Les principaux pays producteurs de terres rares dans le monde

La Chine domine la production mondiale de terres rares, suivie des États-Unis, de la Birmanie et de l’Australie. Une géographie mondiale qui est celle du contrôle et du traitement des ressources.

Les terres rares constituent un groupe de 17 éléments chimiques qui jouent un rôle crucial dans la fabrication de technologies modernes : smartphones, éoliennes, voitures électriques, équipements militaires, etc. Bien que ces éléments soient relativement abondants dans la croûte terrestre, leur extraction est techniquement complexe et coûteuse. La Chine et les États-Unis figurent parmi les principaux producteurs.

Depuis 2018, la production de terres rares a été multipliée par près de 4. Elle est toutefois dominée par quatre pays principaux : Chine, États-Unis, Australie et Birmanie.

Chine : le leader incontesté

La Chine domine la production mondiale de terres rares. Elle représente environ 60 à 70 % de la production globale. Les principales régions productrices sont la Mongolie intérieure (notamment la mine de Bayan Obo), le Sichuan et le Jiangxi.

États-Unis : un retour progressif

Les États-Unis ont relancé leur production de terres rares ces dernières années, en particulier grâce à la mine de Mountain Pass en Californie. Fermée dans les années 2000 pour des raisons environnementales, cette mine est redevenue opérationnelle en 2012. Les États-Unis restent toutefois dépendants de la Chine pour le raffinage de ces minerais.

Australie : l’autre grand

L’Australie est le troisième plus grand producteur mondial de terres rares. Le pays abrite la mine de Mount Weld (opérée par Lynas Corporation), l’une des plus riches du monde. Contrairement aux États-Unis, l’Australie a développé sa propre capacité de traitement, en particulier en Malaisie, pour éviter une trop grande dépendance à la Chine.

Birmanie : l’outsider de poids

La Birmanie a vu sa production croître rapidement ces dernières années, devenant un fournisseur important, notamment pour la Chine. Cependant, l’extraction y est souvent informelle et non régulée. La situation politique instable et la guerre civile qui déchire le pays rendent plus complexes l’extraction et l’exportation de ces minéraux.

Les autres principaux pays

D’autres pays se partagent la production mondiale de terres rares, dont l’Inde et le Brésil.

L’Inde possède d’importants gisements de terres rares, notamment le monazite dans les sables côtiers. Toutefois, la production reste limitée. Le pays a récemment affiché sa volonté de renforcer son industrie minière et de traitement pour soutenir sa croissance technologique. En queue de peloton figurent le Brésil, le Vietnam et la Russie, dont le potentiel est important, mais qui reste à concrétiser.