Où va Taiwan ?

Taïwan semble perdre de sa valeur aux yeux des États-Unis. En vidant l’île de son bouclier de silicium TSMC et en constatant qu’elle n’est plus le « verrou » effectif, envisagent-ils d’abandonner ce porte-avions insubmersible dans leur stratégie des chaînes d’îles ?

Certains signes montrent que Taiwan est peut-être en train de perdre de son importance vis-à-vis des États-Unis.

Compte tenu des rapports de forces entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique Ouest, beaucoup d’experts militaires américains considèrent qu’une guerre contre la Chine continentale pour défendre Taiwan n’est pas gagnable. Certains analystes géopolitiques de poids (Jennifer Kavanagh et Stephen Wertheim) estiment que Taiwan n’est plus nécessaire pour former la première chaîne d’îles. « L’équilibre des pouvoirs en Asie ne repose pas sur le contrôle de Taïwan »[1]. Selon Kelly Grieco citée dans un article de Nikkei Asia, « Taiwan n’est pas un intérêt existentiel, ce qui a conduit certains analystes à noter que le périmètre s’arrête désormais au Japon et à la Corée du Sud » [2].

Taiwan perd-il son importance vis-à-vis des États-Unis ?

Le transfert du TSMC, nommé « protecteur du pays » par les Taiwanais, depuis Taiwan vers les États-Unis, a été annoncé en grande pompe par Donald Trump. TSMC serait ainsi devenu ASMC. Une majorité de Taïwanais s’oppose au transfert de technologie de TSMC vers les États-Unis. Les Taïwanais craignent d’être abandonnés après la perte de leur « bouclier de silicium »[3].

De même, le transfert partiel des Marines américains d’Okinawa vers Guam, qui a commencé en décembre 2024, est perçu par beaucoup comme un désengagement américain[4].

Le rapport du 19 mars de The War Zone révèle des progrès significatifs dans la rénovation d’un ancien aéroport de la Seconde Guerre mondiale sur l’île de Tinian. En 2023, Stars and Stripes rapportait que l’armée de l’air américaine avait décidé de réactiver cette base pour un déploiement dispersé en temps de guerre. Sa configuration en « damier », vaste et complexe, compliquerait toute tentative de destruction par un adversaire, un atout stratégique dans d’éventuels conflits avec la Chine[5].

La Chine a démontré que sa marine était capable de contourner Taïwan, en faisant passer son porte-avions et son groupe de frappe par le détroit de Bashi pour se déployer entre Taïwan et l’île de Guam.

Si le « verrou » de la première chaîne d’îles venait à disparaître, la valeur stratégique de Taïwan deviendrait incertaine, rendant son éventuel abandon comme une option de plus en plus plausible.

La tension monte entre les deux rives du détroit de Taiwan

Pendant ce temps, la tension ne cesse de monter dans le détroit de Taïwan. Pourtant, le prisme occidental brouille la perception du jeu de ping-pong stratégique qui s’y déroule.

Depuis son élection avec une double minorité le 13 janvier 2024 (40 % des suffrages et une position minoritaire au sein de l’Assemblée), M. Lai Ching-te multiplie les discours d’indépendance, qualifiant la Chine continentale de « force étrangère hostile ».

Il a exposé récemment 17 mesures[6] pour renforcer son action, notamment le rétablissement des tribunaux militaires afin de juger les membres de l’armée taïwanaise accusés d’espionnage et d’autres crimes liés à la sécurité. Il souhaite une surveillance plus étroite des contacts des Taïwanais avec la Chine afin d’empêcher ce qu’il décrit comme l’exploitation politique par Pékin des échanges religieux, éducatifs et culturels. Il a également exigé une transparence accrue concernant les politiciens taïwanais qui se rendent en Chine, dont beaucoup appartiennent au Parti nationaliste de l’opposition.

Depuis la visite de Nancy Pelosi en 2022, la Chine continentale a adopté les exercices militaires comme principal mode de réponse. À mesure que M. Lai Ching-te intensifie ses actions, ces manœuvres deviennent de plus en plus fréquentes, s’intensifient progressivement et se déroulent toujours plus près de l’île principale.

Où va Taiwan ?

Le statu quo dans le détroit de Taïwan semble convenir aux États-Unis à long terme. Taïwan perd progressivement son statut de porte-avions insubmersible au sein de la première chaîne d’îles. Cela n’empêche toutefois pas Washington de continuer à utiliser l’île comme une carte handy. La vente d’armes se poursuivra, probablement avec des équipements plus avancés. Le « hérisson » taïwanais gagnera en défense, avec plus de piques et une durée de service prolongée pour ses soldats.

Taïwan reste la priorité absolue pour la Chine, et aucune concession n’est envisageable sur ce point. Dans ce contexte, un deal entre la Chine et les États-Unis sur la question taïwanaise est-il envisageable ?

