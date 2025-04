Trump force l’UE à imposer des droits de douane contre la Chine

Le revirement douanier de mercredi, qui épargne tous les pays sauf la Chine, montre que les mesures économiques drastiques de Trump visent avant tout à répondre au rôle déstabilisateur de Pékin dans l’économie mondiale. Tout le reste n’est que bruit à ignorer.

Pékin mène depuis longtemps une politique économique qui favorise la production industrielle et réprime la consommation privée. L’État communiste totalitaire a, de fait, subventionné son secteur industriel – en particulier les entreprises exportatrices et les secteurs de haute technologie – au détriment du pouvoir d’achat des ménages et du secteur privé.

Cette politique a sans doute constitué un modèle de développement très efficace pour moderniser et industrialiser le pays. L’industrie mondiale s’est concentrée en Chine en raison de conditions de production artificiellement avantageuses, ce qui a entraîné une baisse des prix de nombreux produits industriels chinois.

L’industrie chinoise a ainsi bénéficié d’un avantage concurrentiel déloyal à l’échelle mondiale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2023, la production industrielle représentait en moyenne 16 % au niveau mondial, contre 28 % en Chine, 14,63 % dans l’UE et 10,2 % aux États-Unis. À titre de comparaison, le Japon – une économie qui a elle aussi connu une surcapacité industrielle à une certaine époque – a atteint un pic de 27 %

Mais cette politique a contribué à délocaliser l’industrie des partenaires commerciaux de la Chine, en particulier les économies industrialisées et démocratiques, avec des conséquences graves. La désindustrialisation relative des États-Unis et de l’Europe, qui s’est accélérée après les années 2000, est directement liée à la montée économique de la Chine, surtout depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001.

Les nouveaux droits de douane de Trump, principalement dirigés contre la Chine, visent donc avant tout à mettre fin à un ordre économique mondial déséquilibré et instable – et à juste titre. Mais si le marché américain se ferme aux produits industriels chinois, ceux-ci chercheront – comme l’eau – la voie de moindre résistance et se déverseront sur les marchés européens comme un raz-de-marée.

Si rien n’est fait, les conséquences pour l’industrie européenne pourraient être catastrophiques. Et la seule chose que l’UE puisse faire pour se protéger de ce qui constitue en réalité un dumping économique d’ampleur considérable, c’est d’ériger de hauts murs douaniers contre la Chine afin de préserver son industrie face à une concurrence déloyale.

Des règles du jeu différentes

L’adhésion de la Chine à l’OMC visait à supprimer la majorité des barrières commerciales entre elle et le reste du monde, y compris l’Occident, mais cela ne s’est pas passé ainsi. Tandis que cette adhésion a fortement réduit les obstacles commerciaux pour la Chine et permis aux entreprises chinoises d’accéder largement aux marchés occidentaux – en particulier dans le secteur industriel – la libéralisation n’a pas été réciproque.

La Chine a poursuivi une politique économique délibérée visant à favoriser son secteur industriel – avec des mesures à la fois visibles et dissimulées – afin de maintenir son avantage comparatif aux dépens de l’Occident. Cela inclut des taux d’intérêt artificiellement bas pour les prêts industriels, des subventions directes, des exonérations fiscales, un accès gratuit ou fortement subventionné à l’énergie et aux matières premières, ainsi qu’un taux de change du yuan artificiellement bas, maintenu par des interventions monétaires et des contrôles de capitaux.

Ces mesures ont permis à la Chine d’augmenter ses exportations industrielles et de réduire ses importations, surtout dans l’industrie. Ce sont principalement les marchés occidentaux – et surtout les États-Unis – qui ont absorbé ces produits industriels bon marché. Cela a conduit à une fermeture massive d’usines et à la désindustrialisation relative des États-Unis, que Trump tente aujourd’hui de renverser avec ses droits de douane élevés.

Aux États-Unis, le secteur industriel représentait à lui seul environ 14,5 % du PIB en 2000. En 2023, cette part était tombée à environ 10,2 %. Les emplois perdus étaient principalement ceux de la classe moyenne ouvrière traditionnelle, qui a vu ses moyens d’existence s’effondrer au cours des 25 dernières années. Ce n’est pas un hasard si ce groupe constitue aujourd’hui la base électorale de Trump.

L’Europe dans la ligne de mire économique

Le fait que les États-Unis aient choisi de ne pas imposer de nouveaux droits de douane au reste du monde, au-delà d’un tarif de base de 10 %, tout en augmentant ceux contre la Chine à 145 % (!), s’explique par une seule chose : La Chine nuit à l’économie américaine, et sa politique économique mine le bien-être des États-Unis, en particulier celui de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Washington en a donc assez, et un retour au statu quo ante n’est plus envisageable.

Le mur douanier américain contre la Chine est désormais si élevé que les produits industriels chinois ne peuvent plus concurrencer sur les prix, et le marché américain est de facto fermé à ces produits. Par conséquent, la Chine doit trouver de nouveaux débouchés pour absorber son énorme surcapacité industrielle. La seule région pouvant raisonnablement le faire est l’Europe.

vec la disparition du marché américain, c’est l’économie qui absorbait depuis 25 ans la majeure partie de cette surcapacité industrielle qui s’effondre. Une simple logique économique indique que les producteurs chinois devront baisser encore davantage leurs prix pour maintenir leurs usines en activité. Le marché européen risque donc d’être inondé de produits industriels encore moins chers, contre lesquels les producteurs européens ne peuvent rivaliser.

Et il ne s’agit plus seulement de produits de basse technologie, mais de secteurs d’avant-garde de la « deuxième révolution industrielle », incluant la technologie verte (voitures électriques, batteries, énergie solaire), les télécoms et la 5G, l’intelligence artificielle et les mégadonnées, les technologies quantiques, les semi-conducteurs, les trains à grande vitesse et infrastructures, les drones, la robotique et la biotechnologie. Ce sont les technologies de demain, qui toucheront tous les aspects de la société – de la politique à l’économie en passant par la culture.

Compte tenu de l’importance cruciale de ces technologies pour l’avenir, et de la vulnérabilité de l’UE face aux chocs externes si elle ne développe pas sa propre capacité de production, il s’agit aussi d’une question de sécurité nationale et de souveraineté. Permettre à des acteurs chinois d’inonder le marché européen de tels produits freinerait inévitablement le développement de technologies équivalentes en Europe, avec des conséquences géopolitiques potentiellement désastreuses.

La seule option pour l’UE serait alors d’imposer de hauts droits de douane sur les produits industriels chinois pour protéger son industrie. Si l’UE ne s’aligne pas sur les droits de douane de Trump, le continent connaîtra une mort industrielle lente mais certaine. Il semble donc que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’UE suive l’initiative de Trump et érige des barrières douanières élevées contre la Chine.