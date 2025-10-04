Texte intégral – Discours de Pete Hegseth

Le Secrétaire d’État à la Guerre Pete Hegseth a fait un discours très remarqué le 1er octobre. Conflits en publie une version traduite.

SECRÉTAIRE À LA GUERRE PETE HEGSETH : Monsieur le président, membres des chefs d’état-major interarmées, généraux, amiraux, commandants, officiers, sous-officiers supérieurs, sous-officiers, militaires du rang et chaque membre de notre armée américaine, bonjour.

INCONNU : Bonjour.

SECRÉTAIRE À LA GUERRE PETE HEGSETH : Bonjour et bienvenue au Département de la Guerre, car l’ère du Department of Defense est terminée. Voyez-vous, la devise de mon premier peloton était : « Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre ». Ce n’est, bien sûr, pas une idée nouvelle. Ce public le sait.

L’origine remonte à la Rome du IVᵉ siècle et a été répétée depuis, y compris par notre premier commandant en chef, George Washington, le premier responsable du War Department. Elle capture une vérité simple mais profonde. Pour assurer la paix, nous devons nous préparer pour la guerre.

À partir de maintenant, la seule mission du Département de la Guerre nouvellement rétabli est la suivante : le combat, la préparation à la guerre et la préparation à la victoire, implacables et intransigeants dans cette poursuite — non parce que nous voulons la guerre, personne ici ne veut la guerre, mais parce que nous aimons la paix. Nous aimons la paix pour nos concitoyens. Ils méritent la paix, et ils attendent légitimement que nous la leur fournissions.

Notre tâche numéro un, bien sûr, est d’être forts afin de pouvoir prévenir la guerre en premier lieu. Le président en parle tout le temps. Ça s’appelle « la paix par la force ». Et comme l’Histoire nous l’enseigne, les seules personnes qui méritent réellement la paix sont celles qui sont prêtes à mener la guerre pour la défendre.

C’est pourquoi le pacifisme est si naïf et dangereux. Il ignore la nature humaine et il ignore l’histoire humaine. Soit vous protégez votre peuple et votre souveraineté, soit vous serez asservis à quelque chose ou quelqu’un. C’est une vérité vieille comme le monde.

Et puisque faire la guerre coûte tant en sang et en trésors, nous devons à notre république une armée qui gagnera n’importe quelle guerre que nous choisirons ou n’importe quelle guerre qui nous sera imposée. Si nos ennemis choisissent, par folie, de nous défier, ils seront écrasés par la violence, la précision et la férocité du Département de la Guerre. En d’autres termes, pour nos ennemis : FAFO.

INCONNU : Fantastique.

SECRÉTAIRE À LA GUERRE PETE HEGSETH : Si nécessaire, nos troupes peuvent vous traduire ça.

Autrement dit, la paix par la force portée par l’éthique du guerrier, et nous rétablissons les deux. Comme l’a dit le président Trump, et il a raison, nous avons l’armée la plus forte, la plus puissante, la plus létale et la mieux préparée de la planète. C’est vrai, point final. Personne ne peut nous atteindre. Ce n’est même pas comparable.

Ceci est vrai en grande partie grâce aux investissements historiques qu’il a faits lors de son premier mandat, et nous continuerons pendant celui-ci. Mais c’est aussi vrai grâce aux responsables dans cette salle et aux troupes incroyables que vous commandez tous. Mais le monde, et comme l’a mentionné le président (des chefs d’état-major), nos ennemis ont leur mot à dire. Vous le sentez. Je le sens.

C’est un moment d’urgence, une urgence croissante. Les ennemis se regroupent. Les menaces grandissent. Il n’y a pas de place pour les jeux. Nous devons être prêts. Si nous voulons prévenir et éviter la guerre, nous devons nous préparer maintenant. Nous sommes la partie « force » de la paix par la force, et soit nous sommes prêts à gagner, soit nous ne le sommes pas.

Vous voyez, ce moment urgent exige bien sûr plus de troupes, plus de munitions, plus de drones, plus de systèmes Patriot, plus de sous-marins, plus de bombardiers B-21. Il exige plus d’innovation, plus d’IA dans tout et en avance sur la courbe, plus d’effets cyber, plus de contre-UAS, plus d’espace, plus de vitesse.

L’Amérique est la plus forte, mais nous devons devenir plus forts et rapidement. Le moment est venu et la cause est urgente. Ce moment requiert de restaurer et de recentrer notre base industrielle de défense, notre industrie de construction navale et de relocaliser on-shore tous les composants critiques. Il exige, comme l’a fait le président Trump, que nos alliés et partenaires montent en puissance et partagent le fardeau.

