celui de la Russie, et son budget de défense est quatre fois plus faible.

Cependant, ajusté en fonction de la population en âge de travailler, l’Ukraine produit désormais six à neuf fois plus de drones par habitant que la Russie. Étant un pays au budget plus réduit, l’Ukraine a créé un cycle de production plus rapide.

Ce qui en résulte est maintenant appelé en Ukraine « Mala PPO » (défense antiaérienne à petite échelle). Ce système anti-drones comprend des drones intercepteurs, des unités mobiles de tir et des canons antiaériens automatisés fonctionnant sans recourir à des missiles coûteux.

Début 2026, les entreprises ukrainiennes produisaient jusqu’à 1 000 drones intercepteurs par jour. Rien qu’en février, ces drones ont représenté 70 % des interceptions de Shahed dans la région de Kiev.

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L’utilisation massive de drones pour la défense antiaérienne s’inscrit dans un tableau plus large. Une hausse de la production ukrainienne de drones FPV (vue à la première personne) pour la guerre terrestre, coûtant 300 à 400 dollars chacun, a apporté une solution partielle à la pénurie de munitions d’artillerie de l’Ukraine.

Ils visent des véhicules blindés et des positions qui nécessiteraient normalement des obus d’artillerie dix à trente fois plus chers. La production ukrainienne de drones FPV est passée d’environ 3 000 à 5 000 unités par an en 2022 à environ 3 millions en 2025.

Début 2026, l’industrie ukrainienne peut produire plus de 8 millions de drones FPV par an.

Frapper loin, sans demander la permission

Les nouveaux drones à longue portée de l’Ukraine peuvent frapper des raffineries de pétrole, des dépôts de munitions et des bases aériennes militaires profondément à l’intérieur de la Russie. Ils fonctionnent aux côtés des missiles fournis par les Occidentaux tout en évitant les limitations politiques et les coûts unitaires plus élevés de ces armes. Les drones ukrainiens ont touché des cibles à plus de 1 500 kilomètres de la ligne de front, c’est-à-dire à des distances pour lesquelles peu de gouvernements occidentaux autoriseraient des frappes avec leurs propres armes.

L’opération « Spiderweb » de juin 2025 illustre encore une autre nouvelle forme de déploiement de drones ukrainiens. Cent dix-sept drones FPV coûtant au total environ 117 000 dollars ont endommagé ou détruit, sur cinq bases aériennes à travers la Russie, plus de 40 avions russes évalués à plus de 7 milliards de dollars. Les frappes de drones à longue portée ont également visé l’extraction de pétrole, le raffinage et les infrastructures de carburant à des centaines de kilomètres de la ligne de front, forçant périodiquement leur arrêt et redirigeant les ressources du front vers la protection de l’arrière.

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Les systèmes sans pilote à longue portée produits sur le territoire national permettent à l’Ukraine de frapper des cibles profondément à l’intérieur de la Russie tout en évitant de discuter de ces frappes avec ses alliés occidentaux. Contrairement aux missiles fournis par les Occidentaux tels que les ATACMS ou Storm Shadow, qui coûtent plus d’un million de dollars l’unité et peuvent être soumis à des restrictions politiques, les drones ukrainiens peuvent être utilisés librement et coûtent — selon le type — entre 500 dollars (pour les opérations tactiques sur la ligne de front) et 300 000 dollars (pour les opérations à longue portée).

Le « keynésianisme du drone » : un écosystème plutôt qu’une industrie

Le modèle économique qui permet à l’Ukraine d’assurer une production élevée et une amélioration rapide de ses drones pourrait être appelé « keynésianisme du drone ». Plutôt que de produire elle-même les drones, l’État ukrainien crée, par la passation de marchés publics, une demande constante à laquelle réagissent des centaines d’entreprises privées concurrentes. L’État fixe le plancher par des commandes de défense, des subventions et des contrats accélérés, mais ne contrôle pas le plafond.

En conséquence, plus de 500 entreprises fabriquent désormais des drones en Ukraine, dont environ 40 à 50 sont de premier plan. Le secteur privé représente environ 90 % de la production de drones FPV.

Il n’y a pas de champions nationaux, pas de contrats garantis, pas de plans quinquennaux. Le succès se mesure moins par le respect des spécifications des marchés publics que par la capacité de la technologie à fonctionner sous le feu.

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Le modèle ukrainien peut-il être copié ? La Russie essaie de le faire depuis des années. Déjà auparavant, l’Iran avait construit ses drones Shahed sous sanctions et utilisait des composants que n’importe qui peut commander en ligne.

Les États-Unis ont récupéré des drones iraniens Shahed-136 sur les champs de bataille ukrainiens, les ont rétro-ingénierisés et ont créé leur propre clone à faible coût, le système d’attaque LUCAS, en quelques mois. Cependant, copier un design n’est pas la même chose que développer l’écosystème économique et social qui l’améliore constamment dans des conditions de guerre. C’est ce que l’Ukraine a, et, jusqu’à présent, personne d’autre ne semble avoir sous cette forme.

Le premier élément clé de l’écosystème est sa boucle de rétroaction. Les ingénieurs ukrainiens travaillent aux côtés des unités de combat, recevant des données de performance en direct et renvoyant les systèmes modifiés au front en quelques semaines.

Certaines brigades retravaillent jusqu’à la moitié des drones livrés avant de les déployer. Une telle procédure fermerait sans doute tout programme européen standard de passation de marchés.

