Le Japon face à la sécurité économique. Entretien avec Kyoko Hatakeyama

Chaînes d’approvisionnement, terres rares, coercition commerciale : la sécurité économique est devenue un champ de bataille stratégique. Face à la Chine, le Japon cherche à réduire ses dépendances sans rompre avec l’économie mondiale. Kyoko Hatakeyama décrypte les dilemmes d’un pays contraint d’inventer une autonomie stratégique pragmatique.

Kyoko Hatakeyama est professeure de relations internationales à l’école supérieure d’études internationales et de développement régional de l’université de la préfecture de Niigata. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’université Macquarie en Australie. Avant d’occuper ce poste, elle était analyste de recherche au ministère japonais des Affaires étrangères et chargée de cours à l’université Kansai Gaidai. Elle a été membre de l’Asia Society, du Japan Forum for International Relations et du Nakasone Peace Institute.

Propos recueillis par Henrik Werenskiold

Pourquoi la sécurité économique est-elle devenue une question si importante, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde occidental et au-delà ?

Kyoko Hatakeyama – La sécurité économique ne repose pas vraiment sur une théorie claire et évolue beaucoup au fil du temps. Elle implique également les activités des entreprises privées, que les gouvernements ne peuvent pas contrôler dans leur intégralité. Les États et les organisations internationales ne peuvent pas non plus les contrôler entièrement. C’est pourquoi, pendant longtemps, la plupart des chercheurs ne se sont pas intéressés à la sécurité économique.

Récemment, cependant, l’importance de la sécurité économique en tant que sujet de recherche n’a cessé de croître. Cela s’explique principalement par les campagnes de coercition économique menées par la Chine, mais aussi par la concurrence entre les grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine et par l’expansion des chaînes d’approvisionnement mondiales dans une économie mondiale interconnectée.

Nous sommes en terrain inconnu. Si l’on se penche sur la période de la guerre froide, il existait des chaînes d’approvisionnement étendues, mais elles étaient principalement construites au sein des pays occidentaux. Il n’y avait pas beaucoup d’interdépendance entre les blocs de l’Est et de l’Ouest, il suffisait donc de contrôler le flux des produits et technologies sensibles pouvant être utilisés à des fins militaires.

Aujourd’hui, la situation est très différente en raison de la fin de la guerre froide et de l’importance croissante des technologies à double usage. Les chaînes d’approvisionnement s’étendent à toutes les régions, y compris la Chine et la Russie, et nous devons donc être plus attentifs au risque que des États hostiles exploitent leur position dominante dans des segments critiques de ces chaînes. Il est donc nécessaire de mettre en place des chaînes d’approvisionnement au sein des pays occidentaux, comme pendant la guerre froide. Mais je ne pense pas que nous puissions revenir complètement à ce modèle, car nous avons aujourd’hui trop de chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il serait impossible de reconstruire l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale au sein du bloc occidental. Nous devons donc plutôt sélectionner avec soin les domaines dans lesquels nous ne devons pas dépendre de la Chine et ceux dans lesquels nous pouvons encore dépendre de la Chine ou d’autres pays.

Comment les pays doivent-ils décider quels échanges commerciaux peuvent impliquer la Chine et lesquels doivent être diversifiés ?

Kyoko Hatakeyama – Les technologies de pointe et les matières premières critiques, y compris les éléments de terres rares, sont des domaines clés. Il s’agit de secteurs dans lesquels la dépendance crée de graves risques stratégiques pour nos économies et, par extension, pour notre sécurité. En ce qui concerne les matières premières critiques en particulier, nous devrons peut-être mettre en place des chaînes d’approvisionnement alternatives.

Du point de vue du Japon, plusieurs options s’offrent à nous à cet égard. Nous essayons d’extraire des éléments de terres rares des profondeurs marines autour de l’île de Minami-Torishima. Cependant, nous ne savons pas encore si nous pourrons obtenir suffisamment de ressources, ni si le processus d’extraction sera viable sur le plan économique. Ce n’est peut-être pas le cas, mais nous devons attendre pour le savoir.

Nous essayons également de mettre en place de nouvelles chaînes d’approvisionnement avec des pays amis tels que l’Australie ou les États-Unis, qui contournent complètement la Chine. Une autre option consiste à développer des technologies afin de ne plus avoir à utiliser de matières premières critiques difficiles à obtenir ou à se procurer comme facteurs de production dans nos produits manufacturés, voire à supprimer complètement leur utilisation.

