L’Iran développe son programme nucléaire. Entretien avec Rafaelle Mauriello

L’Iran peut-il obtenir la bombe nucléaire ? Comment peuvent agir les Etats-Unis pour empêcher ce déploiement de la bombe ? Entretien avec Rafaelle Mauriello.

Rafaelle Mauriello est professeur en Iran et en Italie. Il travaille sur les sujets de sécurité et de défense.

J’ai récemment interviewé Fred Fleitz, ancien chef de cabinet du Conseil national de sécurité de la première administration Trump, qui possède également une longue expérience dans les services de renseignement américains. Selon lui, « sous la première administration Trump, l’Iran ne pouvait fabriquer que deux armes nucléaires en cinq mois et demi. Aujourd’hui, il peut en fabriquer une en moins d’une semaine et 14 armes en quatre mois ».

Il a déclaré que cela était très problématique, ajoutant qu’« il existe une fenêtre d’opportunité de deux à trois mois pendant laquelle l’Iran peut accepter de mettre fin à son programme nucléaire. Sinon, les États-Unis imposeront des sanctions sévères et pourraient même recourir à l’action militaire ». Que pensez-vous de ces déclarations ?

Il y a donc plusieurs éléments en jeu ici. D’une part, nous avons le programme nucléaire iranien, qui est un programme nucléaire civil. À ce jour, personne n’a prouvé qu’il s’agissait d’autre chose qu’un programme nucléaire civil, ce que les Iraniens affirment avoir toujours poursuivi.

Et il est important de rappeler que ce programme a été lancé avant la création de la République islamique, sous le régime Pahlavi. Il s’agit donc d’un programme poursuivi par l’Iran avant et après la révolution. Il n’est donc pas propre à la République islamique, ce qu’il est important de souligner.

Selon moi, Trump a pris la mauvaise décision en se retirant d’un accord très avantageux, qui avait en fait été conclu après deux ans d’intenses négociations entre différents acteurs clés, dont l’Union européenne, la Chine et la Russie. L’ensemble du programme nucléaire de l’Iran, qui est signataire volontaire du Traité de non-prolifération (TNP), était alors soumis à la surveillance complète de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’agence des Nations unies chargée de l’énergie nucléaire.

Ainsi, après le retrait des États-Unis sous Trump, l’Iran a attendu un an pour voir ce qui allait se passer. Mais après cela, en guise de contre-mesure, il a commencé à enrichir de l’uranium à des niveaux de plus en plus élevés. À ce stade, l’Iran dispose donc des connaissances, ou est très proche de les acquérir, pour atteindre le niveau d’enrichissement nécessaire à un programme nucléaire militaire, ce qui n’est pas, à l’heure actuelle, l’objectif du programme, mais c’est une possibilité.

Je le répète, ce programme est civil depuis le début, même si l’option militaire existe, une option que d’autres pays ont également envisagée. Plusieurs pays dans le monde ont des programmes nucléaires civils, mais gardent, comme option possible en cas de guerre, la possibilité de passer au nucléaire militaire, ce qui est, à l’heure actuelle, la situation de l’Iran.

La meilleure voie à suivre est donc de surveiller le programme nucléaire iranien, ce qui ne peut se faire que par la négociation et la présence de l’AIEA. Un accord serait-il donc utile ? Oui. À l’heure où nous parlons, personne n’a jamais fourni la moindre preuve contre la nature civile du programme nucléaire iranien. L’Iran a-t-il dépassé le seuil d’enrichissement de 3,67 % pour un programme civil ? Oui. Comment gérer cela ? C’est la question au cœur des négociations actuelles.

Vous dites qu’il s’agit d’un programme civil, mais d’un point de vue réaliste, l’Iran se trouve dans une situation géopolitique délicate et il pourrait être dans son intérêt de se doter de l’arme nucléaire pour dissuader les puissances étrangères de l’attaquer. Comment pouvez-vous être si sûr qu’il s’agit uniquement d’un programme civil ?

