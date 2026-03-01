L’Iran organise l’après Khamenei

La mort de Khamenei a été confirmée par la télévision iranienne. Dans le pays, la succession se met en place. Fil d’actualité

Mort de Khamenei en Iran: trois hauts responsables, dont le président, assureront la transition

Trois hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, assureront la transition en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, a annoncé dimanche un des conseillers de ce dernier, Mohammad Mokhber, cité par la télévision d’Etat.

Ce triumvirat sera composé de M. Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et d’un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution, a déclaré M. Mokhber.

L’Iran confirme la mort du chef des Gardiens de la Révolution et d’un proche conseiller du guide suprême

L’Iran a annoncé dimanche la mort du chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, et d’Ali Shamkhani, proche conseiller du guide et qui était à la tête du Conseil national de Défense.

Mohammad Pakpour, qui avait pris la tête des Gardiens en juin lors de la guerre des 12 jours, et Ali Shamkhani qui était l’un des plus hauts responsables de la sécurité en Iran, sont tombés en « martyrs » samedi lors de frappes israélo-américaines sur Téhéran, a rapporté l’agence du pouvoir judiciaire Mizan.

L’Iran confirme la mort d’Ali Shamkhani, proche conseiller du guide (pouvoir judiciaire)

Iran: les Gardiens promettent « l’offensive la plus féroce de l’Histoire » contre Israël et les Etats-Unis

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis dimanche « la plus féroce offensive de l’Histoire » contre Israël et les Etats-Unis, après les attaques menées depuis la veille par ces deux pays et la mort du guide suprême Ali Khamenei.

« La plus féroce opération offensive de l’histoire des forces armées de la République islamique d’Iran va débuter d’un moment à l’autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines », ont écrit les Gardiens sur Telegram.

Iran: les Gardiens de la révolution promettent « un châtiment sévère » aux « meurtriers » d’Ali Khamenei

Les Gardiens de la révolution iraniens ont promis dimanche un « châtiment sévère » aux « meurtriers » du guide suprême Ali Khamenei, dont la mort a été confirmée plus tôt par la télévision d’Etat.

Dans un communiqué, les Gardiens ont condamné « les actes criminels et terroristes commis par les gouvernements malfaisants des Etats-Unis et du régime sioniste », ajoutant: « la main vengeresse de la nation iranienne ne les lâchera pas avant d’avoir infligé ux meurtriers de l’imam de la Oumma un châtiment sévère et décisif qu’ils regretteront ».

Mort d’Ali Khamenei: l’Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés

L’Iran a décrété dimanche une période de deuil de 40 jours ainsi que 7 jours fériés après la mort à 86 ans du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989.

« Avec le martyre du guide suprême, sa voie et sa mission ne seront ni perdues ni oubliées; elles seront au contraire poursuivies avec davantage de vigueur et de zèle », a déclaré un présentateur de la télévision d’Etat.

Iran: la télévision d’Etat confirme la mort d’Ali Khamenei

Un présentateur de la télévision d’Etat iranienne a annoncé dimanche à 05H00 locales (01H30 GMT), en sanglotant, le décès de l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran qui était au pouvoir depuis 36 ans.

La télévision iranienne n’a pas précisé dans quelles circonstances Ali Khamenei était décédé à l’âge de 86 ans ni évoqué les frappes israéliennes et américaines samedi contre sa résidence à Téhéran. Des photos et images d’archives sont diffusées à l’antenne avec un bandeau noir à l’écran en signe de deuil.

Les médias iraniens annoncent la mort de la fille, du gendre et de la petite-fille de Khamenei

Les médias iraniens ont annoncé dimanche la mort, dans les frappes israéliennes et américaines, de la fille, du gendre et de la petite-fille du guide suprême Ali Khamenei.

« Après avoir pris contact avec des sources bien informées au sein de la famille du guide suprême, la nouvelle du martyre de la fille, du gendre et de la petite-fille du leader révolutionnaire a malheureusement été confirmée », a écrit l’agence de presse Fars, des informations également rapportées par d’autres médias iraniens.