Livres 25 avril

Guerre mondiale, marine, catholicisme, Asie. Aperçu des livres de la semaine.

Une photographie prise le 13 octobre 1941 à Myropil, en Ukraine. On y distingue une femme au bord d’un ravin ; elle tient la main de son enfant, tandis qu’un soldat nazi pointe son fusil sur elle. Cette photographie, l’historienne américaine Wendy Lower a consacré dix ans de sa vie à tenter d’identifier ceux qui y sont représentés. Rendre justice à cette femme et à son fils. Ce cliché nous donne à voir une nouvelle réalité de la domination nazie sur les pays de l’Est et des massacres perpétrés sur leurs populations. Un travail de longue haleine qui permet à l’autrice de raconter l’histoire d’une famille décimée, et de révéler les crimes oubliés. En ce sens, l’ouvrage constitue un acte réparateur.

Bernard Rogel connaît bien la mer : il lui consacrera toute sa vie. Mais aux termes de son expérience, appelé à l’Élysée, il se remémore qu’il sert avant tout la France. Ayant débuté comme sous-marinier, il devient en fin de carrière chef d’État-major particulier de François Hollande, puis d’Emmanuel Macron. Son ouvrage est le récit d’un homme qui croit fermement en l’avenir de son pays et de ses valeurs. En nous livrant son expérience sur fond de tableau géopolitique – d’abord dans la marine, puis dans les hautes sphères du pouvoir – Bernard Rogel promeut alors pour les générations futures l’espoir d’une vie pleine de sens. Être marin, c’est une vocation davantage qu’un métier, qui mêle tolérance, solidarité et dépassement de sa propre volonté.

L’ouvrage propose de nous emmener dans une visite guidée du monde catholique, qui mêle tous les domaines : car la foi s’intéresse à tout et se manifeste partout. Monseigneur Barron nous conduit alors dans les mystères de l’Incarnation à travers la découverte de milliers d’œuvres issues du monde entier. Associées au récit de l’évêque, elles permettent de mieux saisir le message d’amour porté par le Christ aux hommes et illustrent la beauté du catholicisme à travers les âges. Ce livre appelle aussi l’être humain à s’interroger sur le sens de son existence au prisme de la foi, à travers des questions ouvertes de l’auteur, dont le souhait de faire grandir son lectorat transparaît dans sa plume.

En 2022, Georgio Marengo, jeune missionnaire italien en Mongolie, devient le plus jeune cardinal du monde, nommé par le Pape François. Un an plus tard, ce dernier fait le voyage à Oulan-Bator, devenant ainsi le premier Pape à fouler la terre mongole. C’est vrai que ce choix de destination pose question : il n’existe en Mongolie qu’une Église trentenaire et ultraminoritaire, dont l’environnement culturel parfois difficile diffère fondamentalement de celui qu’elle connaît. Pourtant, dans le contexte actuel de crise du catholicisme exacerbé en Occident, la Mongolie s’avance pour l’autrice comme le laboratoire et poste d’observation privilégié de la mue actuelle du catholicisme européen. C’est que le pays connaît un important réseau de missionnaires, nomades et pèlerins qui participent de son foisonnement spirituel. Ainsi, devenir chrétien en Mongolie se conjugue avec l’art de l’altérité.