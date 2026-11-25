À la veille de la sentence rendant le titre au Sénégal, le Maroc a signalé un échange téléphonique présumé entre un membre de la formation arbitrale et le président de la fédération sénégalaise.

Le tribunal a refusé de différer sa décision.

Le courrier est parti de Rabat mardi 24 novembre au matin, quelques heures avant le verdict. Le conseil juridique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) y signalait au Tribunal arbitral du sport une conversation qui aurait eu lieu le dimanche 22 novembre, vers 11 h 42 selon Le Figaro, entre Ulrich Haas, professeur à l’université de Zurich et l’un des trois arbitres du dossier, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La FRMF demandait que le prononcé de la décision soit suspendu le temps d’obtenir des éclaircissements.

Selon les éléments communiqués par la partie marocaine, la demande a été rejetée. La commission du TAS chargée des récusations a jugé, d’après Afrik-Foot, qu’il n’existait pas à ce stade d’éléments suffisants pour retarder la notification. La sentence est tombée dans l’après-midi. Unanime, elle rétablit la victoire sénégalaise acquise sur le terrain le 18 janvier (1-0 après prolongation).

Un appel téléphonique contesté

L’existence de l’appel est contestée. La FSF la dément. L’un de ses avocats, Me Patrick Kabou, parle d’un « irréel échange téléphonique » et annonce des poursuites en diffamation. Le journaliste Romain Molina affirme au contraire qu’une conversation de plusieurs minutes a bien eu lieu. Aucun relevé n’a été rendu public. Dans son communiqué de mardi, la FRMF évoque une communication « confirmée » et promet d’engager toutes les voies de recours disponibles.

Personne ne peut aujourd’hui établir ce qui s’est dit, ni même si quelque chose s’est dit. C’est précisément ce qui rend le refus de différer la sentence difficile à comprendre.

Personne ne peut aujourd’hui établir ce qui s’est dit, ni même si quelque chose s’est dit.

Ce qu’impose le code de l’arbitrage

Dans une formation de trois, chaque partie propose un arbitre et le président est nommé par la chambre arbitrale d’appel. Le TAS n’a pas indiqué qui avait proposé qui. Peu importe ici : un arbitre désigné par une partie n’est pas son représentant. Le code de l’arbitrage en matière de sport impose à chaque membre d’une formation d’être et de rester indépendant et impartial, et il est tenu à la confidentialité des délibérations. Les usages de l’arbitrage international proscrivent tout échange hors procédure entre un arbitre et l’une des parties. Un contact direct avec le dirigeant d’une partie, quarante-huit heures avant une décision, n’appelle pas forcément une sanction. Il appelle des vérifications.

Un contact direct avec le dirigeant d’une partie, quarante-huit heures avant une décision, n’appelle pas forcément une sanction. Il appelle des vérifications.

Le TAS n’a pas dit lesquelles. A-t-il entendu Ulrich Haas, lui a-t-il demandé une déclaration écrite, a-t-il sollicité les parties ? Pourquoi une suspension de quelques jours, dans une procédure ouverte depuis le 25 mars, a-t-elle été jugée inutile ? Une juridiction dont l’autorité repose sur l’acceptation de ses sentences par des fédérations rivales gagnerait à répondre publiquement.

Le fond de la décision n’est pas en cause. Le raisonnement retenu, qui fait de la reprise du jeu par l’arbitre une décision souveraine, prolonge une jurisprudence ancienne du TAS et aurait sans doute prévalu sans cet épisode. La sentence étant unanime, la voix d’un seul arbitre n’en a pas changé l’issue. La crédibilité du tribunal tient pourtant autant à l’intégrité de ses procédures qu’au sens de ses décisions, et les deux camps devraient pouvoir s’en assurer.

La crédibilité du tribunal tient autant à l’intégrité de ses procédures qu’au sens de ses décisions.

La voie du Tribunal fédéral suisse

La suite pourrait se jouer à Lausanne, devant le Tribunal fédéral suisse, seule voie de recours contre une sentence du TAS, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Les juges fédéraux ne rejugent pas le fond. Ils peuvent en revanche annuler une sentence rendue par une formation irrégulièrement composée, grief qu’un défaut d’indépendance d’un arbitre permet de soulever. Le texte intégral de la sentence n’a pas encore été publié.