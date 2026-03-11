Les mines navales iraniennes, l’arme invisible du détroit d’Ormuz

L’Iran dispose d’un arsenal de 2 000 à 6 000 mines navales, combinant modèles rudimentaires et systèmes d’influence sophistiqués, conçus pour perturber le trafic dans les eaux peu profondes du golfe Persique.

La bathymétrie du détroit d’Ormuz — chenaux étroits, fonds vaseux, profondeurs modestes — rend le minage particulièrement efficace et les opérations de déminage exceptionnellement complexes.

Plus que la destruction de navires, la logique iranienne vise à créer une incertitude permanente capable d’affoler les primes d’assurance et de paralyser le commerce mondial de l’énergie.

Dans le golfe Persique, depuis plusieurs décennies, l’Iran a construit une stratégie navale fondée sur l’asymétrie, où l’objectif n’est pas de vaincre une flotte supérieure, mais de perturber durablement les flux maritimes qui traversent l’un des passages les plus sensibles de la planète. Au cœur de cette stratégie se trouve une arme ancienne, mais redoutablement efficace. La mine navale.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points névralgiques de l’économie mondiale. Environ un cinquième du pétrole transporté par voie maritime y transite chaque jour. La largeur du passage navigable y est limitée et les routes commerciales sont concentrées dans des chenaux relativement étroits. Dans un tel environnement, quelques dizaines de mines bien placées peuvent suffire à provoquer un choc stratégique majeur. Le principe n’est pas tant de détruire des navires que de créer une incertitude permanente, d’augmenter brutalement les primes d’assurance et ainsi de forcer les armateurs à détourner leurs routes.

Cette logique explique pourquoi les mines constituent depuis longtemps un pilier de la doctrine navale iranienne. Leur emploi relève principalement de la marine des Gardiens de la révolution islamique, qui se concentre sur la guerre côtière et les opérations asymétriques dans les eaux peu profondes du golfe Persique. La marine régulière iranienne possède également des capacités de mouillage de mines, mais c’est le corps des Gardiens qui a développé l’approche la plus systématique.

Les estimations ouvertes des services occidentaux situent le stock iranien entre deux mille et six mille mines. Ces chiffres reposent sur des évaluations du Congrès américain, des analyses du Congressional Research Service et diverses études de défense publiées au cours des dernières années. La majorité de ces mines provient d’un mélange d’acquisitions étrangères, d’anciens stocks hérités de la guerre froide et de productions nationales inspirées de modèles russes, chinois ou nord-coréens.

Un arsenal diversifié

L’arsenal iranien présente une grande diversité. La première catégorie est celle des mines mouillées : des dispositifs flottants à quelques mètres de profondeur, reliés au fond par un câble, quasi invisibles depuis la surface. Ces mines, souvent reconnaissables à leurs excroissances métalliques caractéristiques, explosent au contact d’un navire. Simples et peu coûteuses, elles sont particulièrement adaptées aux eaux relativement peu profondes du golfe Persique. L’Iran en possède plusieurs milliers, dont certains modèles dérivés de mines soviétiques ou occidentales plus anciennes.

À côté de ces dispositifs relativement rudimentaires, Téhéran dispose également de mines de fond. Ces armes reposent directement sur le plancher marin et ne sont pas visibles depuis la surface. Elles peuvent emporter des charges explosives beaucoup plus importantes et sont équipées de capteurs capables de détecter le passage d’un navire à travers ses signatures physiques : perturbations du champ magnétique, bruit des hélices ou pression exercée sur la colonne d’eau. Ces mines dites d’influence sont beaucoup plus difficiles à neutraliser, car elles ne nécessitent aucun contact direct avec leur cible.

Une catégorie encore plus sophistiquée est celle des mines ascendantes. Lorsqu’un navire est détecté, un projectile est propulsé vers le haut pour frapper la coque. L’un des modèles les plus connus dans l’arsenal iranien est la mine chinoise EM-52, qui utilise un système de propulsion par roquette pour lancer une charge explosive vers la cible. Cette technologie permet de toucher des bâtiments évoluant à des profondeurs plus importantes tout en restant dissimulés sur le fond.

L’Iran possède également des mines dérivantes qui se déplacent au gré des courants, ainsi que des mines ventouses destinées à des opérations de sabotage ciblé menées par des plongeurs de combat. Ces dernières sont fixées directement sur la coque d’un navire. Elles ne servent pas à bloquer un détroit, mais à mener des actions clandestines contre des navires précis.

Les modèles les plus récents combinent plusieurs types de capteurs — magnétiques, acoustiques, de pression — pour rendre les contre-mesures aussi difficiles que possible et éviter les déclenchements accidentels.

Des capacités de déploiement dispersées

La diversité de cet arsenal s’explique par la logique de déni d’accès poursuivie par Téhéran. Les mines ne sont pas seulement nombreuses, elles sont conçues pour compliquer les opérations de déminage. Les modèles les plus récents combinent plusieurs types de capteurs afin de détecter simultanément les signatures magnétiques, acoustiques et de pression, rendant les contre-mesures plus difficiles.

