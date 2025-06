Les îles Chagos : un enjeu géographique dans l’océan Indien

Situées en plein cœur de l’océan Indien, les îles Chagos sont au centre d’un contentieux international opposant le Royaume-Uni à l’île Maurice. Ce différend regroupe des enjeux économiques mais aussi militaires.

Les îles Chagos : un archipel stratégique

L’archipel des Chagos est composé de plus de 60 îles et atolls, dont le plus connu est Diego Garcia, situé à mi-chemin entre l’Afrique et l’Asie. Jusqu’aux années 1960, les Chagos faisaient partie de la colonie britannique de Maurice. Les deux archipels sont toutefois distants de près de 2 200 km.

Mais avant d’accorder l’indépendance à Maurice en 1968, le Royaume-Uni détache les Chagos pour en faire une entité séparée : le British Indian Ocean Territory (BIOT). Ce territoire reste sous administration britannique, au grand dam des Mauriciens.

L’expulsion des Chagossiens

Entre 1967 et 1973, les autorités britanniques expulsent plus de 1 500 Chagossiens. Ils sont déplacés vers Maurice, les Seychelles et le Royaume-Uni.

Cette expulsion est motivée par un accord secret entre Londres et Washington : l’île principale, Diego Garcia, est louée aux États-Unis pour y établir une base militaire stratégique, encore active aujourd’hui. Elle joue un rôle clé dans les opérations américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan.

Les revendications de Maurice

Depuis son indépendance, Maurice revendique la souveraineté sur les Chagos, considérant le détachement du territoire comme illégal. Le conflit connaît plusieurs rebondissements :

2010 : Le Royaume-Uni crée une « zone marine protégée » autour des Chagos, ce que Maurice dénonce comme une manœuvre pour empêcher le retour des Chagossiens.

2015 : Un tribunal arbitral juge que la création de cette zone viole la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

2019 : La Cour internationale de Justice (CIJ) rend un avis consultatif affirmant que la décolonisation de Maurice n’a pas été menée légalement tant que les Chagos ne lui sont pas restitués.

2021 : L’Assemblée générale de l’ONU appelle le Royaume-Uni à retirer son administration des Chagos « dans les plus brefs délais ».

Malgré ces décisions, Londres refuse de céder, affirmant que le territoire ne sera transféré que lorsque « ce ne sera plus nécessaire pour la défense », en référence à la base militaire de Diego Garcia.

Ce conflit sans fin témoigne de la différence de points de vue et d’analyses quant à la souveraineté d’un territoire ainsi que l’usage qui peut être fait des sujets écologiques.