L’Espagne sous haute pression : quand le thermomètre devient le baromètre de l’État

L’été 2026 est celui où l’Espagne a cessé de voir la chaleur extrême comme une série d’accidents pour y reconnaître une transformation structurelle.

Pays le plus exposé d’Europe, elle a pourtant mieux absorbé le choc sanitaire que des voisins plus tempérés : acclimatation, bâti traditionnel, droit du travail exigeant.

Mais la fraîcheur devient un bien politique : très grand âge vulnérable, un tiers des ménages incapables de rafraîchir leur logement, périphéries surchauffées.

Un changement structurel

L’été 2026 est sans doute celui où l’Espagne a cessé de considérer la chaleur extrême comme une succession d’accidents météorologiques pour y voir une transformation structurelle. Le pays connaissait certes déjà les canicules, les incendies et les restrictions d’eau. Toutefois, il doit désormais composer avec des épisodes plus précoces, plus longs et plus intenses, dont les effets se propagent simultanément à la santé publique, au logement, au travail, à l’agriculture, au tourisme et aux écosystèmes. La chaleur n’est donc plus seulement une donnée climatique : elle devient un révélateur de la capacité de l’État à protéger sa population, des inégalités entre territoires et des rapports de force économiques au sein de la société.

Pourtant, la comparaison avec la France, l’Italie et le Portugal fait apparaître un paradoxe : située au premier rang des pays européens exposés, l’Espagne semble avoir mieux absorbé le choc sanitaire que certains de ses voisins plus tempérés. Il faut dire que son expérience des fortes températures, l’héritage bioclimatique de son architecture, le maillage de ses soins primaires, ses systèmes d’alerte et une législation du travail exigeante constituent de solides amortisseurs. Cette résilience a néanmoins ses angles morts : les plus de 85 ans restent très vulnérables, les ménages modestes n’ont pas toujours les moyens de se rafraîchir et les périphéries urbaines cumulent absence de végétaux, habitations de qualité médiocre et insuffisance des équipements publics. L’été 2026 montre ainsi qu’un pays peut être relativement préparé sans être totalement protégé.

« Un pays peut être relativement préparé sans être totalement protégé. »

L’été de tous les records

La séquence exceptionnelle a commencé avant même l’été météorologique : entre le 18 et le 30 mai, une remontée précoce d’air saharien a en effet provoqué des anomalies de 1,5 °C à 3 °C dans le centre et le nord de la péninsule Ibérique. Ce premier coup de chaud a entraîné l’activation anticipée de plusieurs dispositifs de vigilance et installé sur le sud-ouest de l’Europe un régime de blocage anticyclonique durable.

Une première canicule s’est ensuite étendue du 17 juin au 2 juillet. L’anomalie a atteint 3,6 °C dans la vallée de l’Èbre et 3,06 °C à l’échelle de l’Europe occidentale, qui a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Le caractère géographiquement inhabituel des températures a autant frappé que leur valeur absolue : le 24 juin, la commune de Tama, en Cantabrie (nord-ouest de l’Espagne), a atteint 43,7 °C, alors que le nord océanique espagnol est généralement associé à des étés plus modérés.

La véritable singularité de 2026 réside cependant dans la persistance du phénomène. Du 6 juin au 24 juillet, l’Espagne a connu 49 jours consécutifs d’anomalie chaude. Barcelone a ainsi enregistré 40,9 °C et la température moyenne de l’Espagne péninsulaire sur la séquence juin-juillet s’est élevée à 24,5 °C. Cette valeur dépassait de 2,9 °C la normale climatique calculée pour la période 1991-2020 et de 0,7 °C les précédents records établis en 2022 et 2025. Sur les 93 jours observés entre la mi-mai et la mi-août, 76 ont donc été classés comme « chauds » ou « extrêmement chauds ».

Une seconde canicule, du 2 au 18 août, a maintenu les températures de 2 °C à 2,5 °C au-dessus des normales sur l’ensemble de la péninsule Ibérique. Les façades méditerranéenne et cantabrique ont alors multiplié les nuits dites « équatoriales », durant lesquelles la température minimale ne descend pas sous 25 °C. Or, pour la santé, ces minima sont parfois plus décisifs que les pointes diurnes : privé de refroidissement nocturne, l’organisme ne peut ramener sa température interne à un niveau normal et accumule le stress thermique jour après jour.