L’Amérique ne peut pas tout faire. Le monde libre a besoin d’alliés disposant d’une véritable puissance dure, d’un véritable leadership militaire et de véritables capacités militaires. Le Département de la Guerre s’attaque à ces priorités et je prononcerai un discours le mois prochain qui mettra en lumière la vitesse, l’innovation et les réformes d’acquisition générationnelles que nous entreprenons en urgence. De même, la nature des menaces que nous affrontons dans notre hémisphère et pour dissuader la Chine fera l’objet d’un autre discours un peu plus tard.

Ce discours d’aujourd’hui — pendant que je bois mon café, ce discours d’aujourd’hui porte sur les personnes et sur la culture. Le sujet d’aujourd’hui concerne notre nature même, car aucun plan, aucun programme, aucune réforme, aucune formation ne réussira en définitive à moins que nous ayons les bonnes personnes et la bonne culture au Département de la Guerre.

Si j’ai tiré une leçon essentielle durant mes huit mois à ce poste, c’est que le personnel, c’est la politique. Le personnel, c’est la politique. La meilleure manière de prendre soin des troupes est de leur donner de bons dirigeants engagés dans la culture du combat du département, pas des leaders parfaits, de bons leaders : compétents, qualifiés, professionnels, agiles, agressifs, innovants, prêts à prendre des risques, apolitiques, fidèles à leur serment et à la Constitution.

Eugene Sledge a écrit dans ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale : « La guerre est brutale, inglorieuse et une terrible perte. Le combat laisse une marque indélébile sur ceux qui sont forcés de l’endurer. Les seuls facteurs rédempteurs sont l’incroyable bravoure de mes camarades et leur dévouement les uns envers les autres. »

Au combat, il y a des milliers de variables, comme je l’ai appris en Irak et en Afghanistan, et comme beaucoup d’entre vous l’ont appris dans bien d’autres lieux. Les leaders ne peuvent contrôler qu’environ trois d’entre elles. Vous contrôlez la qualité de votre entraînement, majoritairement la qualité de votre équipement, et la dernière variable est la qualité de votre leadership. Après cela, vous êtes livré à vous-même.

Nos combattants ont droit à être dirigés par les meilleurs et les plus capables des leaders. C’est ce que nous avons besoin que vous soyez tous. Même alors, au combat, même si vous faites tout correctement, vous pouvez encore perdre des hommes parce que l’ennemi a toujours son mot à dire. Nous avons le devoir sacré de veiller à ce que nos guerriers soient dirigés par les leaders de combat les plus capables et les plus qualifiés. C’est une chose sur laquelle vous et moi pouvons agir, et nous le devons à la force.

Trop longtemps, nous ne l’avons tout simplement pas fait. L’armée a été forcée par des politiciens insensés et imprudents à se concentrer sur les mauvaises choses. À bien des égards, ce discours consiste à réparer des décennies de dégradation, certaines évidentes, d’autres cachées, ou comme l’a dit le président des chefs d’état-major, nous débarrassons le terrain des débris, enlevons les distractions, ouvrons la voie pour que les leaders puissent être leaders. On pourrait dire que nous mettons fin à la guerre contre les guerriers. J’ai entendu dire que quelqu’un en a écrit un livre.

Pendant trop longtemps, nous avons promu trop de responsables en uniforme pour les mauvaises raisons : en fonction de leur race, en fonction de quotas de genre, en fonction de soi-disant « premiers » historiques. Nous avons fait semblant que les branches d’armes de combat et les branches non-combattantes étaient la même chose. Nous avons écarté des soi-disant leaders « toxiques » sous le couvert d’évaluations psychologiques en double aveugle, promouvant des conformistes réticents au risque, du type « faire comme tout le monde pour s’en sortir ». Vous nommez, le département l’a fait.

Des dirigeants politiques insensés et imprudents ont mis la mauvaise boussole et nous nous sommes égarés. Nous sommes devenus le département « woke ». Mais plus maintenant. En ce moment, je regarde une mer d’Américains qui ont fait un choix quand ils étaient jeunes hommes et jeunes femmes : faire quelque chose que la plupart des Américains ne feront pas, servir quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes, combattre pour Dieu et le pays, pour la liberté et la Constitution.

