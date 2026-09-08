Plein gaz sur le monde : les ressorts de l’empire espagnol du MotoGP

En trois décennies, l’Espagne est devenue le centre de gravité du MotoGP : plus de 55 titres mondiaux et 700 victoires, deuxième palmarès mondial derrière l’Italie.

Derrière les champions, une filière intégrée : héritage industriel, académies, circuits et capitaux privés — et Dorna, l’organisateur, piloté depuis Madrid et Barcelone.

Un soft power à part entière : le championnat projette l’image d’une Espagne technologique et organisée, bien au-delà de la carte postale touristique.

Une nation majeure de la discipline

En trois décennies, l’Espagne est passée du statut de nation brillante dans les petites cylindrées à celui de centre de gravité du motocyclisme de vitesse. Cette réussite ne relève en rien du hasard ou de quelques champions hors norme : elle repose avant tout sur une filière intégrée qui transforme les victoires en puissance économique et en influence internationale.

« L’Espagne est passée du statut de nation brillante dans les petites cylindrées à celui de centre de gravité du motocyclisme de vitesse. »

D’Ángel Nieto à Marc Márquez, la couronne à l’espagnole

L’Espagnol Ángel Nieto (1947-2017) demeure le père fondateur de cette réussite. Entre 1964 et 1986, il remporte en effet 13 titres mondiaux (qu’il appelait les « 12+1 », superstition oblige) et 90 Grands Prix, principalement en 50 cm³ et 125 cm³. Ses succès sur les marques espagnoles Derbi et Bultaco, puis sur les marques italiennes Minarelli et Garelli, imposent une première spécialité espagnole : la science des courses en peloton et des machines légères. Dans son sillage, Jorge Martínez (né en 1962), plus connu sous le pseudonyme d’« Aspar », décroche notamment quatre titres et 37 victoires en 80 cm³ et 125 cm³.

La conquête des catégories supérieures est plus tardive. Sito Pons (né en 1959) finit par ouvrir la voie avec deux titres consécutifs en 250 cm³, en 1988 et 1989, mais le basculement décisif intervient en 1999 : Álex Crivillé (né en 1970) devient, sur la Honda NSR500 du sponsor ibérique Repsol, le premier Espagnol sacré dans la catégorie reine. La génération suivante transforme cette percée en domination. Dani Pedrosa (né en 1985) totalise pour sa part trois titres, 54 victoires et 153 podiums. De son côté, Jorge Lorenzo (né en 1987) conquiert cinq couronnes, dont trois en MotoGP, et 68 Grands Prix. Marc Márquez (né en 1993) franchit encore un cap avec huit titres entre 2010 et 2019 et plus de 85 victoires, tout en popularisant un pilotage fondé sur des angles extrêmes et l’appui du coude. Ajoutons les noms de Joan Mir (né en 1997), sacré en Moto3 en 2017 puis en MotoGP en 2020, ainsi que de Jorge Martín (né en 1998) et de Pedro Acosta (né en 2004), qui assurent la relève. Au total, l’Espagne dépasse 55 titres mondiaux et 700 victoires toutes catégories confondues, soit le deuxième meilleur palmarès national, derrière l’Italie.

Une puissance qui a du moteur

Cette histoire sportive s’enracine de fait dans un véritable terreau industriel. L’Espagne a longtemps abrité les constructeurs Derbi, Bultaco, Montesa ou encore OSSA, qui ont formé des générations de mécaniciens. Au début des années 1980, l’ingénieur Antonio Cobas (1952-2004) a même bouleversé la conception des motos de course avec son châssis périmétrique en aluminium. Plus rigide que les cadres tubulaires en acier, cette architecture a inspiré le Deltabox de la firme japonaise Yamaha et les cadres à double poutre d’autres entreprises de ce pays asiatique. Álex Crivillé remporte d’ailleurs son titre mondial 125 cm³ de 1989 sur une JJ-Cobas artisanale.