À cette chaleur s’est ajoutée une sécheresse atmosphérique aiguë. Les précipitations moyennes n’ont de fait atteint que 17 millimètres sur la péninsule au cours des mois de juin et juillet. Le déficit d’humidité des sols a par conséquent neutralisé l’effet rafraîchissant de l’évapotranspiration et il s’est formé une boucle de rétroaction : plus les sols s’assèchent, moins ils rafraîchissent l’air ; plus l’air se réchauffe, plus l’évaporation et l’assèchement s’accélèrent.

La chaleur tue à bas bruit

Au 10 août, le système espagnol de surveillance de la mortalité quotidienne MoMo, placé sous l’autorité de l’Institut de santé Charles III (Madrid), attribuait plus de 3 000 décès excédentaires à la chaleur. Plus de 90 % concernaient les personnes âgées d’au moins 75 ans, avec une concentration particulièrement forte parmi les plus de 85 ans.

Cette statistique ne signifie pas que plusieurs milliers de certificats de décès portent la mention « canicule ». Les hyperthermies directes et les coups de chaleur ne représentent de fait que moins de 2 % des signalements cliniques. Dans l’immense majorité des cas, la température agit comme un accélérateur de pathologies préexistantes : la déshydratation épaissit le sang et sollicite le système cardiovasculaire, la vasodilatation peut provoquer des chutes de tension et la transpiration dérègle l’équilibre en sels minéraux. En outre, la diminution du volume sanguin fragilise les reins. Les personnes souffrant de maladies cardiaques, respiratoires ou rénales peuvent ainsi basculer rapidement, surtout lorsque plusieurs nuits équatoriales se succèdent.

« La température agit comme un accélérateur de pathologies préexistantes. »

Le bilan espagnol doit néanmoins être replacé dans une crise européenne beaucoup plus vaste. Entre la mi-juin et la mi-août, plus de 32 000 décès excédentaires ont été recensés sur le continent. Or, la France et l’Allemagne en concentraient près des deux tiers. Dans l’Hexagone, le bilan provisoire de juin et juillet atteignait environ 7 300 morts, dont près de 6 000 au cours des deux semaines correspondant au choc thermique de la fin juin. Le Portugal dépassait 1 000 décès cumulés pendant les principaux épisodes, dont plus de 80 % parmi les plus de 70 ans.

La situation italienne illustre encore plus clairement le déplacement de la vulnérabilité vers le très grand âge. En juillet, aucune surmortalité n’a été observée chez les 64-84 ans alors qu’elle atteignait 8 % chez les plus de 85 ans. Elle s’élevait même à 9 % dans le nord du pays contre 7 % dans le centre et le sud. Les progrès de la prévention et de la prise en charge semblent donc protéger une partie des seniors autonomes mais beaucoup moins les personnes très âgées, dépendantes ou isolées.

Plus exposée mais moins désarmée

La surmortalité relativement contenue de l’Espagne ne signifie pas que la chaleur y soit moins dangereuse. Elle souligne plutôt l’importance de l’acclimatation physiologique et sociale : les populations ibériques ont développé des horaires, des habitudes alimentaires et des usages de l’espace adaptés aux températures élevées. À l’inverse, le franchissement brutal des 40 °C dans le nord ou l’ouest de la France a frappé des habitants moins acclimatés et souvent logés dans des bâtiments conçus pour conserver la chaleur hivernale plutôt que pour repousser le rayonnement estival.

La forme même des villes modifie l’exposition. En Espagne, 65,3 % de la population vit en appartement, ce qui place le pays au premier rang de l’Union européenne, contre environ 35 % à 40 % en France, 58,9 % en Italie et 45 % à 50 % au Portugal. Seuls 34,6 % des Espagnols habitent une maison individuelle, contre près des deux tiers des Français.