Vous avez choisi de servir quand d’autres ne l’ont pas fait, et je vous en félicite. Vous êtes vraiment le meilleur de l’Amérique. Mais cela ne veut pas dire, et cela vaut pour nous tous, que notre chemin vers cet auditorium aujourd’hui a été une ligne droite, ou que les conditions des formations que nous dirigeons sont telles que nous le souhaitons. Vous aimez votre pays et nous aimons cet uniforme, et c’est pourquoi nous devons faire mieux.

Nous devons simplement être honnêtes. Nous devons dire avec nos bouches ce que nous voyons de nos yeux, le dire tel quel en bon anglais, souligner les choses évidentes juste devant nous. C’est ce que doivent faire les leaders. Nous ne pouvons pas passer une journée de plus sans aborder directement la poutre dans notre propre œil, sans traiter les problèmes dans nos propres commandements et dans nos propres formations.

Cette administration a fait beaucoup dès le premier jour pour retirer la justice sociale, le politiquement correct et les ordures idéologiques toxiques qui avaient infecté notre département, pour extirper la politique. Plus de mois d’identité, plus de bureaux DEI, plus de mecs en robe. Fini le culte du changement climatique. Plus de division, de distraction ou d’illusions de genre. Plus de débris.

Comme je l’ai dit auparavant et le dirai encore, nous en avons fini avec ces conneries. J’ai fait de ma mission d’arracher les distractions évidentes qui nous rendaient moins capables et moins létaux. Cela étant dit, le Département de la Guerre exige l’étape suivante.

Sous les ordures « woke » se trouve un problème plus profond et plus important que nous corrigeons, et rapidement. Le sens commun est de retour à la Maison Blanche, donc effectuer les changements nécessaires est en réalité assez simple. Le président Trump l’attend. Et le test décisif pour ces changements est assez simple.

Voudrais-je que mon fils aîné, qui a 15 ans, rejoigne un jour les types de formations que nous employons actuellement ? Si d’une quelconque manière la réponse est non, ou même « oui, mais », alors nous faisons quelque chose de mal, parce que mon fils n’est pas plus important que tout autre citoyen américain qui revêt l’uniforme de notre nation. Il n’est pas plus important que votre fils, toutes ces âmes précieuses faites à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Chaque parent mérite de savoir que son fils ou sa fille qui entre dans nos rangs intègre exactement le type d’unité que le secrétaire à la Guerre voudrait voir pour son propre fils. Considérez-le comme le test de la règle d’or. Jésus a dit : fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils te fassent. C’est le test ultime et simplificateur de la vérité.

La nouvelle règle d’or du Département de la Guerre est la suivante : fais à ton unité ce que tu aurais fait à l’unité de ton propre enfant. Voudriez-vous qu’il serve avec des soldats en surpoids ou inaptes ou insuffisamment entraînés, ou aux côtés de personnes qui ne peuvent pas atteindre des standards physiques de base, ou dans une unité où les standards ont été abaissés pour que certains types de soldats puissent y entrer, dans une unité où des leaders ont été promus pour des raisons autres que le mérite, la performance et la capacité de combattre ? La réponse n’est pas seulement non, c’est hors de question.

Cela signifie qu’au Département de la Guerre, d’abord et avant tout, nous devons rétablir une application impitoyable, détachée et de bon sens des standards. Je ne veux pas que mon fils serve aux côtés de troupes en surpoids ou dans une unité de combat comprenant des femmes qui ne peuvent pas atteindre les mêmes standards physiques de combat que les hommes, ou de troupes qui ne sont pas pleinement compétentes sur leur plate-forme d’armes assignée ou leur tâche, ou sous un leader qui a été « le premier » mais pas le meilleur. Les standards doivent être uniformes, neutres en termes de genre et élevés. Sinon, ce ne sont pas des standards. Ce ne sont que des suggestions, des suggestions qui font tuer nos fils et nos filles.

En ce qui concerne les unités d’armes de combat, et il en existe de nombreuses variations à travers notre force interarmées, l’ère du leadership politiquement correct, ultra sensible, « ne blessez les sentiments de personne » prend fin immédiatement. À tous les niveaux, soit vous pouvez atteindre le standard, soit vous pouvez faire le travail, soit vous êtes discipliné, en forme et entraîné, soit vous partez.