Le fait est, et je dois parler géopolitique, que l’Iran n’a pas besoin d’un programme nucléaire pour être le pays le plus important du Moyen-Orient et du Golfe. En réalité, c’est l’inverse. L’Iran est beaucoup plus grand d’un point de vue géographique et démographique : c’est le plus grand pays d’Asie occidentale, comparé à la Turquie, à l’Arabie saoudite et aux autres acteurs, même si l’Arabie saoudite est plus grande en termes de superficie, qui est toutefois en grande partie inhabitable pour une population importante. Le territoire iranien est trois fois plus grand que la France, pour vous donner une idée.

Il compte également une population très importante, proche des 90 millions d’habitants, très instruite, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de la médecine. Il dispose également d’une armée très performante. En réalité, l’Iran est un cas particulier, car il possède deux types d’armées : l’armée régulière, appelée Artesh, et les célèbres Gardiens de la révolution, les Pasdaran, dont les responsabilités se recoupent parfois, même si elles concernent généralement des aspects différents liés à la sécurité nationale et à la projection extérieure.

Ainsi, si personne ne possède d’arme nucléaire dans son voisinage immédiat, l’Iran est en bonne position car il est plus grand que ses voisins. Il dispose de l’énergie, des ressources et de la population nécessaires pour être le principal acteur régional. Et en fait, ce qu’Israël, l’Arabie saoudite et la Turquie ont essayé de faire, c’est d’empêcher l’Iran de devenir, je ne dirais pas hégémonique, mais le principal pays de la région.

C’était d’ailleurs la position du pays avant la révolution, en partie parce qu’il était allié aux États-Unis sous la dynastie Pahlavi, de sorte que personne ne cherchait à limiter les capacités et le pouvoir potentiel de l’Iran découlant de son territoire, de sa population, de ses connaissances, de son éducation, de son énergie, etc.

Cela dit, et le ministère iranien des Affaires étrangères l’a souligné à plusieurs reprises, qui possède des armes nucléaires dans la région ? Israël. Dans le cas d’Israël, ses armes nucléaires ne sont officiellement reconnues par personne, mais c’est un secret de polichinelle. C’est pourquoi le ministère iranien des Affaires étrangères réclame une région exempte d’armes nucléaires.

Et en ce qui concerne Israël, quelle est sa taille ? L’Iran est environ 80 fois plus grand qu’Israël en termes de territoire, et en termes de population, les 90 millions d’Iraniens dépassent de loin ceux d’Israël. Israël peut donc dire : « D’accord, je suis un petit pays, j’ai une population limitée, un territoire limité, un niveau d’éducation et de connaissances très élevé, une armée forte, mais j’ai besoin d’une arme nucléaire pour me défendre », même s’il ne le dirait jamais en ces termes.

À lire aussi : L’Iran est-il condamné ?

C’est donc fondamentalement l’inverse. Ce sont les voisins de l’Iran qui auraient besoin d’une arme nucléaire. Alors pourquoi l’Iran a-t-il gardé ouverte la possibilité d’avoir un programme nucléaire militaire, pas pour l’instant, mais comme une option ? Précisément en raison de la situation géopolitique instable dans la région. L’Iran a subi huit ans de guerre avec l’Irak, pendant lesquels l’Irak était soutenu par la Russie, les États-Unis, la France – tout le monde, vous pouvez les citer – et l’Iran était seul.

Aujourd’hui, l’Iran se trouve en quelque sorte dans la même position, même si la situation en termes de structures de pouvoir mondiales – en particulier en ce qui concerne la Russie et la Chine – a changé. L’Iran dit donc : « Si je suis seul et en guerre régionale », ce qui est une possibilité à l’heure où nous parlons, « je pourrais envisager de transformer le programme civil en programme militaire », même s’il ne le dira jamais en ces termes.

L’Iran n’a donc pas réellement besoin d’une arme nucléaire, et il serait préférable pour lui que personne dans la région n’en possède. Mais Téhéran continue d’envisager cette option si les circonstances l’obligent à se doter de l’arme nucléaire.

D’accord, il a donc cette option, mais les Américains affirment que l’Iran n’a pas besoin d’un programme nucléaire civil en raison de son abondance énergétique.

Oui, je veux dire, il est clair que ce n’est pas seulement une question d’énergie. L’Iran dispose d’une abondance d’énergie non seulement grâce à ses ressources en pétrole et en gaz, mais aussi parce qu’il a fait de grands progrès dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire.

