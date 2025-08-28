Taxes américaines : la réponse de l’Inde

Tarifs douaniers américains sur l’Inde : l’erreur stratégique de Trump et la réponse tactique potentielle de l’Inde

Les États-Unis ont imposé des droits de douane punitifs à l’Inde pour ses achats de pétrole russe à prix réduit. La taxe de 25 %, qui s’ajoute à un droit de douane « réciproque » de 25 %, est entrée en vigueur le 27 août 2025. Les droits de douane augmentés imposés à l’Inde sont parmi les plus élevés imposés par les États-Unis à tout autre pays (à égalité avec le Brésil) et bien supérieurs aux 30 % imposés à la Chine et aux 15 % imposés à l’UE. L’imposition de ces droits de douane aura de graves répercussions sur les relations entre l’Inde et les États-Unis, qui connaissaient un regain depuis le début des années 2000. Les deux pays ont investi dans le renforcement de leurs liens stratégiques en concluant des accords majeurs dans les domaines de la défense, du commerce et des investissements, de la technologie et de la sécurité énergétique. L’imposition de ces droits de douane pourrait potentiellement réduire à néant tous les progrès, la bonne volonté et la confiance acquis au cours des dernières décennies dans les relations entre l’Inde et les États-Unis.

Raisons des droits de douane

Trump s’est montré intransigeant sur les droits de douane. Dès son premier mandat, en juillet 2019, il a mis fin au statut commercial préférentiel de l’Inde, affirmant que ce pays n’avait pas fourni un « accès équitable et raisonnable » à son propre marché. Quelques semaines plus tard, l’Inde a imposé des droits de douane sur plusieurs produits américains en représailles aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium imposés par les États-Unis en 2018. Sous l’actuelle administration Trump, New Delhi et Washington ont tenu cinq cycles de négociations commerciales dans le but de parvenir à un accord commercial, mais la première a fixé des limites en refusant d’ouvrir son secteur agricole et laitier aux États-Unis. Alors que l’administration Trump souhaite faire avancer rapidement l’accord commercial.

On constate également que Trump est contrarié et punit donc l’Inde pour ne pas avoir reconnu son rôle de médiateur dans le cessez-le-feu de son conflit avec le Pakistan. Modi a catégoriquement déclaré que « les États-Unis n’étaient pas impliqués ni n’avaient joué le rôle de médiateur dans le cessez-le-feu ». Cela a peut-être irrité Trump. En outre, l’achat par l’Inde de pétrole à prix réduit à la Russie était un autre problème, car Trump souhaite utiliser cela comme justification pour imposer une taxe supplémentaire de 25 % en plus des droits de douane de 25 % sur l’Inde, utilisant ainsi l’Inde comme une cible facile pour faire pression sur Poutine afin qu’il parvienne à un accord sur le conflit en Ukraine.

Conséquences des droits de douane

Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l’Inde, avec des échanges bilatéraux de marchandises d’une valeur supérieure à 130 milliards de dollars en mars 2025. Les analystes prévoient que les exportations indiennes vers les États-Unis pourraient passer de 86,5 milliards de dollars cette année à environ 50 milliards de dollars en 2026. Des secteurs tels que le textile, les produits pharmaceutiques, les pierres précieuses, les bijoux et les crevettes pourraient être les plus touchés, avec une chute de 70 % des exportations, ce qui aurait un impact sur des milliers d’emplois et d’opportunités commerciales.

Réaction de l’Inde

L’Inde a jusqu’à présent réagi avec calme et sérénité, mais qualifie ces droits de douane d’« injustes, injustifiés et déraisonnables ». Malgré ces droits de douane, l’Inde et les États-Unis mèneront des discussions en coulisses afin d’atténuer les dommages que cela causera à leurs économies respectives, même si ce sera davantage le cas pour la première. Jusqu’à présent, l’Inde s’est montrée réticente à réduire ses achats de pétrole russe pour apaiser Trump et a également signalé son ouverture à faire des affaires avec la Chine à la suite du dégel des relations entre les deux pays depuis octobre dernier. Dans ce contexte, la visite du Premier ministre Modi en Chine la semaine prochaine pour le sommet de l’OCS est cruciale. L’Inde doit équilibrer avec soin et diligence sa réponse stratégique aux droits de douane élevés en riposte à cette tactique géopolitique et géoéconomique des États-Unis.

L’Inde pourrait riposter en imposant des droits de douane plus élevés aux États-Unis, ce qui pourrait ne pas avoir beaucoup d’impact. Pour être honnête, l’Inde applique certains des droits de douane les plus élevés au monde, avec un droit de douane moyen simple oscillant autour de 17 % en 2023. Elle doit d’une part réduire ses droits de douane à l’importation et, d’autre part, chercher à diversifier ses échanges commerciaux avec davantage de pays et de régions en concluant des accords commerciaux, en particulier avec l’UE, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique. Ce faisant, l’Inde doit se débarrasser de sa réputation de marché « favorable à l’investissement mais hostile au commerce ».

Le « partenariat global et stratégique » entre les États-Unis et l’Inde a été présenté comme le partenariat déterminant du XXIe siècle, Washington considérant l’Inde comme un partenaire stratégique essentiel dans la région indo-pacifique et au-delà. Cependant, ces relations risquent d’être compromises par les droits de douane imposés par Trump. Faisant écho aux propos tenus par le président Obama lors de sa visite en Inde en 2015, selon lesquels « l’Amérique peut être le meilleur partenaire de l’Inde », le scénario actuel reflète une réalité différente, les relations entre les deux plus grandes démocraties du monde se trouvant à nouveau à la croisée des chemins. La convergence stratégique que les deux nations ont poursuivie pendant des décennies est aujourd’hui confrontée à davantage de divergences et doit être comblée par les deux dirigeants pour leur bien et celui du monde entier.