Lorsque nous avons connu le choc de l’approvisionnement en terres rares provoqué par la Chine en 2010, de nombreuses entreprises japonaises ont tenté de développer des aimants sans terres rares. Les aimants étaient, et sont toujours, des matériaux très importants pour les véhicules électriques et d’autres produits de haute technologie. À l’époque, de nombreuses entreprises utilisaient des éléments de terres rares pour produire des aimants, mais en raison du choc de l’approvisionnement, elles ont accéléré le développement de nouvelles technologies permettant de produire des aimants sans terres rares.

Beaucoup de ces entreprises ont en fait réussi à réduire, voire à éliminer, la quantité d’éléments de terres rares qu’elles utilisaient comme facteurs de production. Par exemple, le Japon dépendait fortement des importations d’oxyde de cérium en provenance de Chine, mais les entreprises japonaises ont réussi à réduire la quantité utilisée. Elles ont également remplacé autant que possible les aimants à terres rares par des aimants sans terres rares. En conséquence, le prix des éléments de terres rares a considérablement baissé.

Nous disposons donc de plusieurs options : trouver des éléments de substitution et établir de nouvelles chaînes d’approvisionnement pour les matières premières critiques, développer l’approvisionnement en éléments de terres rares dans les fonds marins autour de l’île de Minami-Torishima, ou trouver de nouvelles technologies. Le gouvernement participe activement à ce processus et dépense beaucoup d’argent pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, mais les principaux acteurs de ce processus sont les entreprises privées.

Dans quelle mesure le Japon est-il prêt à subventionner les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques pour des raisons de sécurité ?

Kyoko Hatakeyama – Je ne sais pas combien le gouvernement prévoit de dépenser spécifiquement pour les matières premières critiques, je ne peux donc pas m’exprimer à ce sujet. Mais il existe l’Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie (JOGMEC), une institution qui promeut l’approvisionnement stable en matières premières critiques, y compris les éléments de terres rares, ainsi qu’en ressources énergétiques telles que le pétrole.

La JOGMEC joue un rôle très important dans la sécurisation de l’approvisionnement énergétique et des ressources du Japon, et le gouvernement la soutient fortement. La JOGMEC coopère étroitement avec des entreprises privées japonaises et investit dans des projets tels que Lynas en Australie, qui ont connu un grand succès.

Ainsi, même si le Japon dépend toujours de l’approvisionnement en matières premières essentielles contrôlé par la Chine, il se peut qu’à l’avenir, nous n’en ayons plus autant besoin. Lorsque le choc s’est produit en 2010, le Japon dépendait presque entièrement des importations de terres rares en provenance de Chine, à hauteur d’environ 90 %. Aujourd’hui, cette dépendance a été réduite à environ 60 %. Il s’agit donc d’un risque, mais pas d’une menace. C’est ainsi que je vois les choses.

En Norvège, il existerait d’importantes ressources en terres rares dans les fonds marins, comme au Japon, mais les responsables politiques, invoquant des préoccupations environnementales, font obstacle à leur exploitation. Comment les pays peuvent-ils trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales et l’exploitation minière en eaux profondes ?

Le Japon ne parle pas beaucoup des préoccupations environnementales dans ce contexte, en partie parce que nous en sommes encore à un stade très précoce. L’extraction des terres rares des fonds marins est techniquement difficile et coûteuse. Il y a cinq ans, elle était considérée comme pratiquement impossible. Aujourd’hui, cela est peut-être techniquement faisable, mais ce n’est toujours pas viable sur le plan commercial. Nous ne calculons donc pas encore vraiment les coûts environnementaux.

Mais il est évident que nos démocraties industrielles avancées ont des normes environnementales différentes de celles des économies en développement, ce qui a une influence directe sur la politique économique. Il suffit de regarder l’Australie, où des entreprises ont décidé d’implanter une usine de traitement des terres rares en Malaisie plutôt qu’en Australie pour des raisons environnementales. Je ne pense pas que le Japon puisse implanter de telles usines sur son territoire pour la même raison.

La production de terres rares génère des déchets très nocifs, qui sont mauvais pour la santé humaine et l’environnement. Il n’est donc pas durable de continuer à dépendre des terres rares pour fabriquer des produits de haute technologie. Idéalement, nous devrions développer des technologies qui ne nécessitent pas du tout de minéraux de terres rares.

Les entreprises japonaises essaient donc de contourner complètement les terres rares en tant que facteurs de production ?

Oui, car cela est logique, non seulement du point de vue de la sécurité économique, mais aussi du point de vue économique. Si les éléments de terres rares étaient fiables ou bon marché, les entreprises pourraient continuer à les utiliser. Mais comme il est très risqué de dépendre d’eux pour fabriquer des produits essentiels, il vaut mieux prendre ses distances par rapport à ces ressources.

