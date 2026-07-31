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Série d’été – La guerre de Sept Ans. La première Première Guerre mondiale

31 juillet 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Guerre de Sept Ans (c) Conflits

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Histoire

Série d’été – La guerre de Sept Ans. La première Première Guerre mondiale

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Conflits vous fait redécouvre la guerre de Sept Ans (1756-1763), ce conflit planétaire que la mémoire française a injustement oublié.

Avant 1914, une guerre a déjà embrasé cinq continents et toutes les mers, et redessiné la carte du monde.

Six épisodes pour retrouver la matrice oubliée de notre modernité.

Quand a eu lieu la première guerre mondiale ? La réponse semble évidente : en 1914. Et pourtant, un siècle et demi plus tôt, un conflit avait déjà mis aux prises la quasi-totalité des grandes puissances, sur cinq continents et sur tous les océans du globe. De l’Amérique du Nord à l’Inde, des plaines d’Allemagne aux Antilles, des Philippines aux côtes de l’Afrique, la guerre de Sept Ans fut, par son ampleur et ses enjeux, la première véritable guerre-monde. Et c’est l’une des grandes oubliées de notre mémoire.

Pourquoi cet oubli ? Sans doute parce qu’elle fut, pour la France, une défaite — et que les nations préfèrent se souvenir de leurs gloires que de leurs revers. Sans doute aussi parce que ses conséquences, immenses, se sont déployées ailleurs et plus tard, masquant la cause sous ses effets. Il est temps de lui rendre sa place. Car pour comprendre le monde où nous vivons, il faut revenir à ce conflit matriciel.

Avant 1914, il y eut 1756. Une guerre planétaire qui dessina le monde où nous vivons encore.

De cette guerre, en effet, est sorti le monde moderne. La suprématie mondiale de l’Angleterre et la naissance de son empire des Indes ; l’ascension de la Prusse et le lointain prélude de l’unité allemande ; la fin de l’Amérique française ; mais aussi, par un saisissant enchaînement de causes et d’effets, l’indépendance américaine et, pour partie, la Révolution française. Les deux grandes révolutions qui ont fondé notre époque plongent leurs racines dans la guerre de Sept Ans.

C’est ce voyage que nous vous proposons pour cette série d’été : six épisodes pour parcourir, théâtre après théâtre, cette première guerre-monde.

Nous poserons d’abord la vue d’ensemble : pourquoi 1756 et non 1914, et comment l’extraordinaire « renversement des alliances » vit la France s’allier à son ennemie autrichienne héréditaire. Nous plongerons ensuite au cœur de l’affrontement avec le duel franco-anglais pour le monde, et le choix stratégique décisif de Londres : gagner la guerre sur les mers plutôt que sur le continent. Puis nous suivrons la chute de l’Amérique française avec la perte du Canada, ces « quelques arpents de neige » que la France abandonna sur les plaines d’Abraham.

Cap ensuite sur le sous-continent indien avec l’Inde perdue, où la défaite française fonda le plus riche des empires coloniaux britanniques. Nous gagnerons le théâtre continental avec la Prusse de Frédéric II, ce petit royaume qui survécut par miracle à une coalition écrasante et se hissa au rang de grande puissance. Et nous refermerons la série avec 1763, le traité de Paris, et son effet boomerang : comment la victoire britannique prépara la Révolution américaine, et l’humiliation française, sa revanche.

Six épisodes, une même ambition : retrouver cette guerre que nous avons eu tort d’oublier, et comprendre que notre modernité est née non pas d’un seul cataclysme, mais d’une longue chaîne de guerres-mondes — dont la première, la grande oubliée, mérite assurément qu’on lui rende sa place. Bonne lecture, et bel été.

Premier épisode : la guerre de Sept Ans, première guerre mondiale de l’histoire.

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