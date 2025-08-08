Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Podcast – La chute de Constantinople

8 août 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo :

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Podcasts, Podcasts Moyen-Âge

Podcast – La chute de Constantinople

par

1453 marque la fin de l’Empire romain d’Orient et l’avènement de la puissance ottomane sur l’Europe. Avec la chute de Constantinople, l’espace méditerranéen est bouleversé et transformé. Analyse et explication de Sylvain Gouguenheim

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
Sylvain Gouguenheim

Sylvain Gouguenheim

Agrégé d’histoire, Professeur d’histoire médiévale à l’ENS de Lyon, Sylvain Gouguenheim s’est spécialisé dans l’histoire du monde germanique au XIIIe siècle, en particulier celle des chevaliers teutoniques. Il s’intéresse aussi aux liens culturels entre le monde byzantin et l’Europe latine.

Voir aussi

Podcast – Le vin à Chypre

Le vin à Chypre est le symbole de l'histoire, entre la Grèce et Rome. Symbole aussi des frontières culturelles et économiques qui traversent l'île. Une émission présentée par Jean-Baptiste...

Podcast – Ukraine : quelles évolutions pour la tactique ?

Qu'est-ce que la guerre d'Ukraine change dans l'approche et la connaissance de la tactique ? Comment intégrer l'innovation du champ de bataille pour éviter l'immobilisme ? Eléments de réponse avec le général Guy Hubin et le colonel Pierre Santoni. Emission présentée par Jean-Baptiste...

Plus d‘articles