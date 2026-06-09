Chine : commerce robuste malgré la guerre au Moyen-Orient

Les exportations chinoises ont progressé de 19,4 % sur un an en mai et les importations de 27,4 %, des chiffres supérieurs aux prévisions et obtenus malgré la guerre au Moyen-Orient.

Les exportations vers les États-Unis ont bondi de 35,4 % sur un an, dans le sillage du sommet Trump-Xi de mai à Pékin qui a prolongé la détente engagée en octobre 2025 en Corée du Sud.

La vitalité du commerce ne masque pas pour autant les fragilités structurelles de l’économie chinoise : faiblesse de la demande intérieure, crise immobilière, endettement local, déflation, chômage des jeunes.

Mary Yang, AFP. Les exportations chinoises bondissent en mai 2026, portées par une détente sino-américaine confirmée par la visite de Donald Trump à Pékin.

La Chine a maintenu un commerce international vigoureux en mai, avec des résultats supérieurs aux attentes malgré la guerre au Moyen-Orient, ses exportations vers les États-Unis manifestant même une poussée significative dans la foulée de la venue de Donald Trump.

Les exportations, moteur de la croissance de la Chine, ont augmenté de 19,4 % sur un an en mai, et les importations ont bondi de 27,4 % sur la même période, a indiqué l’administration des Douanes. Ces données sont meilleures que les prévisions d’un panel d’économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 15 % pour les exportations et de 26 % pour les importations.

Les exportations vers les États-Unis ont, quant à elles, bondi de 35,4 % sur un an : elles ont totalisé en mai 39 milliards de dollars, contre 28,8 milliards de dollars le même mois en 2025, en pleine bataille des droits de douane.

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Le sillage du sommet Trump-Pékin

Ces chiffres sont rendus publics moins d’un mois après la visite en Chine du président américain, venu œuvrer à la poursuite de la relative détente observée depuis octobre 2025 par les deux premières puissances économiques mondiales après des mois de farouche guerre commerciale.

Les exportations chinoises vers les États-Unis avaient diminué de 20 % en 2025 sous l’effet des droits de douane et des restrictions mutuelles multiples, alors que la Chine avait enregistré un excédent commercial global record de près de 1 200 milliards de dollars.

Un sommet des dirigeants chinois et américain en octobre en Corée du Sud avait permis de réduire drastiquement les droits de douane punitifs réciproques. Un nouveau sommet en mai à Pékin a prolongé la dynamique : dans le sillage du déplacement de M. Trump, le ministère chinois du Commerce a indiqué que Pékin et Washington s’étaient entendus pour « discuter d’un accord-cadre prévoyant des réductions de droits de douane réciproques sur des produits d’une valeur équivalente », couvrant « 30 milliards de dollars ou plus » de part et d’autre.

« Rester vigilant »

Zhiwei Zhang, président de la société de conseil Pinpoint Asset Management, a relevé la vitalité du commerce chinois « malgré l’incertitude économique mondiale et l’appréciation du renminbi » par rapport à la plupart des devises sur fond de crise au Moyen-Orient.

« Cette forte croissance des exportations témoigne de la compétitivité des entreprises chinoises sur le marché international et contribue à compenser en partie la faiblesse de la demande intérieure. »

Zhiwei Zhang, Pinpoint Asset Management

Il incite cependant à « rester vigilant face au risque d’une potentielle escalade des tensions commerciales entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux, tels que l’Europe ».

L’Union européenne s’emploie activement à rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine. La protection des industries critiques face à la concurrence chinoise devrait figurer à l’agenda d’un sommet des chefs d’État du G7 en France et d’un sommet des dirigeants de l’UE à Bruxelles dans le mois. Les États-Unis ont proposé début juin d’imposer des droits de douane additionnels à 60 économies — dont la Chine et l’Union européenne — qui combattraient insuffisamment l’importation de biens issus du travail forcé.

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Le contrecoup en filigrane

Les experts notent que la Chine paraît, pour le moment, mieux résister que d’autres à la crise au Moyen-Orient. Ils s’attendent à ce que les exportations se maintiennent à un bon niveau dans un futur proche, soutenues par la vigueur de la demande en semi-conducteurs et en technologies vertes.

Mais la Chine commence à accuser le contrecoup. L’activité manufacturière est restée stable en mai après deux mois de progression, sa croissance étant freinée par une faible demande sur fond de flambée des coûts de l’énergie.

La dépendance au commerce international reste un facteur d’incertitude pour l’économie chinoise, avec la faiblesse de la demande intérieure, la persistance de la crise de l’immobilier, l’endettement des collectivités locales, les surcapacités de production, les pressions déflationnistes et le fort chômage des jeunes.

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