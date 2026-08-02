Le duel franco-anglais pour le monde

Deuxième épisode de notre série d’été « La guerre de Sept Ans, la première guerre-monde ». Avant 1914, un conflit a déjà embrasé la planète entière et redessiné la carte du monde.

Derrière la guerre continentale se jouait l’enjeu véritable : la suprématie maritime et coloniale entre la France et l’Angleterre.

Le choix stratégique de Londres — gagner sur les mers plutôt que sur le continent — décida de l’issue de la guerre et du sort du monde.

Au cœur de la guerre de Sept Ans, sous l’enchevêtrement des théâtres et des alliances, se cache un duel singulier : celui de la France et de l’Angleterre pour la domination du monde. Les deux royaumes se disputaient depuis des décennies les mers, le commerce et les colonies. La guerre de Sept Ans fut le moment où cette rivalité atteignit son paroxysme — et trouva son dénouement. Tout se joua, au fond, sur une question de stratégie : où porter l’effort de guerre ? La réponse anglaise allait changer la face du monde.

Deux puissances, deux modèles

La France et l’Angleterre du XVIIIᵉ siècle incarnaient deux conceptions opposées de la puissance. La France était d’abord une puissance continentale : la plus peuplée d’Europe occidentale, dotée de la première armée du continent, tournée vers ses frontières terrestres et l’équilibre européen. Sa marine et ses colonies, bien réelles, demeuraient secondaires dans l’ordre de ses priorités. L’Angleterre, à l’inverse, était une puissance insulaire et maritime : protégée par la mer, elle avait fait du commerce et de la flotte les nerfs de sa grandeur, et regardait vers le grand large plutôt que vers le continent.

Cette différence de nature commandait des intérêts différents. Pour la France, la guerre se gagnait ou se perdait en Europe ; les colonies n’étaient qu’un théâtre périphérique. Pour l’Angleterre, au contraire, l’essentiel se jouait outre-mer : c’est là, sur les routes du commerce mondial, que se forgeait la richesse, et donc la puissance. Deux visions du monde s’affrontaient, et la guerre allait les départager.

Le choix de Pitt

Du côté britannique, un homme incarna ce choix stratégique avec une clarté décisive : William Pitt l’Ancien, qui prit la direction de l’effort de guerre. Sa doctrine tenait en une formule : il fallait « conquérir l’Amérique en Allemagne ». Par là, Pitt entendait une stratégie d’une efficacité redoutable.

Plutôt que d’engager des masses considérables de troupes britanniques sur le continent, l’Angleterre y mènerait une guerre à moindres frais : elle financerait, à coups de subsides, la Prusse de Frédéric II, qui se chargerait de fixer et d’épuiser les armées françaises et autrichiennes en Europe. Pendant ce temps, l’Angleterre concentrerait sa propre force — sa marine, son or, ses meilleures troupes — sur la conquête des colonies françaises et la maîtrise des mers. En clouant la France sur le théâtre continental par Prussien interposé, on l’empêchait de défendre efficacement son empire d’outre-mer.

« Conquérir l’Amérique en Allemagne » : telle fut la formule de Pitt. Fixer la France en Europe pour lui arracher le monde.

L’erreur française : deux guerres à la fois

La France, elle, commit l’erreur inverse, et fatale : vouloir mener les deux guerres en même temps, sans en privilégier aucune. Engagée par le renversement des alliances dans une guerre continentale au profit de l’Autriche, elle y consacra des armées et des ressources considérables — pour défendre des intérêts qui n’étaient pas directement les siens. Dans le même temps, elle devait défendre son empire colonial, du Canada à l’Inde, contre la puissance navale britannique.

Or on ne peut être fort partout. En dispersant son effort entre le continent et les colonies, la France ne fut décisive nulle part. Ses ministres hésitèrent, ses moyens se diluèrent. Surtout, elle négligea l’arme décisive de cette guerre-monde : la marine. Faute d’une flotte capable de tenir tête à la Royal Navy, la France se trouva incapable de ravitailler et de renforcer ses colonies lointaines, livrées à elles-mêmes face à un adversaire maître des mers.

La maîtrise des mers, clé de tout

Car telle est la grande leçon stratégique de la guerre de Sept Ans : dans un conflit mondial, la maîtrise des mers commande tout le reste. Les colonies, si vastes soient-elles, ne valent que par les lignes maritimes qui les relient à la métropole. Couper ces lignes, c’est condamner l’empire à l’asphyxie.

Les Britanniques l’avaient compris et s’employèrent méthodiquement à détruire ou à neutraliser la marine française. Les défaites navales françaises — dont la désastreuse bataille des Cardinaux, en baie de Quiberon, en 1759 — privèrent la France de toute capacité à projeter sa puissance outre-mer. Dès lors, le sort des colonies était scellé : isolées, sans renforts ni ravitaillement, le Canada puis les comptoirs des Indes ne pouvaient que tomber, les uns après les autres, dans l’escarcelle britannique.

Ainsi se dessine la mécanique de la défaite française et du triomphe anglais. En faisant le choix de la mer et des colonies, en payant la Prusse pour faire la guerre continentale à sa place, l’Angleterre s’assurait l’empire du monde. En voulant tout tenir, la France perdit l’essentiel. Cette logique implacable, nous allons en voir les effets concrets sur les deux grands théâtres coloniaux du conflit. À commencer par le plus emblématique pour la mémoire française : la perte du Canada.

Prochain épisode : la perte du Canada, ces « quelques arpents de neige ».