Iran-États-Unis : neuvième nuit de frappes américaines, l’Iran riposte au Koweït et à Bahreïn

De nouvelles frappes américaines ont visé Bouchehr, siège de la seule centrale nucléaire civile d’Iran, ainsi que la région de Tabriz, faisant au moins un mort.

En représailles, les Gardiens de la Révolution affirment avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït, tandis que des explosions retentissaient à Bahreïn.

Le Centcom annonce avoir achevé sa neuvième nuit consécutive de frappes, visant centres de commandement et réseaux de communication iraniens.

Nouvelles frappes américaines sur Bouchehr

Téhéran, Iran

La ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d’Iran, a été visée lundi matin par de nouvelles frappes américaines, a rapporté un média d’État.

« Il y a quelques minutes, plusieurs endroits de la ville de Bouchehr ont été frappés par des projectiles tirés par les ennemis américains », a déclaré le gouverneur de la ville, Mohammad Mozaffari, cité par l’agence officielle Irna.

Un mort dans le nord-ouest de l’Iran

Téhéran, Iran

Au moins une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées lors de frappes américaines nocturnes dans le nord-ouest de l’Iran, a rapporté lundi un média d’État.

« Une personne est morte en martyr et plusieurs autres ont été blessées lors d’une attaque américaine terroriste et agressive dans une zone du sud-ouest de Tabriz », a déclaré Majid Farshi, responsable des situations de crise dans la province de l’Azerbaïdjan oriental, cité par l’agence officielle Irna.

À lire aussi : Détroit d’Ormuz : une zone de passage essentielle

Les Gardiens iraniens disent avoir frappé une base américaine au Koweït

Téhéran, Iran

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré lundi avoir frappé des cibles militaires américaines sur une base au Koweït, selon l’agence officielle Irna.

L’armée idéologique de Téhéran affirme que ses forces ont « complètement détruit un système de radar d’alerte précoce américain dans une frappe de drone ». « Dans une attaque distincte, elles ont frappé un dépôt d’équipements et de pièces d’aviation et un hangar de drones MQ-9 sur la base aérienne Ali Al-Salem, mettant le feu à plusieurs drones », ajoute le communiqué diffusé par Irna.

Le Koweït intercepte de nouvelles attaques de drones

Koweït, Koweït

L’armée koweïtienne a dit lundi faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir frappé des cibles militaires américaines dans ce pays du Golfe.

« Les défenses aériennes koweïtiennes sont actuellement en train d’intercepter des attaques de drones hostiles à la suite de l’agression iranienne », a écrit l’armée sur X.

Explosions entendues à Manama

Manama, Bahreïn

Des explosions ont été entendues lundi à Manama, la capitale de Bahreïn, pays visé depuis plusieurs jours par des attaques de l’Iran contre ses voisins alliés des États-Unis, et les sirènes d’alerte aérienne ont retenti, selon des journalistes de l’AFP.

« Les sirènes d’alerte ont été déclenchées. Les citoyens et les habitants sont priés de garder leur calme et de se rendre dans le lieu sûr le plus proche », a écrit le ministère de l’Intérieur sur X.

Le Centcom annonce une neuvième nuit de frappes

Washington, États-Unis

L’armée américaine a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir terminé sa neuvième nuit consécutive de frappes contre l’Iran, au cours de laquelle elle s’en est pris, entre autres, à des centres de commandement et à des réseaux de communication.

Les raids de la nuit « ont visé des centres de commandement militaires iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication, afin de réduire davantage la capacité de l’Iran à attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d’Ormuz », a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

À lire aussi : Podcast — Ormuz : le détroit du pétrole

© Agence France-Presse