Et c’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction — et c’est la première des dix directives du Département de la Guerre qui arrivent dans vos commandements et dans vos boîtes mail — aujourd’hui, sous ma direction, chaque service veillera à ce que chaque exigence pour chaque MOS de combat, pour chaque poste désigné d’armes de combat, revienne au plus haut standard masculin uniquement. Parce que ce boulot est une question de vie ou de mort. Les standards doivent être respectés. Et pas seulement respectés. À chaque niveau, nous devons chercher à dépasser le standard, à repousser les limites, à être compétitifs. C’est du bon sens et c’est au cœur de ce que nous sommes et faisons. Cela doit être dans notre ADN.

Aujourd’hui, sous ma direction, nous ajoutons aussi un test de terrain de combat pour les unités d’armes de combat qui doit être exécutable en tout environnement, à tout moment et avec l’équipement de combat. Ces tests, ils vous sembleront familiers. Ils ressembleront à l’Army Expert Physical Fitness Assessment ou au Marine Corps Combat Fitness Test. J’ordonne également que les combattants dans les emplois de combat passent leur test de condition physique de service selon une norme masculine neutre en termes d’âge, notée au-dessus de 70 %.

Tout commence par la condition physique et l’apparence. Si le secrétaire à la Guerre peut faire un entraînement physique intense régulièrement, chaque membre de notre force interarmées le peut aussi. Franchement, c’est fatigant de regarder des formations de combat, ou vraiment n’importe quelle formation, et voir des soldats en surpoids. De même, il est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux en surpoids dans les couloirs du Pentagone et à la tête des commandements autour du pays et du monde. C’est une mauvaise image. C’est mauvais, et ce n’est pas qui nous sommes.

Donc, que vous soyez un Ranger aéroporté ou un « chairborne Ranger », un simple soldat ou un général quatre étoiles, vous devez respecter les standards de taille et de poids et réussir votre test de condition physique. Et comme l’a dit le président (des chefs d’état-major), oui, il n’y a pas de test PT. Mais aujourd’hui, sous ma direction, chaque membre de la force interarmées à chaque grade est tenu de passer un test physique deux fois par an, ainsi que de respecter les exigences de taille et de poids deux fois par an, chaque année de service.

Aussi aujourd’hui, sous ma direction, chaque guerrier de notre force conjointe est tenu de faire du PT (entraînement physique) chaque jour de service. Ça devrait aller de soi, et la plupart des unités le font déjà, mais nous le codifions. Et nous ne parlons pas de yoga chaud et d’étirements, mais de vrai PT durement engagé — soit en unité, soit individuellement.

À tous les niveaux, des chefs d’état-major interarmées à chacun dans cette salle jusqu’au plus jeune soldat, les leaders établissent la norme. Et beaucoup d’entre vous le font déjà, actifs, garde et réserve. Cela implique aussi des standards de présentation. Plus de barbes, de cheveux longs, d’expressions individuelles superficielles. Nous allons nous couper les cheveux, nous raser les barbes et respecter les standards.

Parce que c’est comme la théorie des fenêtres brisées en matière de police. Si vous laissez les petites choses passer, les grandes choses finiront par suivre, donc il faut s’occuper des petites choses. Ça vaut sur le terrain, en service et à l’arrière. Si vous voulez une barbe, vous pouvez rejoindre les forces spéciales. Sinon, rasez-vous.

Nous n’avons pas une armée remplie de païens nordiques. Mais malheureusement, nous avons eu des leaders qui refusent d’appeler la supercherie et d’appliquer les standards, ou des leaders qui estimaient qu’ils n’étaient pas autorisés à appliquer les standards. Les deux sont inacceptables. Et c’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction, l’ère de l’apparence non professionnelle est terminée.

Plus de « beardos ». L’ère des profils de rasage excessifs et ridicules est finie. Simplement dit, si vous ne répondez pas aux standards physiques masculins pour les postes de combat, que vous ne pouvez pas passer un test PT ou que vous ne voulez pas vous raser et paraître professionnel, il est temps pour un nouveau poste ou une nouvelle profession.

J’apprécie sincèrement les efforts proactifs que les secrétaires de service ont déjà entrepris dans certains de ces domaines. Ces directives visent simplement à accélérer ces efforts. Sur le sujet des standards, permettez-moi quelques mots sur les leaders « toxiques ».

Soutenir et exiger des standards élevés n’est pas toxique. Appliquer des standards élevés n’est pas un leadership toxique. Mener des combattants vers des standards élevés, neutres en matière de genre et intransigeants afin de forger un Département de la Guerre cohésif, redoutable et létal n’est pas toxique. C’est notre devoir, en accord avec notre serment constitutionnel.

