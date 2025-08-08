Podcast – La chute de Constantinople

Podcast – Le vin à Chypre
Le vin à Chypre est le symbole de l'histoire, entre la Grèce et Rome. Symbole aussi des frontières culturelles et économiques qui traversent l'île. Une émission présentée par Jean-Baptiste...
Mots-clefs : Turquie
Vous venez de lire un article en accès libre
Le vin à Chypre est le symbole de l'histoire, entre la Grèce et Rome. Symbole aussi des frontières culturelles et économiques qui traversent l'île. Une émission présentée par Jean-Baptiste...
Qu'est-ce que la guerre d'Ukraine change dans l'approche et la connaissance de la tactique ? Comment intégrer l'innovation du champ de bataille pour éviter l'immobilisme ? Eléments de réponse avec le général Guy Hubin et le colonel Pierre Santoni. Emission présentée par Jean-Baptiste...
De Juan Peron à Javier Milei, l'histoire politique de l'Argentine est des plus mouvementée. Autrefois grande puissance industrielle et économique, l'Argentine n'a cessé de décliner, enchainant les faillites et une inflation ruineuse. L'élection de Javier Milei se comprend sous cet...