C’est similaire au pétrole. Comme le Japon ne possède pas de pétrole, nous avons développé des champs pétrolifères en Iran afin de garantir un approvisionnement stable, mais en raison de la géopolitique et de la pression américaine, nous n’avons pas pu tirer parti de ces champs pétrolifères. La meilleure solution pour nous est donc de réduire notre dépendance au pétrole afin de minimiser les risques liés à la dépendance vis-à-vis des importations. Il serait donc préférable de développer de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources énergétiques, telles que l’hydrogène, afin d’être moins vulnérables aux chocs externes.

Ce processus est le fruit d’une collaboration entre les secteurs privé et public au Japon. Le gouvernement ne dispose pas des connaissances techniques, mais les entreprises privées, oui. Dans le même temps, les entreprises privées ont besoin du soutien du gouvernement, qu’il s’agisse d’un soutien politique, réglementaire ou parfois financier. De cette manière, les secteurs privé et public se complètent.

La marine japonaise n’a cessé de se développer au cours de la dernière décennie et continuera à le faire. Le Japon peut-il jouer un rôle plus important dans la protection des voies maritimes internationales ?

Cela dépend de l’activité. Le Japon ne participe pas aux opérations américaines de liberté de navigation. Un futur Premier ministre pourrait soutenir une telle participation, mais jusqu’à présent, le gouvernement l’a refusée. Cette décision est liée à la situation géopolitique sensible dans notre voisinage immédiat.

La situation du Japon est très différente de celle des États-Unis ou de l’Australie. La Chine est l’un de nos voisins les plus proches. Compte tenu de cette proximité géographique, le Japon n’a aucun intérêt à détériorer ses relations avec la Chine ou à rompre complètement ses liens avec elle. Nous n’avons d’autre choix que d’essayer de maintenir de bonnes relations avec Pékin.

Cela dit, une participation n’est pas impossible. Les opérations de liberté de navigation ne sont pas comparables à une participation à une guerre ou à l’envoi des Forces d’autodéfense dans des zones de conflit. Elles peuvent être considérées comme des opérations pacifiques. Je ne dis donc pas qu’il n’y a aucune possibilité pour le Japon de participer, mais il n’y a pas de besoin urgent pour le moment.

L’Europe et le Japon sont géographiquement éloignés, mais leurs intérêts sont étroitement liés dans un large éventail de questions économiques, politiques et diplomatiques. Comment l’Europe et le Japon peuvent-ils surmonter les contraintes géographiques et coopérer plus efficacement en matière de sécurité économique ?

Il est vrai que nous avons beaucoup en commun et que nous partageons bon nombre des mêmes défis en matière de sécurité économique, mais il est en effet très difficile de coopérer efficacement sur cette question. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la politique actuelle des États-Unis. Même si le Japon et les pays européens coopèrent étroitement, nous ne serons pas en mesure d’exercer une réelle pression sur les États-Unis, car c’est le pays le plus grand et le plus puissant du monde ; c’est une puissance hégémonique.

Mais abandonner n’est pas une option. Ce que l’Europe et le Japon peuvent faire, c’est approfondir leur coopération afin de construire des réseaux dans les domaines de la sécurité économique et de la sécurité nationale. L’objectif devrait être d’établir un troisième pôle de pouvoir – ni les États-Unis, ni la Chine – qui mette l’accent sur l’importance du droit international et des organisations internationales.

Si personne ne parle de l’importance du droit international et de la coopération, tout le monde l’oubliera. Les petits États et les puissances moyennes, en particulier dans les pays du Sud, pourraient alors se sentir obligés de s’aligner soit sur les États-Unis, soit sur la Chine, divisant ainsi le monde en deux blocs.

Mais s’ils bénéficient du soutien de l’UE et du Japon, ils pourraient être en mesure de maintenir une troisième position axée sur le droit international. Idéalement, cet alignement des puissances moyennes devrait inclure les États-Unis plutôt que de les affronter. À un moment donné, les États-Unis auront besoin de la coopération et du soutien de leurs partenaires, et nous devrions être prêts à saisir cette opportunité.

Dans quelle mesure les économies dépendantes des exportations sont-elles vulnérables aux droits de douane et à la coercition économique ?

Les droits de douane ne sont pas toujours négatifs. J’ai récemment assisté à un séminaire au cours duquel un économiste a calculé l’impact des droits de douane imposés par Trump sur les pays du monde entier et a conclu qu’ils ne nuiraient pas nécessairement au Japon. En fait, le PIB du Japon pourrait augmenter grâce à la politique étrangère de Trump axée sur les droits de douane.