Mais là encore, ils ont décidé de se lancer dans le nucléaire avant la révolution parce qu’à l’époque, c’était une référence en matière de savoir-faire international. L’Inde s’est lancée dans l’informatique, la Chine dans autre chose, tandis que l’Iran a choisi le nucléaire.

C’était une décision prise à l’époque, et je ne sais pas si elle serait la même aujourd’hui. Je ne pense pas que ce serait le cas. Mais à l’époque, c’était la décision qui avait été prise, et ils ont acquis ces connaissances. Et maintenant, ils possèdent ces connaissances et souhaitent même les vendre à d’autres pays, là encore à des fins civiles.

Il est donc légitime de se demander pourquoi l’Iran développe un programme nucléaire civil alors qu’il dispose de toutes ces ressources énergétiques. Mais là n’est pas la question, car ce programme existe depuis environ 50 ans. C’est un fait : ce sont des connaissances qu’ils possèdent, qu’ils enseignent dans les universités, qui font partie de l’identité iranienne et qui sont, intellectuellement parlant, la propriété du pays. Pourquoi abandonneraient-ils tout ce savoir ? Cela n’aurait aucun sens pour les Iraniens ni pour quiconque dans leur situation, je dirais.

Vous avez dit que l’Iran est suffisamment fort pour se défendre militairement car il dispose d’une armée puissante. Dans ce contexte, je voudrais simplement citer à nouveau M. Fleitz : « L’Iran s’est montré extrêmement vulnérable aux frappes aériennes destructrices. Nous savons, grâce aux deux frappes aériennes menées par Israël contre l’Iran l’année dernière, que ses défenses aériennes sont extrêmement faibles, et Israël a prouvé qu’il avait la capacité de détruire n’importe quelle installation en Iran. »

Avec le déploiement par les États-Unis de nombreux moyens militaires dans la région, notamment des bombes antibunker pouvant être transportées par les bombardiers B-2 actuellement basés à Diego Garcia, pensez-vous que l’Iran et ses installations nucléaires sont aussi vulnérables à d’éventuelles frappes aériennes que le prétend M. Fleitz ?

Non, je veux dire que cela fait partie de la vision de l’establishment. Dans ce contexte, vous pouvez écouter une récente interview de Dan Caldwell par Tucker Carlson qui met en lumière une discussion au sein de l’équipe actuelle de Trump sur la manière de traiter avec l’Iran. Comme toujours, il y a ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent un accord. Récemment, trois personnes très proches du dossier iranien ont été écartées et un nouveau groupe de trois personnes a pris le relais. L’une des personnes écartées est un vétéran très important des guerres en Irak et en Afghanistan, qui s’oppose à l’option militaire, du moins avant d’avoir épuisé toutes les options diplomatiques.

Si vous écoutez l’interview, il apparaît clairement que l’Iran n’est pas faible sur le plan militaire. Dans un sens, oui, l’Iran est dans une position difficile, mais sur le plan militaire, il a des forces et des faiblesses. Parmi ses forces, il dispose d’un très bon programme de missiles balistiques, qui a fait ses preuves et constitue la ligne de défense de base de l’Iran – là encore, une conséquence de la guerre de huit ans avec l’Irak.

Il dispose également d’un programme de drones très avancé. Il faut tenir compte du fait que les Européens et les États-Unis ont accusé l’Iran de fournir des drones et des missiles à la Russie, qui, historiquement, est un important fournisseur d’armes au niveau mondial.

Les États-Unis décrivent donc l’Iran comme « extrêmement faible », puis comme « extrêmement fort » et « déstabilisant le Moyen-Orient ». On ne peut pas tenir les deux positions en même temps, alors laquelle est la bonne ? Le fait est que l’Iran a des atouts : les Pasdaran – les Gardiens de la révolution – une armée régulière compétente, le programme de missiles balistiques, les drones, les effectifs à déployer sur le terrain et une connaissance approfondie de la région, car l’Iran est l’un des plus anciens États-nations du monde, contrôlant son territoire depuis des millénaires.

D’un autre côté, l’Iran est faible dans certains domaines, car il n’a pas accès à certaines technologies. Par exemple, l’Iran est très faible dans le domaine de l’aviation. C’est pourquoi il dispose d’un programme de missiles balistiques, car il n’a pas les avions nécessaires pour bombarder Israël. Ce n’est pas une option pour les Iraniens.

