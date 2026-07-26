Les détroits, ces verrous qui commandent le monde

Près de neuf dixièmes des marchandises voyagent par la mer, mais cette immensité en apparence libre s’écoule par une poignée de portes étroites.

Ormuz, le Bosphore, l’Øresund : quelques détroits n’offrent aucune voie de contournement — c’est là que réside la vulnérabilité suprême du système.

Maîtriser un détroit n’a jamais été un détail technique : c’est, depuis toujours, un attribut de puissance.

La mondialisation a un visage maritime : près de neuf dixièmes des marchandises voyagent par la mer. Mais cette immensité liquide, en apparence libre, ne l’est pas : elle s’écoule par une poignée de portes étroites. C’est ce que révèle cette carte de l’AFP, qui recense les grands passages stratégiques — détroits, canaux et caps — par lesquels transite l’essentiel du commerce planétaire. La lire en géopolitique, c’est comprendre que qui tient ces verrous tient une part du destin des nations.

Anatomie d’un réseau

La taille des cercles indique le nombre moyen de transits quotidiens : de Malacca, artère vitale par laquelle passent chaque jour des centaines de navires, jusqu’à des passages plus confidentiels comme Magellan ou Béring. On y retrouve les grands noms de la géographie de la puissance : Ormuz, débouché du pétrole du Golfe ; Suez et Bab el-Mandeb, qui relient l’Asie à l’Europe par la mer Rouge ; Panama et Gibraltar ; le Bosphore, par où s’écoulent les blés de la mer Noire. La densité de navires rapides, en surimpression, dessine les grands corridors du fret mondial, ces autoroutes invisibles qui structurent l’économie.

À lire aussi : Détroit d’Ormuz : une zone de passage essentielle

La tyrannie des passages sans alternative

Le renseignement le plus précieux de la carte est ailleurs, dans ces quelques noms soulignés : Ormuz, le Bosphore, l’Øresund. Ce sont les détroits pour lesquels il n’existe aucune voie de contournement. Là réside la vulnérabilité suprême du système. Fermer Ormuz, c’est asphyxier une part majeure du commerce mondial d’hydrocarbures ; bloquer le Bosphore, c’est enfermer la Russie et l’Ukraine dans la mer Noire.

Un goulet sans issue de secours devient une arme entre les mains de qui le contrôle, ou de qui parvient à le menacer.

C’est tout le sens de l’obsession chinoise pour son « dilemme de Malacca », ce point de passage par lequel transite l’énergie dont dépend son économie, et que Pékin ne maîtrise pas.

Le temps long et l’épreuve du présent

La carte porte une date : janvier-juin 2026. Elle n’est pas neutre. On y devine l’empreinte des crises récentes, avec un cap de Bonne-Espérance anormalement fréquenté. Signe que les navires, fuyant la mer Rouge harcelée et le détroit d’Ormuz un temps bloqué, ont ressuscité l’antique route du contournement de l’Afrique, plus longue de dix jours. Leçon de temps long : lorsque les raccourcis stratégiques se ferment, la mer retrouve ses vieux chemins, et le monde en paie le prix en délais et en surcoûts.

À lire aussi : Bab el-Mandeb, deuxième branche de la tenaille du golfe Persique

Ainsi, derrière la fluidité apparente du commerce mondial se cache une réalité brutale : quelques dizaines de kilomètres d’eau, en une poignée de points, commandent la prospérité de la planète. Maîtriser un détroit n’a jamais été un détail technique ; c’est, depuis toujours, un attribut de puissance — et l’un des grands enjeux du siècle qui vient.

© Agence France-Presse