L’excellence agroalimentaire italienne : l’exemple de la Società Agricola Moris

La Società Agricola Moris représente un exemple d’excellence dans le paysage agroalimentaire piémontais, alliant tradition et innovation dans la production de produits laitiers et de viande de buffle.

L’entreprise agricole Moris, située à Caraglio, dans la province de Cuneo, dans le Piémont, est une entreprise familiale spécialisée dans l’élevage de buffles et la production de produits laitiers et carnés de haute qualité.

Fondée par Franco Morisiasco, l’entreprise a commencé son activité par l’élevage de vaches frisonnes. Cependant, après avoir découvert la mozzarella de bufflonne lors d’une foire, Franco a décidé de se tourner vers l’élevage de buffles, fasciné par la qualité du produit et les caractéristiques de l’animal. Actuellement, l’exploitation compte environ 1 250 buffles, dont plus de 900 sont destinés à la production de lait et 250 mâles à la production de viande. La production quotidienne de lait varie de 3 000 litres en hiver à 5 000 litres en été. Les buffles sont élevés dans un environnement sain et se nourrissent de maïs, de soja, de foin et de luzerne cultivés directement dans l’exploitation, ce qui leur assure une alimentation équilibrée et naturelle.

Produits

La Società Agricola Moris est réputée pour sa production de mozzarella de bufflonne piémontaise, ainsi que d’une variété d’autres fromages et de viande de buffle. Les produits sont distribués dans 11 points de vente situés dans le Piémont, en Ligurie et bientôt en Lombardie.

L’entreprise accorde une grande attention au bien-être des animaux, en respectant leurs rythmes et leurs besoins. Cette approche se reflète dans la qualité des produits proposés, qui se distinguent par leur authenticité et leur saveur.

Entretien avec Ivan Morisiasco.

Conflits : Votre entreprise représente la véritable innovation en matière de production de fromage et de viande de buffle dans le Piémont, une région internationalement réputée pour ses produits alimentaires et vinicoles. D’où vient l’initiative de se spécialiser dans la production à base de buffle ?

Ivan Morisiasco : Notre entreprise est née de l’intuition de mon père Franco qui, en 2002, lors d’une foire, est littéralement tombé amoureux du buffle, m’entraînant bientôt, ainsi que toute la famille, dans cette grande passion pour cet animal fantastique. Nous avons immédiatement compris l’énorme potentiel que le buffle pouvait exprimer avec son lait et sa viande de haute qualité, nous avons immédiatement réalisé qu’avec les produits à base de buffle nous allions atteindre un niveau supérieur, une intuition qui a été confirmée au fil des ans par la grande appréciation de nos clients.

Et puis, en tant que famille, nous avons toujours été des agriculteurs et des éleveurs et nous étions sûrs qu’en nous concentrant sur des produits agricoles autoproduits de haute qualité et sur le bien-être de nos animaux, cet énorme potentiel s’exprimerait dans des produits au plus haut niveau.

Ensuite, avec le buffle, nous avons vu la possibilité de faire évoluer notre exploitation en créant une chaîne d’approvisionnement complète qui partirait des cultures nécessaires à l’alimentation du buffle et irait jusqu’au produit fini, en passant par la transformation du lait et de la viande, pour arriver à la table de nos clients.

Conflits : La viande de buffle possède des caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques qui la rendent supérieure à la viande de bœuf à plusieurs égards. Malheureusement, les consommateurs à grande échelle ne sont pas conscients de ses avantages. Comment rapprocher et impliquer davantage les consommateurs ?

Ivan Morisiasco : Il est certain que la viande de buffle présente des valeurs très importantes du point de vue organoleptique, nutritionnel et de la digestibilité. Tout d’abord, les animaux doivent être élevés et nourris avec des matières premières et des fourrages de haute qualité, et le bien-être des animaux doit toujours être au centre du projet.

Disposer de produits sains est essentiel pour la santé des populations

Ensuite, nous devons investir massivement dans la communication et l’éducation alimentaire, en commençant même par les plus jeunes enfants dans les écoles, pour leur faire comprendre à quel point il est important pour leur santé de consommer des produits de haute qualité. La viande de buffle est une viande rouge atypique, riche en protéines et en fer, avec un excellent rapport entre oméga 3 et oméga 6 et un très faible taux de cholestérol. Ces grandes qualités la rendent très digeste et très appréciée en plus d’être très savoureuse.

Conflits : Dans un monde régi par des multinationales vendant des produits qui manquent souvent de traçabilité et de qualité, quelle est l’importance de se concentrer sur la santé et la salubrité des consommateurs ?

Ivan Morisiasco : Pour nous, cet aspect est d’une importance fondamentale, et nous en avons fait notre principe de base. Nous sommes convaincus que la plupart des maladies qui touchent la population aujourd’hui pourraient être résolues ou disparaître grâce à un régime alimentaire sain, en consommant des aliments produits par un système vertueux comme le nôtre, qui a redécouvert les connaissances agricoles de nos grands-parents et arrière-grands-parents et qui s’est complètement éloigné de l’utilisation de produits chimiques de synthèse dans la culture et l’élevage.

Nous avons étudié les allergènes de nos buffles et avons complètement éliminé les céréales modernes de l’alimentation ; nous avons introduit des cures de biorésonance pour nos buffles, qui remplacent la médecine conventionnelle ; nous utilisons également des bactéries “positives” pour améliorer l’environnement dans les étables et pour la fertilité des sols. Nous obtenons ainsi des produits issus d’animaux en bonne santé et ce n’est qu’ainsi qu’ils peuvent transmettre énergie et bien-être aux personnes qui les consomment. Socrate disait : « Que la nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture« . Ce concept est au cœur de Moris.

Conflits : Vous avez récemment entamé un développement commercial en France. Vos produits suscitent beaucoup d’intérêt car ils sont très populaires. Quels sont vos prochains objectifs ?

Ivan Morisiasco : Nous aimerions certainement développer la commercialisation de nos produits en France, car c’est un marché que nous aimons beaucoup, avec une clientèle éduquée et exigeante, et ce sont des défis stimulants pour nous.

Nous sommes très satisfaits de servir une clientèle qui, en raison de sa culture historique, apprécie et recherche des produits de haute qualité issus d’une chaîne d’approvisionnement fermée et complète comme la nôtre. Ensuite, nous aimerions également ouvrir d’autres marchés étrangers, en particulier là où les produits de niche d’une certaine importance sont appréciés, et le grand objectif serait d’élargir la gamme de nos produits afin de pouvoir servir un repas complet avec la philosophie Moris, en se concentrant toujours sur une traçabilité, une qualité et une durabilité maximales du produit et de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Découvrez la société Moris.