Imaginons donc une guerre hypothétique entre l’Iran et Israël sans le soutien des États-Unis. Dans un tel scénario, Israël disparaîtrait en tant que pays. Israël sait qu’il ne peut pas combattre l’Iran seul ; il ne peut le faire qu’avec le soutien des États-Unis et des Européens, car sinon, il n’a aucune chance.

Mais oui, l’Iran a certaines faiblesses en matière de radars et de capacités antiaériennes, mais l’Iran est montagneux et toutes ces installations nucléaires sont très profondément enfouies sous terre. Ce n’est pas Beyrouth, ni la Syrie ou le Liban. Elles sont enfouies profondément dans les montagnes, donc bien protégées, et difficiles à atteindre, même avec les bombes antibunker les plus sophistiquées des États-Unis.

Fleitz a déclaré que les installations nucléaires seraient très vulnérables et qu’il serait impossible pour l’Iran d’abattre les bombardiers américains B-2 qui pourraient venir les détruire. Que pensez-vous qu’il se passerait si les États-Unis décidaient de frapper les installations nucléaires iraniennes ? Cela pourrait-il être contenu ?

Une frappe américaine contre les installations nucléaires iraniennes entraînerait une guerre régionale catastrophique. L’Iran riposterait sans aucun doute avec force, et cela pourrait dégénérer en une guerre mondiale, avec l’implication de la Russie et de la Chine, et personne ne sait quelles en seraient les conséquences. Ce serait très négatif, non seulement pour la région, mais aussi pour l’Europe, les États-Unis et la situation géopolitique mondiale actuelle.

C’est pourquoi les États-Unis poursuivent la voie diplomatique avec l’Iran. Ce n’est pas parce que les États-Unis aiment la diplomatie, c’est une plaisanterie. Ils poursuivent la voie diplomatique parce qu’ils savent que c’est la meilleure option et qu’une guerre avec l’Iran serait bien plus catastrophique que les guerres ratées en Irak et en Afghanistan, ainsi que les politiques ratées au Yémen et ailleurs, pour ne citer que quelques exemples.

Une guerre avec les États-Unis et Israël au sujet de son programme nucléaire ne serait pas facile pour l’Iran, qui souffrirait certainement, mais il se battrait avec acharnement. Ce n’est pas un petit pays. Il est difficile de donner des chiffres, mais ce serait bien plus difficile que la guerre des États-Unis contre l’Irak, peut-être 20 ou 40 fois plus difficile.

À lire aussi : Iran : Donald Trump fera tout pour empêcher l’accès au nucléaire. Entretien avec Fred Fleitz

J’ajouterais également que même si les États-Unis attaquaient les installations nucléaires – au-delà de la gravité d’une telle attaque –, je ne suis pas sûr que cela permettrait d’arrêter le programme nucléaire iranien, même à court terme. Comme je l’ai déjà mentionné, l’Iran dispose des connaissances sur place. Ainsi, dans un délai maximum de trois mois, l’Iran reprendrait son programme nucléaire, car il dispose de l’expertise nécessaire.

En fait, la dernière fois qu’Israël a tenté quelque chose de similaire – pas une attaque cinétique, mais le virus Stuxnet, qui était très sophistiqué –, cela n’a pas donné grand-chose. Deux semaines plus tard, l’Iran était de retour avec des installations plus sophistiquées et un niveau d’enrichissement plus élevé. Cette option, bien que non militaire, a donc déjà été essayée et a échoué. Cela me donne une impression de déjà-vu, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Avant même d’envisager une action militaire, les Américains se sont donnés deux à trois mois pour parvenir à un accord avec l’Iran. Si aucun accord n’est trouvé, M. Fleitz est convaincu que l’administration Trump réinstaurera des « sanctions dévastatrices », voire des sanctions secondaires, contre les pays qui commercent actuellement avec l’Iran.

Il a déclaré : « En théorie, l’Iran est le deuxième pays le plus sanctionné au monde, mais comme les États-Unis n’ont pas appliqué leurs sanctions, ce n’est pas vraiment le cas. » Les sanctions sont donc en place, mais elles ne sont pas appliquées correctement, ce que le président Trump a l’intention de faire. Comment voyez-vous l’évolution de la situation et quelle sera l’ampleur des dommages causés par ces sanctions ?

