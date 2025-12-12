Livres 12 décembre

Romains, Napoléon, finance, argent public, femme. Aperçu des livres de la semaine.

Économiste, spécialiste des marchés financiers, Charles Gave s’attache à trouver les faits qui permettent de comprendre le monde d’aujourd’hui. Le principal intérêt de l’ouvrage est l’utilisation des données collectées par son entreprise Gavekal, qui permettent de capter les évolutions financières en Asie et en Occident. Or, à travers ces courbes et ces lignes, ce sont les sujets majeurs de l’énergie, de la consommation, de la rentabilité des entreprises qui apparaissent. De quoi comprendre comment le monde est structuré et ce qui peut être les grandes tendances de demain.

L’autre grande qualité de l’ouvrage est la clarté de son propos. Loin des langages abscons et techniques, Charles Gave présente l’économie de façon claire et compréhensible, accessible à tous. Il y a pour lui une réelle volonté de pédagogie et de formation afin d’expliquer au plus grand nombre possible les ressorts de l’économie, afin que chacun puisse accéder aux leviers de sa liberté. Comprendre est l’une des premières sources de la sagesse. Cela permet de faire de bons choix, de ne limiter les erreurs et donc de savoir comment agir.

Les Mondes de demain cherchent ainsi à montrer la montée en puissance de la Chine et de l’Asie, les fragilités de l’Europe, les défis qui attendent les États-Unis. Un ouvrage éclairant pour aborder le monde par la finance et l’économie.

Spécialiste incontestable de Rome et de son armée, à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages, Yann Le Bohec revient avec un livre de synthèse et de mises à jour sur la guerre des Romains. Tout au long de l’Empire, l’armée romaine a été essentielle pour les victoires de Rome. Yann Le Bohec nous fait entrer dans les camps et dans la vie des soldats : stratégie, modes de vie, armement, façon de vivre et de combattre. C’est l’armée au sens propre, comme corps social et humain, qui est ici étudié. Un remarquable ouvrage de synthèse qui couvre toute l’histoire de Rome, des fondements au Ve siècle, pour comprendre comment l’armée a évolué tout en restant une structure essentielle de la civilisation.

C’est le livre de toutes les gabegies, de toutes les faillites, de toutes les erreurs. Le livre qui démontre comment l’État gère très mal les finances et l’argent des Français prélevés par l’impôt. Directeur des publications de Contribuables associés, l’association qui défend les contribuables contre la mauvaise gestion du budget de l’État, Jean-Baptiste Léon connaît parfaitement les rouages administratifs qui conduisent à ces dépenses excessives et à cette gabegie. Ce livre est d’utilité publique, car il ne peut y avoir de débat serein et posé sur le budget si on ignore l’état des finances publiques et la façon dont les impôts collectés sont utilisés. Un livre qui se veut un outil de sursaut pour permettre une prise de conscience des citoyens contre les gabegies de l’État.

Historien américain spécialisé sur le Moyen-Âge, Lorris Chevalier s’est fait une spécialité de la vulgarisation d’une époque qui concentre encore de nombreux clichés. C’est le cas de cet ouvrage qui aborde un sujet souvent mal compris : le rôle et l’action des femmes à l’époque médiévale. Loin des caricatures, Lorris Chevalier démontre que celles-ci sont pleinement intégrées dans les espaces culturels et politiques, et qu’elles sont nombreuses à jouer des rôles de premier plan. Un ouvrage qui aborde également les sujets culturels : les métiers des femmes, la dévotion mariale, le mariage. Une plongée dans l’époque médiévale sous le regard des femmes.

Ce n’est pas un ouvrage de plus sur Napoléon, mais une tentative pour comprendre la place des guerres de l’Empereur dans l’histoire. Issu d’un colloque, réunissant plus de 25 contributions, l’ouvrage étudie la guerre sous tous ses aspects. L’influence des batailles et de l’armée de Napoléon, notamment dans la pensée stratégique, mais aussi dans la culture, par exemple le cinéma. La question économique, les aspects sociaux, la façon dont la guerre était menée. Un ouvrage complet, qui permet de revenir aux sources du mythe napoléonien : celui d’un chef de guerre qui a bâti sa renommée sur le sens du combat.