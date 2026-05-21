Otelo la voix de la révolution des œillets – Yves Léonard

Yves Léonard, grand spécialiste du Portugal contemporain, signe une biographie attendue d’Otelo Saraiva de Carvalho, l’un des stratèges de la révolution des Œillets — figure complexe, iconique et ambivalente, à la fois victorieux et vaincu par les moulins à vent de l’idéalisme.

Contrairement aux hagiographies militantes ou aux pamphlets révisionnistes, Léonard adopte le regard distancié de l’historien professionnel : dissocier le mythe de la réalité sur un militaire devenu révolutionnaire, adulé, puis ostracisé et emprisonné avant d’être amnistié.

Au moment où le Portugal voit prospérer un courant national-populiste révisionniste sur l’héritage du 25 avril, ce livre arrive à point nommé pour restituer la complexité d’un processus ni conte de fées pacifique ni échec total.

Yves Léonard, Otelo, la voix de la révolution des Œillets, Chandeigne & Lima, 22 €, 2026

Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, né le 31 août 1936 à Lourenço Marques (actuel Maputo au Mozambique) et mort le 25 juillet 2021 à Lisbonne, fut l’un des stratèges de la révolution des Œillets. Mais réduire Otelo à cette seule dimension serait porter une injure à la complexité du personnage. Léonard le saisit dans toute son ambivalence : figure iconique, mais pas le Che Guevara, ni le Fidel Castro — même la figure du Don Quichotte ne lui sied parfaitement. Pourtant, il y a beaucoup du personnage cervantin chez cet Otelo à la fois victorieux et vaincu par les moulins à vent de l’idéalisme et du réalisme, égaré dans le labyrinthe d’un processus révolutionnaire et d’une transition démocratique dont il fut l’acteur et la victime.

Une approche méthodologique rigoureuse

L’un des principaux mérites de l’ouvrage tient à son approche méthodologique. Contrairement aux hagiographies militantes ou aux pamphlets révisionnistes, Léonard adopte le regard distancié de l’historien professionnel. Il s’accorde à dissocier le mythe de la réalité en essayant de dire la vérité sur un militaire devenu révolutionnaire, adulé, puis ostracisé et emprisonné, avant d’être amnistié. Cette approche dépassionnée n’empêche pas l’empathie. Léonard parvient à restituer la trajectoire extraordinaire d’un homme qui, en juillet 1974, fut temporairement promu au grade de général de brigade et nommé commandant de la région militaire de Lisbonne et chef du COPCON (Comando Operacional do Continente), avant de connaître une chute vertigineuse.

La biographie suit un parcours chronologique qui permet de comprendre comment un jeune officier formé dans les guerres coloniales portugaises devint le cerveau de la révolution. En service actif en Angola de 1961 à 1963 en tant que sous-lieutenant, puis capitaine de 1965 à 1967, il sera en poste en Guinée-Bissau en 1970 sous les ordres du général António Spínola. C’est dans ces colonies, théâtres d’une guerre sans issue qui épuisait le Portugal, qu’Otelo développa sa conscience politique et sa critique du régime. Léonard montre brillamment comment l’expérience coloniale radicalisa une génération d’officiers qui allaient renverser la dictature.

« Le 25 avril 1974 à 0 h 25, la radio nationale diffuse Grândola, vila morena, une chanson révolutionnaire de Zeca Afonso évoquant la liberté, la démocratie et le respect. C’est le signal que s’est donné le Mouvement des forces armées pour s’emparer des points stratégiques du pouvoir. »

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Le 25 avril 1974 et ses lendemains

Le cœur de l’ouvrage porte évidemment sur le rôle d’Otelo dans la planification et l’exécution du coup d’État du 25 avril 1974. Léonard s’appuie sur une documentation solide pour reconstituer les détails de cette opération militaire devenue une révolution populaire. Mais l’auteur ne se contente pas de glorifier cette journée emblématique. Il analyse les dix-huit mois qui suivirent, période de bouillonnement révolutionnaire où Otelo, proche de la fraction la plus à gauche, se voit progressivement marginalisé à mesure que le Portugal devient une démocratie européenne classique.

C’est peut-être dans sa narration de la chute d’Otelo que le livre atteint ses sommets. Après le coup d’État du 25 novembre, il est démis de ses fonctions à sa propre demande. Deux mois plus tard, il est arrêté au motif d’abus de pouvoir. En 1976, il tente une reconversion politique, se présentant comme candidat à l’élection présidentielle : il arrive second avec 792 760 voix (16,46 % des suffrages exprimés), loin derrière le général Eanes. Otelo incarne cette figure du romantique révolutionnaire confronté aux réalités impitoyables de l’Histoire.

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L’épisode FP-25 et la complexité d’une affaire

L’épisode le plus controversé de la vie d’Otelo, son implication présumée dans le mouvement FP-25, est traité avec nuance. Léonard présente les faits sans trancher définitivement sur la culpabilité d’Otelo, restituant la complexité d’une affaire qui divisa profondément l’opinion portugaise. Au-delà de la biographie individuelle, Léonard utilise la trajectoire d’Otelo comme un prisme pour éclairer l’histoire du Portugal contemporain. C’est le situer dans son temps et en faire une figure majeure de l’Histoire du Portugal au XXe siècle.

Les tensions entre les différentes tendances du MFA, les espoirs d’une transformation sociale profonde, l’échec relatif du processus révolutionnaire, la normalisation démocratique — tous ces phénomènes historiques majeurs sont incarnés dans le destin d’Otelo. Léonard réussit ce tour de force de faire d’une biographie individuelle une histoire de la transition démocratique portugaise dans toute sa densité et ses contradictions.

« Ni le conte de fées pacifique parfois célébré, ni l’échec total dénoncé par certains : la révolution des Œillets fut un processus complexe et contradictoire, magistralement incarné par la trajectoire d’Otelo Saraiva de Carvalho. »

Un livre qui arrive à point nommé

Au moment où le Portugal voit prospérer un courant national-populiste révisionniste qui s’interroge sur l’héritage du 25 avril, ce livre arrive à point nommé. Il offre une réflexion nuancée sur ce que fut véritablement la révolution des Œillets : ni le conte de fées pacifique parfois célébré, ni l’échec total dénoncé par certains, mais un processus complexe et contradictoire, incarné magistralement par la trajectoire d’Otelo Saraiva de Carvalho.

Le mérite d’Yves Léonard est d’avoir su tenir ensemble l’histoire et le portrait, le document et l’empathie, la rigueur scientifique et la narration vivante. Une biographie qui dépasse largement son sujet pour devenir une réflexion sur ce que signifie faire une révolution — et sur ce qui reste quand elle s’arrête.

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