Le véritable atout de l’Iran réside cependant dans ses capacités de déploiement. Contrairement aux grandes marines occidentales qui utilisent souvent des bâtiments spécialisés, Téhéran privilégie la dispersion. Les mines peuvent être mouillées par des vedettes rapides, par de petits navires d’attaque ou même par des embarcations civiles, permettant de dissimuler les opérations et de semer des mines très rapidement dans les zones sensibles.

Les sous-marins jouent également un rôle important. Les sous-marins de poche de classe Ghadir ou Nahang, conçus pour évoluer dans les eaux confinées du golfe, peuvent déposer des mines discrètement dans les chenaux de navigation. Les sous-marins plus lourds, dérivés des modèles russes de classe Kilo, peuvent également mouiller des mines à travers leurs tubes lance-torpilles.

Une bathymétrie favorable au minage

Le relief sous-marin du détroit d’Ormuz renforce considérablement l’efficacité potentielle d’une campagne de minage. Le passage navigable y est étroit et structuré par deux chenaux principaux séparés par une zone tampon. Chacun de ces chenaux ne mesure qu’environ trois kilomètres de large, ce qui concentre le trafic maritime dans des couloirs bien définis.

Les profondeurs restent relativement modestes : dans une grande partie du détroit, elles varient entre quarante et soixante mètres, avec des fonds sablonneux ou vaseux favorables à l’installation de mines de fond. Les reliefs sous-marins sont irréguliers, avec des variations de profondeur rapides et des zones de sédimentation susceptibles de dissimuler les engins. Ces caractéristiques réduisent la liberté de manœuvre des navires et limitent les routes alternatives, permettant de bloquer efficacement le trafic avec un nombre relativement restreint de mines. Elles compliquent également les opérations de déminage, les courants et la configuration du fond rendant la détection particulièrement difficile.

Un précédent historique éloquent

L’efficacité de cette stratégie a déjà été démontrée. Durant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, l’Iran a utilisé des mines relativement rudimentaires pour perturber la navigation dans le golfe. En 1988, la frégate américaine USS Samuel B. Roberts a été gravement endommagée après avoir heurté l’une de ces mines. La frégate participait à l’opération Earnest Will, destinée à escorter les pétroliers koweïtiens naviguant sous pavillon américain.

Le 14 avril, alors qu’elle naviguait dans le centre du golfe, la frégate heurta une mine iranienne dans une zone qu’elle avait franchie sans incident quelques jours plus tôt. L’explosion ouvrit une brèche d’environ quatre mètres et demi dans la coque, inonda la salle des machines et arracha les deux turbines à gaz de leurs supports. Le souffle brisa la quille du navire, un type de dommage structurel qui condamne presque toujours un bâtiment de guerre. Pendant cinq heures, l’équipage lutta contre l’incendie et l’envahissement par les eaux et parvint finalement à sauver le navire. L’incident entraîna une vaste opération de représailles américaines contre les installations navales iraniennes.

Aujourd’hui encore, la menace reste prise très au sérieux par les marines occidentales. Les opérations de guerre des mines comptent parmi les missions les plus longues et les plus complexes. Même un nombre limité de mines peut immobiliser un trafic maritime pendant des jours ou des semaines. Avant de rouvrir une route commerciale, il faut inspecter méthodiquement chaque zone suspecte à l’aide de drones sous-marins, de chasseurs de mines et de plongeurs spécialisés.

Une menace toujours active

Dans le contexte de tensions régionales actuelles, plusieurs rapports de renseignement indiquent que l’Iran aurait récemment mouillé un nombre limité de mines dans le détroit d’Ormuz. Les estimations évoquent quelques dizaines d’engins déposés par des vedettes rapides, dans un objectif essentiellement démonstratif, visant à rappeler que Téhéran conserve la capacité de perturber le commerce mondial de l’énergie.

Les frappes menées ces dernières semaines par les forces américaines contre des navires et des installations de mouillage de mines iraniennes ont probablement réduit une partie de ces capacités. Néanmoins, la logique de la stratégie iranienne repose sur la dispersion, la redondance et le fait qu’il suffit de quelques mines pour bloquer les détroits.

Dans une guerre navale classique, la flotte iranienne ne pourrait rivaliser avec les marines occidentales et surtout pas avec la US Navy. Mais dans un environnement restreint comme le détroit d’Ormuz, quelques centaines de mines suffiraient à transformer le golfe Persique en zone de danger permanent pour le commerce mondial. C’est précisément cette asymétrie qui fait des mines navales l’une des armes les plus redoutables de l’arsenal iranien. Invisible et bon marché, elle incarne parfaitement la stratégie de perturbation que Téhéran oppose depuis des décennies à la supériorité militaire et économique occidentale.