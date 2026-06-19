La climatisation, thermomètre technologique

Le monde se climatise à toute vitesse : du Japon (91 % des foyers) aux États-Unis (90 %), l’équipement explose, quand l’Europe plafonne à un foyer sur dix.

La France rattrape vite son retard — plus de 800 000 unités vendues en 2025, jusqu’à 50 % des logements climatisés attendus d’ici 2035 — sur un marché mondial appelé à doubler d’ici 2032.

Derrière ce marché, un oligopole asiatique : le japonais Daikin en tête, les chinois Midea et Gree en embuscade, et un paradoxe énergétique majeur (10 % de l’électricité mondiale).

Le monde se climatise à toute vitesse. Ce qui était hier un luxe de pays riches ou une nécessité des zones tropicales devient partout une réponse aux étés caniculaires. La France n’échappe pas à ce mouvement, mais elle part de loin. Et derrière ce marché en plein essor, se trouve une industrie dominée par quelques géants asiatiques.

Un monde profondément inégal face à la climatisation

La géographie de la climatisation est d’abord une géographie culturelle et climatique. Le Japon est le pays le plus équipé du monde, avec 91 % des foyers dotés d’au moins un appareil. Les États-Unis suivent de près avec 90 %, puis la Corée du Sud avec 86 %. En Arabie saoudite, 63 % des logements sont climatisés, en Chine 60 %. À l’opposé, l’écart culturel avec l’Europe est considérable.

Un foyer européen sur dix seulement est équipé d’une climatisation.

Ce sous-équipement européen a un coût sanitaire bien réel. Selon The Guardian, 44 000 Européens meurent chaque année de la chaleur.

La France : un marché en rattrapage rapide

La France se situe dans cette dynamique de rattrapage européen, mais avec une géographie interne très marquée. Selon l’ADEME, environ la moitié des habitants du Sud-Est et de la Corse possèdent un climatiseur, contre 17 % dans le Nord et l’Île-de-France, et seulement 11 % en Bretagne.

À l’échelle nationale, 8 millions de logements français étaient équipés d’une climatisation en 2020. En 2025, 27,4 % des maisons sont climatisées contre 12,6 % des appartements. Un écart qui s’explique par les contraintes d’installation en copropriété. La tendance est cependant forte : le taux d’équipement est passé de 14 % en 2016 à 25 % en 2020, et le nombre d’appareils vendus a pour la première fois dépassé les 800 000 unités annuelles, alors qu’il s’en vendait précédemment environ 350 000 par an.

En 2025, le marché français a enregistré 803 661 unités de splits vendues, porté par un été marqué par 27 jours de canicule. Selon les projections de RTE, 50 % des logements français pourraient être climatisés d’ici 2035.

Les chiffres mondiaux : la Chine domine, l’Inde est le prochain eldorado

À l’échelle planétaire, les volumes sont vertigineux. La Chine détient la première place mondiale avec 432 millions d’unités résidentielles installées, suivie par les États-Unis (241 millions), le Japon (116 millions) et l’Union européenne avec 109,3 millions au total.

La démographie complique la lecture des pourcentages : 60 % des foyers chinois utilisent des climatiseurs, ce qui représente 569 millions d’unités, contre 374 millions aux États-Unis malgré un taux d’équipement de 90 %. L’Inde ne compte que 5 % de foyers équipés. C’est pourquoi l’Inde est aujourd’hui le marché le plus convoité par tous les fabricants mondiaux.

Si l’Inde atteignait le niveau d’équipement américain, cela représenterait 1,2 milliard d’appareils supplémentaires.

Le marché mondial de la climatisation était évalué à 178,76 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 377,66 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

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Une industrie dominée par l’Asie

Le marché mondial de la climatisation est un oligopole à forte dominante asiatique, japonaise et chinoise.

Les principaux industriels mondiaux sont, dans l’ordre, Daikin, Midea, Gree Electric, Trane, Carrier, Mitsubishi et Johnson Controls.

Daikin, fondé à Osaka en 1924, est le leader incontesté. Présent dans plus de 150 pays, il s’appuie sur une réputation d’excellence technologique, notamment sa technologie inverter qui régule précisément la température tout en réduisant la consommation, et une stratégie d’acquisitions mondiales agressive. Aux États-Unis, Daikin est numéro deux via sa marque Goodman, derrière l’américain Carrier.

Face aux Japonais s’affirment deux géants chinois. Midea et Gree Electric sont devenus en deux décennies des acteurs incontournables, portés par la croissance du marché intérieur chinois et une stratégie d’entrée par le bas en prix sur les marchés occidentaux. Gree fournit à elle seule 50 % du marché chinois, soit les deux tiers du marché mondial. Elle fait désormais de l’Europe du Sud et de la France un objectif commercial prioritaire.

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Le marché français : domination japonaise, percée chinoise

En France, le paysage concurrentiel est dominé par les marques japonaises. Daikin, Mitsubishi Electric et Atlantic se partagent 68 % du marché de la climatisation réversible en 2025. En termes de notoriété, Daikin arrive en tête avec 22 % de reconnaissance spontanée, suivi de Mitsubishi Electric à 19 %, puis Toshiba et Hitachi à 8 % chacun.

Atlantic mérite une mention particulière : c’est l’acteur franco-japonais du podium, fruit d’un partenariat avec Fujitsu qui permet de proposer des produits compétitifs fabriqués en partie en France. Sa présence dans ce classement est la seule résistance européenne significative face au rouleau compresseur nippon et à la montée en puissance chinoise.

Le secteur est soumis à une réglementation de plus en plus stricte : le règlement F-Gaz, effectif en 2025, interdit l’usage de fluides frigorigènes dont le potentiel de réchauffement global est supérieur à 750, orientant le marché vers des fluides alternatifs comme le R32, le CO2 ou le propane. Cette contrainte constitue à la fois un défi industriel, les fabricants devant reformuler leurs produits, et une opportunité pour ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies de réfrigération.

Le paradoxe climatique

La climatisation soulève un paradoxe que personne ne peut ignorer. Le parc mondial de climatiseurs, estimé à 2 milliards d’unités aujourd’hui, pourrait doubler d’ici 2040 pour atteindre 4 milliards.

La climatisation représente environ 10 % de la consommation mondiale d’électricité, soit 2 750 TWh par an — près de six fois la consommation annuelle de la France.

C’est pourquoi la bataille technologique des fabricants se joue désormais autant sur l’efficacité énergétique que sur la puissance de refroidissement. Daikin, Mitsubishi et leurs concurrents investissent massivement dans des systèmes à inverter de nouvelle génération, l’intégration de l’intelligence artificielle pour optimiser les cycles de refroidissement, et des fluides frigorigènes à faible impact climatique. L’enjeu est de décorréler le confort thermique de la consommation énergétique. Un défi technologique considérable, mais aussi la condition sine qua non d’un marché qui se généralise à l’ensemble de la planète.