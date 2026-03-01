Ormuz : blocage du commerce maritime

Plusieurs armateurs ont annoncé suspendre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Cette artère est vitale pour l’Asie, car c’est par ce détroit que passe une grande partie de son pétrole.

L’armateur MSC ordonne à tous ses navires dans le Golfe de « se mettre à l’abri » (15h44)

Le premier armateur mondial, l’italo-suisse MSC, a ordonné dimanche à tous ses navires présents dans le Golfe de « se mettre à l’abri » et a suspendu toutes les réservations de fret vers le Moyen-Orient.

« Par mesure de précaution, MSC a donné instruction à tous les navires opérant actuellement dans la région du Golfe, ainsi qu’à ceux qui sont en route vers cette zone, de se rendre dans des zones de refuge sécurisées jusqu’à nouvel ordre », a annoncé la compagnie dans un communiqué.

« MSC a suspendu toutes les réservations de fret mondial à destination de la région du Moyen-Orient jusqu’à nouvel ordre », a-t-elle ajouté.

L’armateur danois Maersk annonce suspendre tous les passages de navires par le détroit d’Ormuz (15H20)

Le deuxième armateur mondial, le danois Maersk, a annoncé dimanche suspendre tout passage par le détroit d’Ormuz, au deuxième jour de l’attaque américano-israélienne sur l’Iran

Oman affirme qu’un pétrolier a été visé au large de ses côtes, quatre membres d’équipage blessés (9h57)

Un pétrolier a été ciblé dimanche au large des côtes omanaises et émiraties, et son équipage, dont quatre membres ont été blessés, évacué, au deuixème jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l’attaque israélo-américaine, a indiqué l’agence de presse officielle omanaise.

« Le Centre de sécurité maritime a annoncé que le pétrolier (SKYLIGHT), battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à (5) milles nautiques au nord du port de Khasab », a indiqué l’ONA.

L’équipage, composé de 20 personnes, dont 15 Indiens et 5 Iraniens a été évacué, et selon les premières informations quatre d’entre eux « ont subi des blessures de gravité variable », a-t-elle ajouté.

Pour tout savoir sur le détroit d’Ormuz, regardez cette vidéo