Pays Part vivant en appartement Logements climatisés Espagne 65,3 % (1er rang de l’UE) 60 % à 65 % (75 % à 80 % en Andalousie) Italie 58,9 % 50 % à 55 % Portugal 45 % à 50 % 25 % à 30 % France 35 % à 40 % 20 % à 25 %

Cette forte densité produit des effets contradictoires. Dans les centres anciens, les rues étroites et les immeubles continus forment des « canyons urbains » qui limitent l’exposition directe des façades et des piétons au soleil. Cependant, les masses de béton, de pierre et de bitume accumulent l’énergie pendant la journée et la restituent toute la nuit. L’îlot de chaleur urbain espagnol est donc particulièrement redoutable après le coucher du soleil.

En France, les maisons et les lotissements périurbains se refroidissent plus facilement la nuit grâce à une meilleure ouverture vers le ciel, mais leurs grandes toitures et leurs combles parfois mal isolés peuvent devenir des pièges thermiques pendant la journée. La plaine du Pô italienne cumule quant à elle le caractère compact des villes, une forte humidité et la stagnation de l’air, ce qui accroît considérablement la température ressentie. Sur le littoral portugais, les brises atlantiques apportent une modération relative sans faire disparaître la vulnérabilité des logements.

Du blanc des façades au vert des refuges

L’architecture traditionnelle espagnole constitue un véritable répertoire de technologies passives. Ainsi, en Andalousie et sur le littoral levantin, le badigeon à la chaux donne aux façades un albédo supérieur à 0,80 : plus de 80 % du rayonnement incident peut ainsi être réfléchi au lieu d’être transformé en chaleur. Les murs épais en pisé, en adobe, en pierre calcaire ou en maçonnerie pleine possèdent une forte inertie thermique. Ils retardent de plus de dix à douze heures la progression de l’onde de chaleur, de sorte que celle-ci n’atteint l’intérieur qu’au milieu de la nuit, lorsque la ventilation peut l’évacuer.

Le patio joue également le rôle d’une petite machine climatique : l’air frais et dense s’y accumule durant la nuit. Les toiles d’ombrage le protègent ensuite du soleil, tandis que l’arrosage des sols en terre cuite et l’évapotranspiration des plantes abaissent encore la température. Lorsque l’air chaud monte vers le toit, il crée une légère dépression qui aspire cet air rafraîchi à travers les pièces. Les persiennes traditionnelles en bois (originaires de la province d’Alicante) et les stores extérieurs complètent le système en interceptant le rayonnement avant qu’il n’atteigne les vitres, ce qui les rend plus efficaces que de simples rideaux intérieurs.

Or, les grandes villes espagnoles tentent aujourd’hui de moderniser cet héritage. À Séville, le projet CartujaQanat (soutenu par le programme européen Urban Innovative Actions et par l’opérateur public EMASESA) associe des galeries souterraines inspirées des qanats, un stockage thermique dans le sous-sol et une dissipation nocturne de la chaleur. Combiné au programme LIFE Watercool, à des ombrières photovoltaïques et à des diffuseurs bioclimatiques, le dispositif permet ainsi d’abaisser la température ressentie de 5 °C à 8 °C sans rejeter localement de chaleur supplémentaire. Son coût et la complexité des réseaux souterrains rendent toutefois difficile son déploiement à l’échelle d’une métropole entière.

De leur côté, Barcelone et Madrid ont privilégié un modèle plus diffus, celui des « refuges climatiques ». Dans la capitale régionale catalane, par exemple, plus de 250 bibliothèques, musées, parcs, préaux d’école et autres équipements publics ont été aménagés ou répertoriés afin d’offrir une température inférieure à 26 °C. L’objectif est que 95 % de la population puisse rejoindre l’un de ces espaces en moins de dix minutes à pied.

« Que 95 % de la population puisse rejoindre un refuge climatique en moins de dix minutes à pied. »

La démarche rejoint les « cours Oasis » françaises, la forêt urbaine ForestaMi de Milan ou les corridors de ventilation du Portugal. Partout, une même faiblesse demeure néanmoins : les investissements se concentrent souvent dans les centres et les quartiers valorisés, alors que les périphéries populaires sont généralement plus minérales, moins arborées et plus éloignées des équipements publics.