L’argent privé transforme ensuite cet héritage en filière professionnelle. Pendant trente ans, de 1995 à 2024, la compagnie pétrolière espagnole Repsol a accompagné l’équipe officielle japonaise Honda, avec laquelle quinze titres pilotes sont remportés dans la catégorie reine. Estrella Galicia 0,0 (marque d’alcool) soutient les jeunes des compétitions régionales jusqu’au MotoGP, notamment à travers Monlau et Marc VDS. Telefónica et Movistar (télécommunications) financent pour leur part le tournoi de détection où a émargé, par exemple, Dani Pedrosa, tandis que des groupes bancaires ou d’assurance stabilisent les équipes indépendantes. Le sponsoring ibérique sécurise ainsi une ascension sportive longue et coûteuse.

Des champions à la chaîne… sans travail à la chaîne

Dans le motocyclisme espagnol, la base de la pyramide est d’abord sociale. Dans plusieurs communautés autonomes, la moto appartient effectivement à la culture quotidienne et, dès cinq ou six ans, certaines familles sillonnent les circuits, financent le matériel et transmettent aux enfants la mécanique, la discipline et la maîtrise du risque. Fondée en 1923, la Fédération royale motocycliste espagnole (RFME) et ses relais régionaux ont consolidé cet engagement par des licences et des assurances adaptées aux mineurs.

Par ailleurs, outre-Pyrénées, l’apprentissage ne se limite jamais à l’asphalte. Le trial (épreuve consistant à franchir des obstacles naturels ou artificiels) développe l’équilibre et la précision ; avec 34 titres mondiaux, Toni Bou (né en 1986) illustre l’excellence espagnole dans cette spécialité. Le flat track (qui se déroule sur un circuit ovale en terre battue) apprend quant à lui à contrôler la dérive, tandis que le motocross (course de vitesse sur un circuit tout-terrain accidenté) et le supermotard (qui mêle zones asphaltées et pistes en terre) renforcent l’endurance et l’aisance au contact. À cette polyvalence s’ajoute un avantage climatique majeur : avec plus de 300 jours de soleil par an dans certaines communautés autonomes, l’entraînement extérieur peut se poursuivre pendant l’hiver.

« À dix-huit ans, un pilote espagnol peut aborder le championnat du monde avec déjà une décennie de courses en peloton. »

Ajoutons qu’en Espagne, la progression est organisée sans rupture. Les enfants débutent de fait entre six et dix ans en minimoto, passent ensuite par les catégories Moto4 ou Moto5, puis, à partir de douze ans, par l’European Talent Cup. Dès quatorze ans, le FIM JuniorGP (ancien championnat d’Espagne de vitesse) constitue ensuite l’antichambre du Mondial Moto3, avant le Moto2 puis la catégorie reine du MotoGP. À dix-huit ans, un pilote espagnol peut donc aborder le championnat du monde avec déjà une décennie de courses en peloton.

Des institutions spécialisées complètent ce dispositif. Monlau, à Barcelone, forme pilotes, ingénieurs et mécaniciens ; la Cuna de Campeones (littéralement, « Berceau des champions »), sur le circuit Ricardo-Tormo de Cheste (Communauté de Valence), a produit plus de la moitié des Espagnols parvenus au niveau mondial ; et l’Aspar Circuit de Guadasuar (Communauté de Valence) réunit plusieurs disciplines et la préparation physique. Même la médecine est intégrée à l’écosystème : à l’hôpital Dexeus de Barcelone, les docteurs Xavier Mir et Ángel Charte ont acquis une réputation internationale en traumatologie, en chirurgie de la main et dans le traitement des commotions. Cette densité attire aussi les talents étrangers, parmi lesquels le Français Fabio Quartararo, l’Italien Francesco Bagnaia ou encore l’Australien Casey Stoner, passés par les académies de notre voisin pyrénéen.

Quatre circuits pour faire tourner l’économie

Aucun autre pays que l’Espagne n’accueille aussi régulièrement quatre Grands Prix de MotoGP. Le circuit Ángel-Nieto de Jerez de la Frontera (Andalousie), long de 4,423 kilomètres, est par exemple un tracé technique dont les retombées sont estimées entre 100 et 160 millions d’euros par an. Montmeló (Catalogne), avec 4,657 kilomètres et une ligne droite de 1 047 mètres, sert de référence aérodynamique et génère de 90 à 110 millions par compétition. De son côté, le circuit Ricardo-Tormo de Valence, long de 4,005 kilomètres, produit entre 80 et 120 millions par édition. Enfin, MotorLand Aragón (à Alcañiz), avec ses 5,077 kilomètres et ses 17 virages, associe compétition et technopôle, pour un impact de 22 à 47 millions d’euros annuels.