La boucle de rétroaction ukrainienne fonctionne comme une forme de contrôle qualité menée dans des conditions réelles. Le cycle de certification standard de défense de l’UE peut durer des années. Celui de l’Ukraine dure des semaines.

Le deuxième élément central de l’écosystème ukrainien de production de drones est sa culture institutionnelle. Le complexe militaro-industriel russe est construit autour de géants d’État, comme Rostec ou le Combinat Kalachnikov, et fonctionne sur des contrats garantis à long terme. Cela peut être bon pour monter en puissance un design éprouvé.

Cependant, par exemple, une technique de brouillage qui fonctionne aujourd’hui peut être inutile le mois prochain. Typiquement, les systèmes centralisés ne peuvent pas réagir rapidement aux changements rapides sur le champ de bataille.

Les marchés publics européens, organisés autour de contractants principaux comme Airbus, Rheinmetall et Thales, sont eux aussi construits sur des procédures de développement pluriannuelles. Ils tentent de pré-résoudre les risques avant le déploiement plutôt que d’apprendre de l’échec après celui-ci.

Le troisième composante de l’écosystème ukrainien de production de véhicules sans pilote est le talent. L’économie ukrainienne du drone est dirigée par les mêmes ingénieurs logiciels et concepteurs d’électronique qui avaient bâti son secteur d’exportation technologique d’avant-guerre. Ce qui s’est passé après 2022 pourrait être appelé une « dronisation sans militarisation » de l’économie.

Cela présente des avantages et des inconvénients.

Les fragilités d’un miracle industriel

La demande étatique a incité les petites entreprises à rechercher l’innovation à double usage plutôt que de les enfermer dans une production militaire permanente dépendant de dépenses de défense continuellement élevées. Cependant, un problème majeur pour le complexe militaro-industriel ukrainien depuis 2022 est la fuite des cerveaux. Plus de 120 000 professionnels de l’informatique et de l’ingénierie ont quitté l’Ukraine.

Une seule grande entreprise de défense de Kiev, par exemple, compte aujourd’hui plus de 700 postes techniques vacants.

Le problème du talent fait partie d’un défi plus large de fragilité pour l’Ukraine. Près de 89 % des producteurs de drones ukrainiens dépendent de composants chinois. La chaîne d’approvisionnement depuis Pékin se resserre depuis 2023.

Les achats sont réactifs. Sans demande prévisible, les fabricants ne peuvent pas planifier. Les unités attendent parfois des mois pour recevoir des équipements qui arrivent déjà obsolètes.

L’aide occidentale, bien que cruciale, est mal structurée. Elle est irrégulière, destinée à combler des lacunes sur le champ de bataille plutôt qu’à assurer une stabilité industrielle.

Si la guerre se termine rapidement, une base de production conçue pour produire 7 millions de drones en 2026 fera face à une chute brutale de la demande. Pourtant, de nouvelles opportunités pour les écosystèmes de production de drones de l’Ukraine sont récemment apparues.

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De récipiendaire à exportateur : un nouveau rôle stratégique

Après avoir passé des années à recevoir des armes occidentales, l’Ukraine a commencé à exporter massivement ses propres technologies et savoir-faire en 2026. Kiev a ouvert dix bureaux d’armement à travers l’Europe et a accepté de fournir aux États du Golfe l’ensemble de son dispositif de défense antiaérienne. Cela comprend des drones maritimes, des systèmes de guerre électronique et une technologie d’interception.

Il ne s’agit pas de transactions d’armement classiques. L’Ukraine ne vend pas un produit fini à un acheteur passif. Lorsqu’un pays achète une batterie Patriot, il acquiert une certaine capacité.

Pourtant, la connaissance et la capacité d’adaptation restent chez le vendeur. Lorsque la menace change, comme ce fut le cas avec les attaques massives de Shahed iraniens, l’acheteur doit retourner sur le marché pour acheter une nouvelle capacité.

Lorsque les gouvernements occidentaux, au cours des quatre dernières années, ont fourni à l’Ukraine des armes, ils ont débattu de chaque livraison et l’ont rationnée, comme ce fut par exemple le cas pour les missiles Patriot. L’Ukraine n’avait donc d’autre choix que d’essayer de rendre sa dépendance à l’Occident de plus en plus optionnelle. L’Ukraine a créé un système industriel où le savoir est local, l’adaptation est continue et la réponse à de nouvelles menaces ne nécessite pas d’appeler Washington.

« L’Ukraine a créé un système industriel où le savoir est local, l’adaptation est continue et la réponse à de nouvelles menaces ne nécessite pas d’appeler Washington. »

En conséquence, la guerre en Ukraine a changé les règles mondiales de la défense et de la dissuasion. La quantité, la vitesse et la capacité à apprendre plus vite que l’ennemi ont en partie remplacé des facteurs tels que la masse brute et les grands stocks comme facteurs clés de la guerre.

Une grande partie de l’Europe lit encore sur une carte plus ancienne. L’opportunité de changer cela, avec l’Ukraine comme partenaire à part entière, est là pour être saisie.

Dr. Lesia Bidochko est chargée de mission à l’Institut européen de politique de Kiev (EPIK), professeure adjointe de sciences politiques à l’Académie Kiev-Mohyla, en Ukraine, et chercheuse non résidente à l’Université européenne Viadrina de Francfort-sur-l’Oder, en Allemagne. Un aperçu plus détaillé de l’essor de l’économie « dronisée » de l’Ukraine se trouve dans une récente note d’orientation de l’EPIK.