Sowell face aux illusions de la justice sociale, discrimination et disparités, l’ambition indienne, Malraux et le minotaure… aperçu des livres et films de la semaine.

Thomas Sowell, Illusions de la justice sociale

Né en 1930, Thomas Sowell est resté longtemps presque inconnu en France, alors que ses livres sont des classiques aux États-Unis. Les éditions Carmin entreprennent de combler ce retard. Économiste formé à Chicago, conservateur dans la filiation d’Edmund Burke et libéral dans celle de Friedrich Hayek, Sowell s’attaque ici à la notion qui structure le débat public occidental depuis un demi-siècle. Il ne conteste pas le désir d’une société plus juste. Il demande si les moyens proposés pour y parvenir produisent les effets annoncés, et il distingue avec obstination ce qui est souhaitable de ce qui est faisable. Les promesses de gratuité en offrent l’exemple le plus parlant. Le gouvernement annonce qu’il paiera ses largesses en taxant les millionnaires ; la facture finit souvent par être réglée par l’inflation, qui ronge l’épargne monétaire des plus modestes quand les détenteurs d’usines ou d’immeubles voient la valeur de leurs biens monter avec les prix. Le chapitre consacré à « l’illusion des pièces d’échecs » reprend l’image d’Adam Smith : l’homme à système croit pouvoir disposer des individus comme des pièces sur un échiquier, en oubliant qu’ils ont chacun leur propre principe de mouvement. Les réformateurs pensent souvent disposer d’une connaissance qu’aucune autorité centrale ne possède. Sowell écrit comme il a toujours écrit, en accumulant les faits, les statistiques et les comparaisons internationales au service d’une idée simple. Le lecteur français trouvera certains exemples très américains. La méthode, elle, se transpose sans peine à un pays où l’on promet beaucoup en faisant payer les riches. En politique, rappelle Sowell, l’objectif est d’obtenir des voix, et la vérité passe ensuite.

Thomas Sowell, Illusions de la justice sociale, Carmin, 22 €.

Thomas Sowell, Discrimination et disparités

Les écarts de revenus, de réussite scolaire ou de représentation entre groupes humains passent aujourd’hui pour la preuve d’une discrimination. Thomas Sowell, qui a consacré sa vie à l’étude des minorités ethniques et des cultures, retourne la question. Une disparité est un fait. La discrimination est une explication possible parmi d’autres, une hypothèse qu’il faut vérifier au lieu de la poser en postulat. L’ouverture du livre est rude. Ni Mein Kampf ni Le Capital ne furent des exercices de vérification d’hypothèses ; Marx ne met jamais à l’épreuve l’exploitation, qui fonde pourtant ses 2 500 pages, et la suppression des exploiteurs dans les pays communistes n’a pas élevé le niveau de vie des ouvriers à celui des pays capitalistes. Sowell craint que la discrimination devienne à son tour un dogme commode, qui dispense d’examiner les faits. Il en présente donc une longue série. La géographie, l’âge moyen d’un groupe, la structure familiale, les choix d’études ou la culture héritée pèsent sur les résultats, et le monde n’a jamais connu de répartition égale des talents entre peuples, régions ou époques. Il distingue aussi la discrimination fondée sur une évaluation, même grossière, des individus de celle qui relève du pur préjugé, et montre que le marché sanctionne souvent la seconde par son coût. Les politiques publiques fondées sur un diagnostic erroné risquent de manquer leur cible, voire de nuire à ceux qu’elles prétendent aider. Publié aux États-Unis en 2018, le livre n’a rien perdu de son actualité. Sowell, lui-même afro-américain né dans la Caroline du Nord ségrégationniste, ne peut guère être soupçonné d’ignorer ce qu’est un préjugé.

Thomas Sowell, Discrimination et disparités, Carmin, 24 €.

Christophe Jaffrelot, L’ambition indienne. Les paradoxes d’une nouvelle puissance

Devenue en 2023 le pays le plus peuplé du monde, avec près d’un milliard et demi d’habitants, l’Inde reste une puissance méconnue du public français. C’est ce manque que Christophe Jaffrelot entend combler. Directeur de recherche au CERI-Sciences Po et professeur au King’s College de Londres, il fait autorité sur le sujet depuis plus de trente ans aussi bien dans la sphère francophone qu’anglo-saxonne. Après L’Inde de Modi, consacré au national-populisme et à la « démocratie ethnique », il s’intéresse cette fois à la projection extérieure du pays. Le point de départ est historique. Depuis 1947, l’Inde de Nehru s’était forgé le prestige d’une puissance non alignée, avec un soft power considérable. Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, rompt avec cet héritage et mène une stratégie sur trois plans. Le premier est civilisationnel : il s’appuie sur le nationalisme hindou et sur le mot d’ordre « India First », lancé bien avant le « America First » de Donald Trump. Le deuxième est diplomatique : le « plurilatéralisme » permet à New Delhi de multiplier les partenariats sans s’enfermer dans aucune alliance. Le troisième enfin se veut stratégique : il s’agit de doter le pays d’une force de frappe militaire inédite.

