Qui reconnaît l’État de Palestine ?

Près de 150 pays reconnaissent la légitimité de l’État de Palestine. Une reconnaissance qui témoigne des divisions du monde et des enjeux politiques

Depuis sa proclamation en 1988 par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’État de Palestine a progressivement obtenu une reconnaissance diplomatique d’une grande partie de la communauté internationale.

Une reconnaissance largement majoritaire dans le monde

À ce jour, environ 140 pays membres de l’ONU reconnaissent officiellement l’État de Palestine comme un État souverain. Ces reconnaissances proviennent majoritairement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Mais plusieurs pays occidentaux reconnaissent aussi cette légitimité, notamment en Europe de l’Est.

L’Europe et les pays occidentaux : une position fragmentée

La plupart des pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Canada, l’Australie et la plupart des membres de l’Union européenne, ne reconnaissent pas officiellement l’État de Palestine, même s’ils soutiennent souvent une solution à deux États dans le cadre du processus de paix. Cependant, plusieurs pays européens ont reconnu la Palestine récemment ou affichent une volonté de le faire. C’est notamment le cas de la Suède (2014) : premier pays de l’UE à reconnaître officiellement l’État de Palestine. L’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie l’ont reconnu en 2024 et la France en 2025.

L’ONU et les organisations internationales

L’État de Palestine n’est pas encore membre à part entière des Nations Unies, mais il bénéficie du statut d’« État observateur non membre » depuis 2012, ce qui lui permet de siéger à l’Assemblée générale et d’adhérer à des organisations internationales.