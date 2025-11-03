Conflits, revue de géopolitique
NHIndustries versera 305 millions d’euros à la Norvège après l’échec du contrat des hélicoptères NH90

3 novembre 2025

Armes et armement, Europe

par

NHIndustries versera 305 millions d’euros à la Norvège pour clore le litige sur les hélicoptères NH90, après l’annulation du contrat due à de longs retards de livraison.

Le constructeur européen NHIndustries (NHI) a consenti à payer 305 millions d’euros à la Norvège pour régler un litige lié à l’achat d’hélicoptères militaires, finalement annulé par Oslo en raison de retards excessifs.

En 2001, la Norvège avait commandé 14 NH90 pour équiper ses frégates et ses garde-côtes avant la fin 2008, mais elle avait résilié ce contrat en 2022, date à laquelle elle n’avait reçu que huit appareils dans leur configuration finale. Un rapport avait notamment montré que la plupart des appareils n’étaient pas capables de remplir plus de 40% des heures de vol prévues dans le contrat.

À lire également : Quel avenir pour l’hélicoptère de combat ?

Cockpit d’un NH90 de l’armée finlandaise. c:Pöllö

Gro Jære, la directrice de la Forsvarsmateriell (équivalent de la DGA pour la Norvège) avait été claire en juin 2022 : « Nous avons tenté à plusieurs reprises de résoudre les problèmes liés au NH90 en coopération avec NHI, mais plus de 20 ans après la signature du contrat, nous n’avons toujours pas d’hélicoptères capables d’accomplir les missions pour lesquelles ils ont été achetés, et sans que NHI soit en mesure de nous présenter des solutions réalistes[1] ».

Oslo avait lancé des poursuites judiciaires contre NHI, qui regroupe Airbus Helicopters, l’italien Leonardo et le néerlandais Fokker, pour lui réclamer près de 2,86 milliards d’euros en guise de remboursement et d’indemnisation.

« Quel que soit le nombre d’heures de travail de nos techniciens, ou le nombre de pièces que nous commandons, il ne sera jamais possible de rendre les NH90 compatibles avec les exigences de nos forces armées », avait justifié Bjørn Arild Gram, alors ministre norvégien de la Défense[2].

Les deux parties ont finalement conclu un accord à l’amiable qui éteint toutes les procédures judiciaires, a annoncé le ministère norvégien de la Défense dans un communiqué.

En 2023, la Norvège a finalement commandé six hélicoptères américains de type Sea Hawk pour équiper ses garde-côtes.

À lire également : Le porte-hélicoptères, 20 000 tonnes de diplomatie douce

[1] Laurent Lagneau, « Oslo réclame 2,8 milliards d’euros à NHIndustries pour solder l’affaire des hélicoptères NH-90 », Zone militaire, 2 octobre 2025 : https://www.opex360.com/2025/10/02/oslo-reclame-28-milliards-deuros-a-nhindustries-pour-solder-laffaire-des-helicopteres-nh-90/

[2] Ibid.

Revue Conflits avec AFP