Permettez-moi d’abord de répondre à M. Fleitz : c’est une plaisanterie. Cela sera inutile dans le sens où nous avons atteint un niveau de sanctions tel que tout ce que vous ajouterez n’aura plus aucun sens. L’Iran est complètement exclu des marchés financiers mondiaux. Ainsi, par exemple, si vous venez en Iran avec une carte de crédit, qu’il s’agisse de votre carte bancaire nationale norvégienne ou de n’importe quel autre pays du monde, vous ne pourrez pas l’utiliser ici.

L’Iran vend du pétrole à la Chine, mais il le fait en désactivant les transpondeurs du système d’identification automatique, vous voyez. L’Iran est extrêmement sanctionné. Le niveau des sanctions est devenu presque comique, dans le sens où, par exemple, Mohammad Javad Zarif, l’ancien ministre des Affaires étrangères, a été sanctionné et cet homme n’a même pas de compte bancaire en dehors de l’Iran, ce qui est tout simplement ridicule.

Donc, l’idée que les États-Unis n’ont pas appliqué les sanctions est une blague. Trump 1.0 était très sérieux avec les sanctions contre l’Iran. Il a mis en œuvre ce qu’il appelait la « pression maximale ». Sous Biden, les États-Unis n’ont pratiquement rien changé à la campagne de pression maximale.

Je suis bien placé pour le savoir, car je vis en Iran depuis 16 ans et j’ai plus de 25 ans d’expérience dans les relations avec ce pays. L’idée que les États-Unis n’appliquent pas correctement les sanctions est donc fausse. La France, par exemple, a fait l’objet de sanctions secondaires, tout comme d’autres pays dans le monde. Je considère donc cette déclaration comme une plaisanterie. On ne peut pas imposer plus de sanctions à un pays que cela.

En réalité, le problème n’est pas que les sanctions ne sont pas appliquées, mais que l’Iran est devenu très doué, malgré tous ses problèmes, pour les contourner et les éviter. Par exemple, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté et que les États-Unis et l’Europe ont imposé des sanctions sévères à la Russie, les Russes se sont tout d’abord rendus à Téhéran pour apprendre des Iraniens comment contourner les sanctions. Et ils apprennent vite.

Cela dit, cela ne signifie pas que l’Iran ne paie pas un prix élevé pour les sanctions. Oui, parce que tout ce qui entre dans le pays passe par des intermédiaires, donc vous payez des prix de plus en plus élevés. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien obtenir. L’Iran n’est pas Cuba. Il y a des gratte-ciels ici, les supermarchés sont bien approvisionnés, on peut se procurer tous les articles de luxe et les produits non luxueux disponibles ailleurs dans le monde. Ils passent, comme tout le monde le sait, par les Émirats, la Turquie, l’Irak, etc.

Il faut également tenir compte du fait qu’après la Russie – bien que la Russie soit plus grande –, l’Iran est le deuxième plus grand pays en termes de nombre d’États avec lesquels il partage des frontières, que ce soit par la mer Caspienne, le golfe Persique ou des frontières terrestres. Il est donc très difficile de contrôler ce qui entre dans le pays compte tenu de la position géographique de l’Iran.

Donc non, les sanctions ont été extrêmement sévères et elles ont été très dures, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles l’Iran poursuit les négociations. Mais pour conclure, je ne pense pas que les États-Unis puissent monter les enchères et rendre les sanctions encore plus sévères de manière significative, comme l’a fait valoir M. Fleitz.

Pensez-vous que les États-Unis et l’Iran parviendront à trouver une solution ? Pensez-vous que ces négociations aboutiront à quelque chose ou voyez-vous un conflit se profiler à l’horizon ?

Je suis modérément optimiste quant à la conclusion d’un accord très limité, qui, en fin de compte, ressemblera beaucoup à l’accord conclu par Obama. Il y a tellement de questions en suspens qu’un simple accord ne peut pas toutes les régler. Il faut tenir compte du fait que l’Iran a toujours manifesté une volonté constante de parvenir à un accord avec les États-Unis.

