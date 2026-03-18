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L’Iran n’a pas relancé ses activités d’enrichissement

18 mars 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : 05 March 2026, Iraq, Babil: A photograph of the deceased Iranian Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, Photo: Ameer Al-Mohammedawi/dpa - urn:newsml:dpa.com:20090101:260305-911-024237 - //Ameer Al-Mohammedawi/DPA/SIPA/2603051544

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Escalade en Iran

L’Iran n’a pas relancé ses activités d’enrichissement

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Information du renseignement américain : L’Iran n’a pas essayé de relancer ses activités d’enrichissement nucléaire depuis l’attaque de juin 2025 (renseignement américain)

L’Iran n’a pas essayé de relancer ses activités d’enrichissement nucléaire depuis l’attaque américano-israélienne de juin 2025, a déclaré la cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard dans une déclaration écrite, contredisant Donald Trump sur les objectifs de la guerre contre Téhéran.

« A la suite de l’opération +Midnight Hammer+, le programme d’enrichissement nucléaire iranien a été anéanti. Depuis lors, aucun effort n’a été entrepris pour tenter de rétablir leurs capacités d’enrichissement », affirme Mme Gabbard dans le texte soumis mercredi à une commission parlementaire.

« Les entrées des installations souterraines qui ont été bombardées ont été recouvertes de terre et bouchées avec du ciment », a-t-elle ajouté.

L’Iran confirme la mort de son ministre du Renseignement, tué dans une frappe israélienne

Le président iranien Massoud Pezeshkian a confirmé mercredi la mort du ministre du Renseignement Esmaïl Khatib, qu’Israël avait annoncé plus tôt avoir tué dans une « frappe de précision » à Téhéran.

« L’assassinat lâche de mes chers collègues Esmaïl Khatib, Ali Larijani et Aziz Nassirzadeh, ainsi que de certains membres de leur famille et de leur équipe, nous plonge dans le deuil », a-t-il écrit sur X.

M. Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, et M. Nassirzadeh, ministre de la Défense, ont également été tués depuis le début de la guerre le 28 février.

Le gouvernement iranien « reste en place mais est fortement affaibli », selon la cheffe des services de renseignement américain

Le gouvernement iranien a subi de lourds revers dans les frappes américano-israéliennes mais il reste « intact » et reconstruira son armée et son programme de missiles s’il survit, a déclaré mercredi la directrice des services de renseignement américains.

La communauté du renseignement américain « estime que le régime iranien est intact, mais fortement affaibli en raison des attaques visant ses dirigeants et ses capacités militaires », a déclaré Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, lors d’une audition au Sénat.

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