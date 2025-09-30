Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Iran : comprendre l’idéologie des mollahs

30 septembre 2025

Podcasts, Podcasts Asie

Jean-Baptiste Noé revient sur la révolution iranienne de 1979 et l’idéologie de Khomeini et de son entourage. Qui a influencé les mollahs, comment ont-ils pris le pouvoir, quelles sont leurs idées ? Revenir aux sources permet de mieux comprendre l’Iran d’aujourd’hui. L’émission s’appuie sur deux ouvrages publiés par Camille Alexandre, arabophone et perséanophone : Le Régime iranien à livre ouvert et Le Proche-Orient iranien, 1er février 1979, 7 octobre 2023 (Odile Jacob).

À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