Mais tout l’intérêt de l’ouvrage tient à son sous-titre : les paradoxes. Cette volonté de puissance se heurte en effet à des fragilités internes. Le secteur informatique tire la croissance, mais le reste de l’économie peine, car la transition industrielle d’une société encore majoritairement rurale n’a pas eu lieu. Reste surtout la question décisive de la Chine : l’Inde peut-elle rivaliser avec son voisin, ou même simplement lui résister ?

Fidèle à une méthode qui croise sociologie politique et relations internationales, l’auteur montre que la politique étrangère indienne ne se comprend pas sans ses ressorts intérieurs. On mesure alors combien l’émergence indienne, souvent célébrée par les chancelleries occidentales qui cherchent un contrepoids à Pékin, repose sur des bases plus fragiles qu’il n’y paraît car son modèle démocratique est lui aussi désormais mis à l’épreuve.

Christophe Jaffrelot, L’ambition indienne. Les paradoxes d’une nouvelle puissance, Paris, Tallandier, coll. « Géopolitique », 2026, 464 p., 24,90 €.

Tigrane Yégavian

Malraux, cinquante ans après : l’aventurier et le ministre

André Malraux, Le Démon de l’absolu, et La Politique, la culture. Discours, articles, entretiens (1925-1975), Gallimard, coll. « Folio essais », 2026.

Il y a cinquante ans, le 23 novembre 1976, mourait André Malraux. L’anniversaire aurait pu donner lieu à une simple célébration, avec ses oraisons et ses images figées : la voix qui tremble au Panthéon, la mèche, la cigarette… La collection « Folio essais » fait un choix plus intéressant en mettant côte à côte deux livres qui se répondent. Le premier est une œuvre longtemps cachée, que l’auteur lui-même avait reniée. Le second rassemble un demi-siècle de prises de parole publiques. D’un côté, le Malraux de l’ombre, aux prises avec un double qui le fascine ; de l’autre, le Malraux de la tribune, qui pense à voix haute le rapport entre la puissance et l’esprit.

Le Démon de l’absolu : un autoportrait en Lawrence

Le premier volume est le plus inattendu. Malraux y travaille pendant la guerre, juste après Les Noyers de l’Altenburg. Ce devait être une biographie de T. E. Lawrence, l’officier britannique de la révolte arabe de 1916-1918, l’auteur des Sept Piliers de la sagesse. Le manuscrit compte près de cinq cents pages denses. Malraux l’abandonne pourtant, le juge indigne d’être publié, et va jusqu’à prétendre l’avoir détruit. Le texte n’a paru qu’en 1996, vingt ans après sa mort, dans les Œuvres complètes de la Pléiade. Le voici enfin disponible au format de poche. Il ne s’agit pas vraiment d’une biographie. Malraux ne cherche pas à établir les faits de la campagne d’Arabie. Il lit Lawrence comme un témoin de sa propre interrogation. Ce qui l’intéresse, c’est l’homme qui a voulu faire l’histoire et qui en est sorti brisé : Lawrence a soulevé un peuple au nom d’une promesse que son propre gouvernement trahissait. Après la victoire, il a fui sa légende jusqu’à s’engager comme simple soldat sous un faux nom. L’action y apparaît davantage comme une tentation métaphysique que comme une stratégie. Le « démon de l’absolu », c’est justement cette exigence qui pousse un homme à tout risquer pour donner un sens à sa vie, puis l’empêche de se contenter de ce qu’il a obtenu. Comment ne pas y voir une forme d’autoportrait ? Un parallèle avec le jeune Malraux qui part pour l’Indochine, le révolutionnaire des Conquérants, le chef d’escadrille d’Espagne : tous partagent avec Lawrence le goût du destin choisi et la méfiance envers le récit qu’on en fait. La préface est saisissante parce que Lawrence n’y est jamais nommé. Malraux y pose une question qui l’accompagnera jusqu’à Lazare : que peut-on savoir d’une vie, et que vaut le récit qu’on en tire ? Le livre se lit comme le maillon manquant entre le romancier de l’aventure et l’essayiste des Voix du silence. C’est le moment où l’homme d’action commence à se regarder agir.

De son côté, le lecteur intéressé par le Proche-Orient y trouvera un autre intérêt. Le livre porte un regard romanesque mais lucide sur la construction des États arabes après 1918. On y voit le rôle des promesses croisées, comme celui de la duplicité des chancelleries. Le face-à-face entre l’idéaliste et la machine impériale garde une étrange actualité.

