Quand des algorithmes gouvernent le peuple

Celui qui contrôle les algorithmes contrôle le récit. Celui qui contrôle le récit contrôle l’opinion publique. Celui qui contrôle l’opinion publique détient le pouvoir politique.

La récente vente forcée de la version américaine de la populaire application de partage de vidéos TikTok (et non de l’entreprise dans son ensemble) à un groupe d’investisseurs dirigé par le milliardaire américain Larry Ellison constitue un événement géopolitique d’une importance majeure. Cela montre non seulement à quel point les réseaux sociaux sont devenus essentiels dans le marché mondial des médias, mais aussi combien il est crucial de contrôler les algorithmes qui déterminent le flux de contenu présenté aux utilisateurs.

TikTok est arrivé sur le marché américain en 2017 et a rapidement gagné en popularité – surtout parmi les jeunes. En un peu moins de huit ans de présence aux États-Unis, l’application a offert à un acteur étranger une influence sans précédent sur l’opinion publique américaine – influence qui a déjà eu d’importantes conséquences politiques.

Jusqu’à la semaine dernière, des algorithmes de facto contrôlés par le principal rival géopolitique des États-Unis déterminaient chaque jour quels contenus médiatiques une grande partie des Américains voyaient – un pouvoir immense. Avec le retour du réalisme en politique internationale et à l’ère de la guerre hybride, ce pouvoir peut être utilisé comme une arme.

Des effets concrets

Indépendamment de ce que l’on pense de la moralité de l’opération militaire d’Israël à Gaza, beaucoup – y compris Benjamin Netanyahou lui-même – estiment que TikTok est la principale raison de la forte hausse des sentiments anti-israéliens et antisémites aux États-Unis, l’application favorisant délibérément les contenus pro-palestiniens. Même s’il est difficile de mesurer précisément dans quelle mesure TikTok a contribué à retourner l’opinion publique américaine contre Israël, son rôle est indéniable.

L’application a probablement aussi influencé certains résultats politiques internes aux États-Unis, qui se traduiront bientôt par un pouvoir concret pour des acteurs inattendus. Le futur maire de New York, le démocrate Zohran Mamdani, très à gauche selon les standards américains, n’aurait sans doute jamais remporté la nomination de son parti sans le soutien de l’application.

Façonner l’opinion publique

Peu importe la position que l’on adopte sur le conflit israélo-palestinien ou ce que l’on pense de Mamdani, cette évolution est inquiétante pour l’avenir de la liberté d’expression. Elle devrait alerter tous ceux qui croient en la démocratie et en des systèmes politiques ouverts : un tel pouvoir d’influence, concentré entre si peu de mains, est dangereux.

Le fait qu’un réseau social puisse avoir une telle influence sur les opinions politiques des citoyens dans des sociétés ouvertes constitue une menace directe pour toutes les démocraties. La libre circulation de l’information est la condition fondamentale du système démocratique – la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les autres structures. Sans ce fondement, tout s’effondre.

Les algorithmes

Aujourd’hui, les algorithmes qui déterminent quels messages apparaissent dans le flux d’actualités des utilisateurs de réseaux sociaux et d’autres plateformes d’information sont secrets – à des degrés divers. Les algorithmes de Facebook, YouTube et TikTok sont des secrets commerciaux : du code source fermé ou des logiciels propriétaires auxquels personne n’a accès en dehors des entreprises elles-mêmes.

X, anciennement Twitter, fait légèrement mieux : son algorithme est en partie en open source, notamment la portion qui régit le système de recommandations du fil « Pour vous ». Mais X présente encore des problèmes, car ce code ouvert n’est pas complet. Il manque notamment des mises à jour régulières du dépôt public, ce qui soulève des questions quant à savoir si le code disponible reflète réellement l’algorithme effectivement utilisé.

Ce qui peut être détourné le sera

Même si les entreprises étrangères de médias sociaux ne sont pas actuellement des acteurs hostiles et cherchent avant tout le profit, adaptant leurs algorithmes en conséquence, il est évident qu’elles peuvent être instrumentalisées à des fins de politique réelle. Par de simples ajustements, ces algorithmes peuvent facilement être utilisés pour manipuler subtilement les opinions politiques des utilisateurs – au bénéfice de ceux qui les contrôlent.