Circuit Longueur Retombées économiques estimées Ángel-Nieto, Jerez de la Frontera (Andalousie) 4,423 km 100 à 160 M€ / an Montmeló (Catalogne) 4,657 km 90 à 110 M€ / compétition Ricardo-Tormo, Valence (Cheste) 4,005 km 80 à 120 M€ / édition MotorLand Aragón (Alcañiz) 5,077 km (17 virages) 22 à 47 M€ / an

Ce réseau est complété par plusieurs circuits permanents secondaires et plus de cinquante pistes de karting ou de supermotard, ce qui garantit un accès régulier à l’entraînement. Il irrigue aussi l’hôtellerie, la restauration et les transports, avec plus de 400 millions d’euros de retombées cumulées chaque année.

Dorna tient le guidon du championnat

L’avantage espagnol ne s’arrête toutefois pas à la piste. Dirigée depuis 1991 par Carmelo Ezpeleta, la firme Dorna Sports pilote depuis Madrid et Barcelone les droits commerciaux et audiovisuels du MotoGP. L’entreprise a ainsi imposé un calculateur électronique standardisé, instauré des concessions techniques pour aider les constructeurs en difficulté et internalisé la production télévisuelle, des caméras gyroscopiques aux données télémétriques en direct.

En avril 2024, le groupe américain Liberty Media (déjà propriétaire de la Formule 1) a annoncé l’acquisition de 86 % de Dorna sur la base d’une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros, tout en maintenant son siège opérationnel et sa direction en Espagne. L’opération révèle la valeur stratégique d’un savoir-faire désormais exporté par le programme Road to MotoGP (qui vise à détecter les jeunes talents de la discipline) et les coupes de détection organisées en Asie ou en Europe. Cette maîtrise commerciale, amplifiée par la télévision publique puis par les compagnies Movistar (Espagne) et DAZN (Royaume-Uni), a même poussé l’Italie à réagir : l’académie VR46 de Valentino Rossi (né en 1979) reprend plusieurs recettes espagnoles, notamment l’entraînement sur terre battue et l’accompagnement professionnalisé.

Le soft power prend de l’ampleur

Le MotoGP projette par conséquent l’image d’une Espagne technologique, organisée et compétitive, bien au-delà de ses représentations touristiques traditionnelles. Les Grands Prix servent de vitrines aux communautés autonomes, les écoles attirent des élèves étrangers et les constructeurs japonais ou européens collaborent avec des ingénieurs formés dans ce pays. L’hégémonie sportive devient en définitive un instrument de marque nationale, d’attractivité industrielle et de diplomatie territoriale.

« L’hégémonie sportive devient un instrument de marque nationale, d’attractivité industrielle et de diplomatie territoriale. »

Ce modèle affronte toutefois deux défis. L’expansion vers l’Asie et les Amériques, que l’arrivée de Liberty Media risque d’accélérer, rend plus difficile le maintien de quatre épreuves espagnoles et pourrait donc imposer une alternance entre les circuits. Parallèlement, la renaissance italienne oblige l’Espagne à renouveler son vivier. Son principal atout reste cependant sa faculté d’adaptation : autrefois concentrée en Catalogne, la filière s’est étendue à la Communauté de Valence, à la Région de Murcie, à la Communauté de Madrid et à l’Andalousie. En somme, notre voisin ibérique ne domine pas seulement le MotoGP parce qu’il aligne les meilleurs pilotes : il a bâti les machines, les écoles, les capitaux et jusqu’au centre de commandement qui permettent de les faire gagner.

Lire aussi :

Derrière la victoire du PSG, la puissance de l’école espagnole

Le sport, un marqueur de la puissance. Entretien avec Jean-Baptiste Guégan

Formule 1, une géopolitique des circuits

Géopolitique d’une Espagne à cheval sur plusieurs mondes