La Politique, la culture : la parole comme action

Le second volume, établi par Janine Mossuz-Lavau, est un classique du catalogue, et sa réédition est bienvenue. Il couvre cinquante ans, de 1925 à 1975, et suit, dans l’ordre, les grandes périodes d’une vie publique. Il y a d’abord le journaliste anticolonialiste de Saigon, qui dénonce l’arbitraire de l’administration française. Vient ensuite l’intellectuel antifasciste des années 1930, compagnon de route du communisme, voix de la guerre d’Espagne. Puis le gaulliste du RPF, qui assume la rupture avec ses anciens alliés. Enfin le ministre d’État chargé des Affaires culturelles, de 1959 à 1969.

L’intérêt de ce recueil tient davantage à sa cohérence qu’à ses ruptures. On a souvent opposé le Malraux rouge au Malraux gaulliste, en faisant de la conversion de 1945 une trahison ou une illumination. Lus à la suite, ces textes montrent une continuité plus profonde. Malraux a toujours cherché ce qui, à une époque donnée, peut unir les hommes au-delà de l’intérêt et de la peur. La révolution, puis la nation, puis la culture ont été, à leur tour, ses réponses. Pour lui, la culture n’est pas un ornement de la puissance. Elle est ce qui reste quand les empires sont morts, « l’héritage de la noblesse du monde ». C’est la grande idée des maisons de la culture : donner à chacun, et pas seulement aux héritiers, l’accès aux œuvres qui font de l’homme autre chose qu’un accident de l’univers.

« Pour lui, la culture n’est pas un ornement de la puissance. »

On lira avec plaisir les grands discours d’inauguration et les hommages prononcés à l’étranger, où la politique culturelle devient une diplomatie de la civilisation. Bien sûr, l’éloquence a vieilli par endroits. Les références sont datées, et le lyrisme gaullien peut lasser le lecteur d’aujourd’hui. Mais la question de fond n’a rien perdu de sa force : une démocratie peut-elle se passer d’une ambition spirituelle ?

Lire ces deux volumes ensemble nous invite à mesurer la tension qui traverse l’œuvre de Malraux. D’un côté, le doute radical sur le sens de l’action, que porte la figure brisée de Lawrence. De l’autre, la confiance presque religieuse dans la capacité de l’art à rendre aux hommes leur grandeur. Entre les deux, une même obsession : arracher quelque chose au destin. « L’art est un anti-destin », écrira-t-il plus tard. Pour ce cinquantenaire, ce double retour est la meilleure manière de saluer un écrivain que l’on croyait connaître.

Tigrane Yégavian

Cinéma

Minotaure (2026), d’Andreï Zviaguintsev

Le sixième long-métrage du réalisateur russe a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes et a été choisi par le CNC pour représenter la France pour l’Oscar du meilleur film international 2026 (à raison de la majorité française de ses financements).

Gleb, puissant chef d’entreprise russe, vit très confortablement avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province dont il est une huile. Alors que la Russie vient de lancer l’opération militaire spéciale, il reçoit comme ses confrères une injonction des autorités : il doit fournir des employés de son entreprise pour être envoyés au front. Refusant de sacrifier ses salariés, il cherche une solution pour contourner cette obligation. Il envisage notamment de recruter de nouveaux travailleurs qui pourront être envoyés à leur place.

Parallèlement, sa vie familiale se désagrège lorsqu’il découvre que sa femme le trompe. Cette révélation provoque chez lui une profonde crise personnelle, faite de jalousie, de méfiance et de colère. Pris entre les exigences du pouvoir, les difficultés de son entreprise et l’effondrement de son couple, Gleb tente de conserver le contrôle de son existence. Mais ses manœuvres l’entraînent progressivement dans une situation de plus en plus inextricable.

Librement mais assez fidèlement inspiré de La femme infidèle de Claude Chabrol (1969) le film constitue plutôt une réussite sur le plan formel. Zviaguintsev est un grand réalisateur, dont on dit qu’il s’inspire des plus grands. La photographie et la grammaire cinématographique, notamment, sont au rendez-vous. De même, le récit sur le délitement du couple dans la sphère bourgeoise — et son corollaire fréquent, l’adultère féminin — sont fins. Le héros masculin apparaît en effet dépourvu de toute psychologie maritale et subit le mal-être et la déraison de son épouse.

Mais contrairement à son modèle de la nouvelle vague, Minotaure entend superposer à l’analyse psychologique le récit politique. C’est là, selon nous, que le bât blesse. C’est beaucoup moins réussi que dans le superbe Leviathan (2014). Les allusions à la « dictature » et à l’idéologie poutiniennes sont au vrai assez lourdes. Allier art et politique est une ancienne affaire, souvent féconde. Mêler cinéma et propagande est généralement moins fructueux.

À voir quand même pour la qualité de la réalisation et le grand talent des acteurs.

Frédéric Casotti