Le fait que des algorithmes puissent potentiellement servir à de telles activités malveillantes est en soi un problème grave, même si leurs détenteurs n’ont aucune intention de le faire pour l’instant. L’existence même d’une telle vulnérabilité est problématique. Elle rend nos sociétés perméables à des opérations d’influence étrangères qui ne poursuivent pas nos intérêts.

Les pays européens, qui ne contrôlent aucun grand réseau social mais en sont parmi les plus gros utilisateurs, sont donc particulièrement vulnérables à la manipulation de l’opinion publique. Nos lois actuelles protègent les algorithmes des réseaux sociaux comme des secrets commerciaux. Ainsi, avec le cadre juridique actuel, des acteurs potentiellement malveillants peuvent exploiter ces failles pour diffuser de la désinformation et mener de la propagande sans que nous puissions intervenir.

À lire également

Frédéric Micheau : « il faut considérer l’opinion comme un partenaire du pouvoir »

Un risque pour la sécurité nationale

En dernière analyse, ces algorithmes à code fermé peuvent constituer un risque pour la sécurité nationale, car ils peuvent être utilisés pour polariser délibérément nos sociétés. Étant donné que les pays européens deviennent de plus en plus hétérogènes, il est facile de personnaliser les flux d’information afin d’opposer consciemment des groupes les uns aux autres, de semer la discorde et de provoquer des troubles politiques.

Comme le montre l’exemple de TikTok aux États-Unis, il ne faut pas longtemps pour façonner l’opinion publique à l’aide d’algorithmes ciblés – quelques années suffisent. Et une fois que le mal est fait, il peut être extrêmement difficile, voire impossible, de revenir en arrière, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour nos sociétés ouvertes.

Même si ces vulnérabilités ne sont pas forcément exploitées à court terme, elles représentent une faiblesse politique latente et inacceptable, susceptible en théorie de paralyser nos nations d’un simple clic. C’est tout simplement inacceptable, et nos dirigeants doivent agir – quel qu’en soit le coût.

La solution

Heureusement, une solution existe, mais elle exigera du courage pour s’opposer à des intérêts économiques extrêmement puissants – et probablement à la fois aux États-Unis et à la Chine. Paradoxalement, ces deux rivaux historiques pourraient s’accorder pour préserver le statu quo, puisqu’ils dominent le marché des réseaux sociaux et que ces plateformes peuvent aujourd’hui servir d’armes de politique réelle.

Tous les pays européens (et ceux qui voudront se joindre à eux) doivent exiger que les algorithmes des plus grandes entreprises de réseaux sociaux soient rendus publics via un code source ouvert, accessible et vérifiable en temps réel. Ensemble, l’Europe représente une puissance géo-économique impossible à ignorer ou à intimider, puisque ces entreprises comptent des centaines de millions d’utilisateurs sur le Vieux Continent.

Une telle mesure permettrait, espérons-le, une autorégulation des algorithmes et éviterait leur usage à des fins de propagande politique, car les experts en informatique pourraient les examiner dès qu’un dysfonctionnement serait suspecté. On pourrait également créer un organe politique paneuropéen chargé de surveiller et de tester régulièrement si certains récits politiques sont délibérément favorisés par ceux qui contrôlent ces algorithmes.

Les détracteurs de cette proposition affirmeront sans doute qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté d’expression, mais c’est précisément l’inverse. Laisser des acteurs externes – dont les intérêts politiques et économiques ne coïncident pas nécessairement avec les nôtres – contrôler le récit médiatique par la maîtrise des algorithmes revient à saper directement la liberté d’expression.

Faut-il vraiment que les conseils d’administration de puissantes entreprises technologiques de Silicon Valley ou de Pékin détiennent en pratique un droit de veto sur les sujets politiques, économiques et culturels qui peuvent – ou non – être portés à la connaissance du public et atteindre le débat démocratique ?

À lire également

JD Vance accuse l’UE de baîllonner les opinions qui dérangent les élites