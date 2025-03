Livres 28 mars

SMP, roi d’Afrique, résistance, conflit mondial. Aperçu des livres de la semaine

On connaît Wagner, la célèbre société militaire privée russe. Fondé par Progojine, le groupe a été très actif en Syrie, en Afrique et en Ukraine, au service des intérêts de la Russie. Il a fait connaître au grand public la notion de société militaire privée. Mais qui sont ces nouveaux mercenaires ? Pourquoi les États y font appel ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les risques ? L’auteur, spécialiste de la question, dresse le panorama complet de la privatisation de la guerre. Un ouvrage qui permet de comprendre le rôle des sociétés militaires privées, devenu composante importante de la politique de défense et de sécurité des États.

Jeune fils du dernier roi numide, Juba est capturé lorsque le royaume de son père tombe devant César, nouveau maître de Rome. Élevé aux côtés d’Auguste, il se voit confier un nouveau royaume désormais romain. Il règne ainsi pendant 48 années sur la Numide, puis sur la Maurétanie, territoires qui correspondent aujourd’hui au Maroc et à l’Algérie. Mais depuis sa capitale de Césarée (actuelle Cherchell), est-il assujetti à Rome ? C’est ce qui lui vaut – entre autres – une si mauvaise réputation dans l’historiographie, trop influencée par les récits construits lors de la colonisation puis la décolonisation. Pourtant, fort de sa culture gréco-romaine, Juba a de grands desseins pour son royaume. Dans cette biographie historique, on découvre l’histoire passionnante de ce roi aux origines numides et formé par Rome. Un ouvrage qui permet de redécouvrir l’histoire antique du nord de l’Afrique et de la Méditerranée.

Né en Martinique, orphelin à 15 ans, Maurice de Pompignan entre à l’École coloniale en 1908, deux ans après le Guyanais Félix Éboué qui deviendra son ami. Devenu administrateur des colonies dans différents pays d’Afrique équatoriale française, il est au Gabon en 1940 lorsque le convoque Georges Mandel, ministre des colonies. L’entretien n’aura jamais lieu. La France vient de capituler. C’est le chaos. Aussitôt rentré à Libreville, il se rallie au général de Gaulle et devient ainsi l’un des premiers cadre de la France libre. Dans cet ouvrage, rédigé par son petit-fils, on découvre le portrait de ce haut fonctionnaire calme, loyal et discret, et on découvre l’épopée africaine de la France libre.

Noël 1944 : l’Allemagne joue les prolongations. En juin, Eisenhower avait prédit un Noël à la maison. Mais il faudra 300 jours aux Alliés pour en finir avec Hitler. On ne compte plus les ouvrages dédiés à la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage cependant a deux grandes qualités : la prose de son auteur et l’angle original avec lequel ce dernier aborde son sujet. Son livre en effet a l’ambition de tordre le cou à nombre d’idées reçues, et répond à de nombreuses questions dont la réponse est loin d’être évidente. Comment l’Allemagne a-t-elle pu tenir si longtemps ? Pourquoi les États-Unis passent-ils pour les vainqueurs, alors que, que les 34 millions de morts alliés, seuls 0,4% sont américains ? Comment l’Union soviétique, après une succession de défaites contre l’Allemagne, a réussi à reprendre le terrain perdu, jusqu’à parvenir à Berlin ? Un récit passionnant illustré de cartes détaillées, permettant de comprendre jour après jour la fin du plus grand conflit mondial.

Avec MarcArthur, Patton fait partie de cette lignée de chefs de guerre que l’histoire a consacrés. Devenu légende, le héros de la Seconde Guerre mondiale avait un caractère bien trempé. Charismatique et impétueux, grand stratège, il croyait que la rapidité et la force de frappe étaient la clé de la victoire. Son génie tactique s’est illustré lors de la campagne de Sicile (1943) et de la percée d’Avranches en Normandie (1944), où il a mené la 3e Armée à travers la France occupée. Son franc-parler brutal et ses méthodes parfois extrêmes lui ont valu autant d’admiration que de controverses, notamment après avoir giflé en 1943 un soldat souffrant de stress post-traumatique. Ses notes, lettres et journaux intimes révèlent, au-delà de l’image d’Épinal que l’on se fait du général, de comprendre l’homme derrière le soldat. On y trouve un être complexe, tourmenté par le doute, et d’une grande sensibilité. Cet ouvrage richement annoté brosse ainsi un portrait intime de l’un des plus grands chefs de guerre du XXe siècle.