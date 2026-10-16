Podcast – La culture du combat en Israël. Gil Mihaely

Forgé par les guerres et un environnement instable, Israël a développé une culture du combat originale et efficace. Analyse avec Gil Mihaely.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Photo : Israeli settlers walk through the Old City of Hebron in the occupied West Bank under the protection of the Israeli army on June 27, 2026. Wazwaz//APAIMAGES_28061496/Credit:Mamoun Wazwaz/SIPA/2606281048
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Mots-clefs : Israël
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