Climatisés contre déclassés

Dans le débat espagnol, la climatisation a largement cessé d’être considérée comme un luxe superflu : elle est devenue un équipement de santé publique. De fait, de 60 % à 65 % des logements espagnols en disposent et cette proportion dépasse 75 % à 80 % en Andalousie et sur le littoral levantin. À titre de comparaison, le taux d’équipement se situe autour de 50 % à 55 % en Italie, de 25 % à 30 % au Portugal et de seulement 20 % à 25 % en France.

Or, l’efficacité sanitaire de la climatisation est mesurable : disposer d’un système de refroidissement actif réduirait de 28,6 % la mortalité liée aux épisodes chauds et de 31,5 % celle associée aux canicules extrêmes. Ce constat déplace le débat espagnol : la question n’est plus tant de savoir s’il est légitime de refroidir les habitations que de déterminer qui peut réellement le faire.

C’est que la fracture est profonde : seuls 38,9 % des foyers espagnols disposant de moins de 1 000 euros mensuels sont équipés, contre 71,2 % de ceux dont les revenus atteignent au moins 3 000 euros. Plus encore, 33,6 % des ménages espagnols déclarent ne pas pouvoir maintenir leur logement suffisamment frais et, parmi les foyers vulnérables, cette part grimpe à 53,3 %. La « pauvreté énergétique estivale » transforme ainsi une inégalité de revenu en inégalité physique devant la maladie et la mort. De nombreuses associations demandent donc que le Bono Social Térmico, principalement conçu pour aider au chauffage, subventionne explicitement la consommation électrique estivale.

« La pauvreté énergétique estivale transforme une inégalité de revenu en inégalité physique devant la maladie et la mort. »

Quoi qu’il en soit, le contraste est marqué avec la France, où la climatisation reste un objet politique conflictuel. Ses détracteurs mettent en avant les pointes de consommation électrique et le rejet de chaleur des condenseurs, susceptible d’ajouter localement de 1 °C à 2 °C à l’îlot de chaleur urbain. Cependant, l’ampleur de la mortalité enregistrée en 2026 a conduit les autorités françaises à faciliter l’installation de pompes à chaleur réversibles dans les écoles et les établissements médico-sociaux. En Espagne, le consensus est plus nettement installé, même si l’usage reste encadré, notamment par une limite de refroidissement de 27 °C dans les bâtiments tertiaires.

Alerter, soigner, protéger : la chaleur entre dans la routine sanitaire

L’une des principales forces espagnoles face à la chaleur réside dans le maillage des soins primaires. Dès le mois de juin, les médecins des Centros de Salud réévaluent par exemple les ordonnances des personnes souffrant de plusieurs pathologies. Les diurétiques, certains antihypertenseurs et des psychotropes peuvent en effet aggraver la déshydratation, l’hypotension ou l’insuffisance rénale. Ce travail préventif réduit logiquement le nombre de décompensations graves et limite l’afflux vers les urgences hospitalières.

Dans les hôpitaux, les protocoles de traitement des hyperthermies sévères (immersion, brumisation ventilée et réhydratation intraveineuse adaptée) sont standardisés. Le système a certes montré des signes d’épuisement, car la canicule a coïncidé avec les congés annuels dans un contexte de pénurie chronique de personnel, mais il a absorbé le choc sans rupture générale de continuité.

En réalité, la réponse espagnole repose sur une gouvernance à plusieurs niveaux. Chaque année, du 16 mai au 30 septembre, le ministère de la Santé met en place le Plan national d’actions préventives contre les effets des températures excessives. Son système Kairós croise de plus les prévisions locales à cinq jours de l’Agence d’État de météorologie (AEMET) avec la probabilité que la chaleur provoque une surmortalité supérieure à 10 %. Lorsque cette probabilité reste inférieure à 40 %, le niveau 1 (dit « vert ») s’applique. Entre 40 % et 60 %, les autorités passent au niveau 2 (dit « jaune » ou « orange »). Au-delà de 60 %, le niveau 3 (dit « rouge ») entraîne la mobilisation maximale des services sanitaires et sociaux régionaux.