Il faut également tenir compte du fait que le dirigeant iranien, l’ayatollah Khamenei, qui est en fin de compte le chef de l’État, a soutenu les négociations menées avec le président Rohani, puis avec M. Pezeshkian. Il existe donc, au sein de la classe dirigeante iranienne, un consensus sur la nécessité de négocier avec les États-Unis.

À lire aussi : L’Iran multiplie les interventions à l’étranger

Mais il y a ensuite le problème de l’instabilité de la politique étrangère américaine. Les États-Unis ont eu un président qui a signé un accord, puis un nouveau président, Trump, est arrivé et l’a annulé. Ensuite, Biden a changé de politique, et maintenant Trump est de retour et veut négocier un accord. Mais dans trois ans, il ne sera très probablement plus président, même s’il a laissé entendre qu’il souhaitait briguer un troisième mandat. Ce n’est pas très probable à l’heure actuelle, compte tenu de la Constitution américaine.

La situation politique aux États-Unis complique donc les choses du point de vue iranien, dans le sens où l’Iran sait que tout accord conclu avec cette administration durera au mieux trois ans, car personne ne sait ce que fera le prochain président des États-Unis.

Un autre point est que cela ne dépend pas uniquement du président des États-Unis. Les principales sanctions contre l’Iran émanent du Congrès, qui, comme tout le monde le sait, est fortement influencé par le lobby israélien, l’American Israel Political Affairs Committee (AIPAC). Cette affirmation ne devrait pas prêter à controverse, car de nombreux ouvrages ont été écrits sur ce sujet.

Le président ne peut donc pas faire grand-chose sur cette question. Le président des États-Unis, y compris Trump, a le pouvoir de lever certaines sanctions, ce dont il est question actuellement, mais la plupart des sanctions sont décidées par le Congrès. Ainsi, tout accord visant à lever un nombre important de sanctions ne peut être conclu qu’avec l’accord du Congrès.

À mon sens, cela relève de l’utopie, à moins que les États-Unis ne parviennent à mieux gérer ces questions, ce qui est très problématique. On le voit bien dans la position unilatérale du gouvernement américain sur le conflit israélo-palestinien et le lobby israélien : il n’y a pas d’échappatoire.

Le mieux que l’on puisse espérer obtenir est donc un accord limité dans lequel certaines des sanctions imposées par le président seraient levées. Cela signifierait que l’Iran pourrait recommencer à vendre ouvertement son pétrole sur le marché, à des prix plus élevés et peut-être pas uniquement à la Chine, et ainsi obtenir des dollars américains et des euros, dont il a grandement besoin.

La pression économique sur l’Iran s’allégerait quelque peu. En outre, certaines compagnies aériennes internationales pourraient revenir en Iran, car aujourd’hui, par exemple, les transporteurs européens ne desservent pas l’Iran. L’offre est très limitée. Si l’on veut se rendre de Téhéran à Rome, il existait auparavant un vol direct assuré par Iran Air, la compagnie nationale iranienne, et Alitalia. Aujourd’hui, il faut passer par Dubaï ou Istanbul, ce qui double le prix et le temps de trajet.

En conclusion, les sanctions fonctionnent et sont très sévères, et il est ridicule de dire qu’elles ne sont pas vraiment appliquées. Mais je pense également qu’un accord est possible. Je vous ai dit à quoi ressemblerait cet accord : quelque chose de limité. Pourquoi est-ce que je pense que c’est possible ? Parce qu’il n’y a pas d’autre option. Une guerre régionale ? Comme je l’ai déjà dit, une guerre régionale pourrait dégénérer en guerre mondiale, et ce n’est pas une bonne idée.

Que feriez-vous à leur place ? Personne n’a de réponse à cette question. Je pense qu’il existe une volonté sincère en Iran de parvenir à un accord limité. Le président Trump pourrait également avoir une volonté sincère de parvenir à un accord, mais je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant de certains membres de son équipe, pour toute une série de raisons.

C’est donc possible, oui, mais cela reste très difficile, en raison de la méfiance, de la pression exercée par plusieurs acteurs, notamment Benjamin Netanyahu, et de l’influence globale d’Israël sur le système politique américain, ainsi que de la situation régionale plus large.