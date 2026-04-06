Iran : problèmes de péage

Le Corps des gardiens de la révolution islamique impose désormais un « péage » aux navires traversant le détroit d’Ormuz, monnayant leur sécurité en renminbi ou en cryptomonnaie.

Avec le désengagement américain de la liberté de navigation, aucun autre acteur ne se propose pour assurer la sécurité maritime mondiale — ouvrant la voie à une militarisation durable du passage.

Si ce précédent fait école, les treize grands goulets d’étranglement maritimes qui drainent 10 000 milliards de dollars de commerce annuel pourraient tous devenir des points de péage.

Par Tom Holland

Les dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont toujours eu le nez pour les bonnes affaires. Des opérateurs de téléphonie mobile aux aéroports en passant par la distribution nationale de gaz naturel, les intérêts commerciaux du CGRI s’étendent à l’ensemble de l’économie iranienne. Aujourd’hui, cette organisation toujours aussi entreprenante a trouvé un moyen lucratif de tirer profit de la guerre actuelle : selon certaines informations, le CGRI impose désormais un « péage » pour permettre aux navires battant pavillon de pays « amis » de traverser le détroit d’Ormuz sans être inquiétés. Les navires qui ne s’acquittent pas de ce péage restent exposés au risque d’attaques par drones ou missiles.

Les détails sont vagues ; rares sont les dirigeants du secteur maritime international qui s’empressent d’admettre avoir payé ce péage. Mais selon des informations, le CGRI serait prêt à autoriser le passage des navires battant pavillon de pays tels que la Chine, la Malaisie, l’Inde et le Pakistan, y compris ceux qui se sont empressés de se réimmatriculer et de changer de pavillon. Les navires sont tenus de naviguer au large de l’île iranienne de Larak, après avoir versé au CGRI une redevance libellée en renminbi ou en cryptomonnaie. Un navire aurait versé l’équivalent de 2 millions de dollars américains pour effectuer la traversée.

« Au cours de la dernière semaine de mars, seuls 24 navires marchands ont ouvertement traversé le détroit, contre plus de 600 au cours de la dernière semaine de février, avant le début de la guerre. »

De toute évidence, la plupart des compagnies maritimes ne paient pas ce péage. Mais il est clair que certains opérateurs mettent la main à la poche. Parmi les navires qui auraient payé le péage ces derniers jours figurent des porte-conteneurs, des vraquiers ainsi que des pétroliers. Et à en juger par les déclarations du président américain et d’autres dirigeants ces derniers jours, d’autres devraient s’acquitter de ce péage à l’avenir.

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Recherché : un nouveau gendarme mondial

« Les États-Unis n’importent pratiquement pas de pétrole via le détroit d’Ormuz », a déclaré Donald Trump. « Les pays du monde qui reçoivent du pétrole via le détroit d’Ormuz doivent s’occuper de ce passage… Ils devraient prendre l’initiative de protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément. » Il s’agit d’un revirement radical par rapport à mars 2025, lorsque le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, avait décrit le « rétablissement de la liberté de navigation » comme « un intérêt national fondamental » et l’objectif principal des frappes aériennes américaines contre le mouvement houthiste au Yémen.

Les États-Unis n’étant plus déterminés à garantir la sécurité de la navigation commerciale sur les principales voies maritimes internationales, il n’y a pas d’autres candidats pour endosser le rôle de gendarme maritime mondial. Le président français Emmanuel Macron et le ministre britannique des Affaires étrangères ont clairement fait savoir qu’ils n’étaient pas intéressés par ce rôle.

Si les États-Unis ne comptent pas exiger de l’Iran qu’il renonce à ses menaces contre la navigation comme condition à la fin des hostilités, cette menace — et le « péage » imposé par l’Iran — resteront en vigueur même si Trump annonce la victoire et met fin aux bombardements. Et plus la menace iranienne perdurera, plus le monde aura désespérément besoin des livraisons d’énergie et d’autres exportations essentielles en provenance du Golfe — et plus les prix grimperont —, plus les compagnies maritimes paieront ce péage.

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Un précédent aux conséquences mondiales

Avant la guerre, environ 25 pétroliers par jour, transportant en moyenne 20 millions de barils de pétrole, quittaient le Golfe à destination du reste du monde, principalement vers l’Asie. Si ce péage de 2 millions de dollars est généralisé, et si l’Iran l’applique également aux navires entrants en ballast, il se traduira par une majoration de 5 dollars par baril sur le prix du pétrole du Golfe expédié depuis Ormuz. À l’échelle mondiale, cela équivaut à une hausse de 1 dollar par baril sur les principaux indices de référence du pétrole. Et si cette taxe s’applique à tous les navires commerciaux, et pas seulement aux pétroliers, cela représente 50 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an pour le CGRI.

« À court terme, cette perspective signifie la fin de Dubaï en tant que plaque tournante du transbordement. Elle incite également fortement les producteurs d’énergie arabes du Golfe à développer des liaisons par pipeline vers des terminaux d’exportation alternatifs situés en dehors du golfe Persique. »

Cela sera relativement facile pour l’Arabie saoudite, qui dispose déjà d’un terminal d’exportation sur la mer Rouge, et pour les Émirats arabes unis, qui en possèdent un dans le golfe d’Oman. Ce sera bien plus difficile et coûteux pour le Qatar, le Koweït, Bahreïn et l’Irak. Et bien sûr, cela donne également aux importateurs d’hydrocarbures, notamment en Asie, une incitation supplémentaire à développer des sources d’approvisionnement énergétiques alternatives.

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Mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c’est le précédent créé par le péage imposé par l’Iran. Si l’Iran parvient à faire fi de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en refusant le « passage en transit » libre et en imposant un péage aux navires commerciaux pour traverser le détroit d’Ormuz, d’autres gouvernements et groupes armés risquent de lui emboîter le pas. Pourquoi ne pas faire payer le transit par le détroit de Bab al-Mandab ? Le détroit de Malacca ? Le détroit de Gibraltar ? Le Bosphore ? La Manche ? Le détroit de Taïwan ?

« Selon une étude universitaire de 2023, jusqu’à trois quarts du commerce maritime mondial en valeur, soit quelque 10 000 milliards de dollars par an, transitent par 13 goulets d’étranglement maritimes clés. »

Si l’idée de percevoir un péage fait son chemin, ce grain de sable supplémentaire jeté dans les rouages du commerce international constituera un obstacle majeur au commerce mondial — et à la croissance économique mondiale.

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