De plus, dans les maisons de retraite, les espaces collectifs doivent être climatisés et une salle de repli maintenue sous 24 °C doit rester accessible. Le personnel remplit pour sa part des fiches horaires d’hydratation. Toutefois, les établissements privés disposent généralement d’un meilleur équipement dans les chambres, tandis que le parc public conserve des retards, notamment dans le quart nord-ouest du pays.

Lors des alertes de niveaux 2 et 3, les municipalités activent en parallèle des programmes de téléassistance et les personnes âgées isolées inscrites dans les registres de vulnérabilité sont appelées pour vérifier leur état, leur consommation d’eau et les conditions de ventilation de leur domicile.

Des barrages pleins, des équilibres à sec

La situation hydrologique de l’Espagne à la fin de l’été paraît, à première vue, moins alarmante que ne le laisserait penser la violence de la chaleur. De fait, grâce aux pluies du printemps, les réservoirs atteignaient encore 66,2 % de leur capacité au 18 août, soit 37 107 hectomètres cubes stockés sur un total de 56 043. Ce niveau dépassait de dix-huit points la moyenne des cinq années précédentes.

La moyenne nationale dissimule cependant de fortes disparités. Les bassins internes du Pays basque affichaient un remplissage de 81 % et ceux de Catalogne, 79,9 %, signe d’une nette amélioration après les sécheresses passées. Le Guadalquivir et le Guadiana se situaient entre 74,6 % et 75 % ; le Douro et le Tage, entre 60,7 % et 62 %. Le transfert hydrique Tage-Segura (indispensable à l’agriculture dans le sud-est de l’Espagne) pouvait ainsi être maintenu au niveau 1, avec 60 hectomètres cubes transférés en août. En revanche, le Júcar n’atteignait que 56,4 % et le Segura, 54 %, ce qui renforçait la dépendance du sud-est aux usines de dessalement.

Ces réserves relativement abondantes ne doivent, quoi qu’il en soit, pas masquer la vitesse des pertes. Pendant le mois d’août, l’évaporation directe à la surface des retenues aurait effectivement approché 1 000 hectomètres cubes par semaine. Les nappes phréatiques du Levant et les zones d’irrigation maraîchère demeurent donc sous tension, même lorsque les barrages paraissent correctement remplis.

La mer bout, la forêt part en fumée

Le choc ne s’est pas arrêté au littoral. La Méditerranée occidentale a subi une canicule marine classée en catégorie 4 (soit un niveau dit « extrême »). À la mi-août, la température moyenne de surface atteignait 28,4 °C, soit de 2 °C à 3 °C au-dessus des normales saisonnières. Près de l’île de Dragonera, aux Baléares, une bouée océanographique a même mesuré un record de 33 °C. Selon les périodes, de 59 % à 80 % de la surface méditerranéenne est demeurée affectée.

Or, de telles températures provoquent des dégâts qui ne sont pas immédiatement visibles depuis les plages. Les herbiers de posidonie (essentiels à l’oxygénation de l’eau, au stockage du carbone et à la protection du littoral) ont ainsi subi des nécroses étendues. Des mortalités massives ont de plus touché les gorgones et les invertébrés marins, organismes fixés sur les fonds et incapables de fuir vers des eaux plus fraîches.

Même l’océan Atlantique, qui borde l’Espagne au nord-ouest, n’a pas été épargné. Dans le golfe de Gascogne et la mer Cantabrique, une bouée de Bilbao a de fait enregistré 25,2 °C. Ce réchauffement perturbe le cycle reproductif de l’anchois et avance les routes migratoires du thon germon, avec des conséquences potentielles pour la pêche et les économies littorales.

Sur terre, l’assèchement précoce de la végétation a transformé de vastes espaces en combustible. Au 18 août, 254 730 hectares de forêt avaient ainsi brûlé en Espagne. Au-delà de la destruction immédiate des habitats et de la biodiversité, les incendies fragilisent les sols, favorisent l’érosion et diminuent leur capacité future à retenir l’eau. La canicule prépare ainsi les conditions qui rendront les épisodes suivants encore plus destructeurs.

« La canicule prépare les conditions qui rendront les épisodes suivants encore plus destructeurs. »

Au travail, la météo fait désormais la loi

L’Espagne s’est par ailleurs dotée de l’un des cadres juridiques les plus contraignants d’Europe pour protéger les salariés exposés. Le décret-loi royal 4/2023, qui modifie la réglementation de 1997 sur les lieux de travail, impose aux employeurs d’adapter l’organisation dès qu’une alerte « orange » ou « rouge » est émise par l’AEMET. Les entreprises peuvent par conséquent être contraintes d’instaurer des horaires continus à partir de 6 heures, de multiplier les pauses dans des zones rafraîchies et de suspendre les tâches pénibles en plein air lorsqu’aucune protection efficace n’est possible (notamment dans le bâtiment, la voirie ou encore l’agriculture).

Il faut préciser que les sanctions prévues donnent à ces obligations une portée réelle. Une infraction très grave peut en effet entraîner une amende maximale de 983 736 euros. Lorsqu’un accident survient, les prestations de sécurité sociale dues peuvent de plus être majorées de 30 % à 50 %, à la charge de l’employeur et sans possibilité de les assurer. Le statut des travailleurs prévoit également un « congé climatique » rémunéré d’une durée maximale de quatre jours lorsque le risque ne peut être neutralisé.

De son côté, la France s’appuie encore principalement sur les recommandations ministérielles et sur le droit de retrait individuel, mais sans suspension automatique liée aux niveaux d’alerte. En Italie et au Portugal, les interdictions de travailler pendant les heures les plus chaudes reposent davantage sur des arrêtés régionaux, préfectoraux ou municipaux. Ainsi donc, en faisant de l’alerte météorologique un déclencheur juridique, l’Espagne reconnaît que le climat extrême n’est plus une circonstance exceptionnelle, mais un risque professionnel prévisible.

Le tourisme change de latitude

La répétition des canicules commence enfin à modifier la géographie économique de l’Espagne. La fréquentation touristique globale demeure certes élevée, mais les flux estivaux se déplacent progressivement vers l’« Espagne verte » : Galice, Principauté des Asturies, Cantabrie et Pays basque bénéficient de températures généralement plus modérées que les plateaux de Castille, le littoral méditerranéen ou la vallée du Guadalquivir.

Cette « migration climatique » ne signifie évidemment pas la disparition du tourisme méditerranéen, mais introduit un nouveau critère dans les choix de destination, les investissements hôteliers et l’aménagement du territoire. Les communautés autonomes septentrionales peuvent ainsi gagner en attractivité, tandis que les territoires traditionnellement spécialisés dans le tourisme d’été devront investir davantage dans l’ombrage, l’eau, la végétalisation et le refroidissement des hébergements. La résilience thermique devient en somme un avantage compétitif et un facteur de redistribution des revenus touristiques.

Le droit à la fraîcheur, nouvel horizon politique

En conclusion, l’été 2026 fait de l’Espagne un laboratoire européen de l’adaptation. Le pays dispose en effet d’atouts considérables dans ce cadre contraint : une population culturellement acclimatée, un bâti traditionnel riche en solutions passives, un taux élevé de climatisation, un système de santé organisé autour de la prévention, des alertes associant météorologie et risque de mortalité, ainsi qu’un droit du travail capable de suspendre l’activité dangereuse. Ces protections expliquent en partie pourquoi le choc sanitaire a été mieux contenu que dans plusieurs pays tempérés.

Elles ne suffisent pourtant plus. La concentration de la mortalité parmi les plus de 85 ans, l’impossibilité pour un tiers des ménages de conserver un logement frais, la surchauffe nocturne des villes denses et la destruction accélérée des écosystèmes montrent les limites du modèle. S’adapter ne pourra donc pas consister à multiplier les climatiseurs : il s’agira désormais de rénover les immeubles, de protéger les locataires modestes, de végétaliser les périphéries, de repenser les horaires, de mieux répartir les refuges climatiques et de préserver l’eau comme les milieux naturels.

À mesure que les températures montent, la fraîcheur cesse d’être une commodité pour devenir un bien politique. La capacité d’un État à la garantir sans aggraver les émissions, les inégalités ou la pression sur les ressources constituera à l’avenir l’un des principaux critères de sa résilience. En Espagne comme ailleurs, le thermomètre est désormais aussi un baromètre de justice sociale et de puissance publique.

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