Le vrai leadership toxique met les subordonnés en danger par des standards bas. Le vrai leadership toxique promeut des personnes sur la base de caractéristiques immuables ou de quotas plutôt que du mérite. Le vrai leadership toxique promeut des idéologies destructrices qui sont un anathème à la Constitution et aux lois de la nature et du Dieu de la nature, comme Thomas Jefferson l’a écrit dans la Déclaration d’Indépendance.

La définition de « toxique » a été renversée, et nous corrigeons cela. C’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction, nous entreprenons une revue complète des définitions du département concernant les soi-disant leaderships toxiques, l’intimidation et le bizutage, afin d’autonomiser les leaders pour appliquer les standards sans peur de représailles ou d’être remis en question.

Bien sûr, on ne peut pas permettre des intimidations et bizutages méprisables. Nous parlons de mots comme intimidation, bizutage et toxique. Ils ont été instrumentalisés et pervertis au sein de nos formations, sapant les commandants et les sergents. Plus maintenant. Fixer, atteindre et maintenir des standards élevés est ce que vous faites tous. Et si cela fait de moi quelqu’un de « toxique », eh bien soit.

Deuxièmement, aujourd’hui, sous notre direction, nous veillons à ce que chaque service, chaque unité, chaque école et chaque forme d’éducation militaire professionnelle effectue une revue immédiate de leurs standards. Nous l’avons déjà fait dans de nombreux endroits, mais aujourd’hui cela s’étend à l’ensemble du Département de la Guerre.

Tout endroit où les standards physiques éprouvés ont été modifiés, en particulier depuis 2015 lorsque les standards des armes de combat ont été changés pour garantir que les femmes puissent se qualifier, doit revenir à son standard d’origine. D’autres standards ont été manipulés pour atteindre des quotas raciaux également, ce qui est tout aussi inacceptable. Cela aussi doit cesser : seulement le mérite. Le président en parle tout le temps : mérité, basé sur le mérite.

Voici deux cadres de base que je vous encourage à suivre dans ce processus, des standards que j’appelle — mon personnel en a beaucoup entendu parler — le test 1990 et le test E-6. Le test 1990 est simple. Quels étaient les standards militaires en 1990 ? Et s’ils ont changé, dites-moi pourquoi. Était-ce un changement nécessaire basé sur l’évolution du paysage du combat, ou le changement est-il dû à un affaiblissement, un relâchement ou une recherche fondée sur le genre d’autres priorités ? 1990 semble être un bon point de départ.

Et le test E-6. Demandez-vous si ce que vous faites facilite ou complique le leadership, la responsabilité et l’effort létal d’un E-6 ou, franchement, d’un O-3. Est-ce que le changement habilite les sergents d’état-major, les maîtres-pupilles (petty officers) et les sergents techniques à revenir à l’essentiel ? La réponse devrait être un oui retentissant. Le test E-6 ou O-3 clarifie beaucoup, et il clarifie rapidement.

Parce que la guerre se fiche de savoir si vous êtes un homme ou une femme. L’ennemi aussi, et le poids de votre sac à dos, la taille d’un obus d’artillerie ou le poids d’un blessé sur le champ de bataille qu’il faut porter non plus. Ceci — et je veux être très clair — il ne s’agit pas d’empêcher les femmes de servir. Nous valorisons grandement l’impact des combattantes. Nos officières et sous-officières sont absolument les meilleures au monde.

Mais lorsqu’il s’agit d’un emploi qui exige une puissance physique pour être exécuté au combat, ces standards physiques doivent être élevés et neutres en termes de genre. Si des femmes peuvent les atteindre, excellent. Sinon, c’est comme ça. Si cela signifie que aucune femme ne se qualifie pour certains emplois de combat, soit. Ce n’est pas l’intention, mais cela pourrait être le résultat. Qu’il en soit ainsi. Cela signifiera aussi que des hommes faibles ne se qualifieront pas parce que nous ne jouons pas. C’est le combat. C’est une question de vie ou de mort.

Comme nous le savons tous, c’est vous contre un ennemi décidé à vous tuer. Pour être une force de combat létale et efficace, vous devez avoir confiance que le guerrier à côté de vous au combat est capable, réellement physiquement capable, de faire ce qui est nécessaire sous le feu. Vous savez que c’est le seul standard que vous souhaiteriez pour vos enfants et petits-enfants. Appliquez la règle d’or du Département de la Guerre, le test 1990 et le test E-6, et il est vraiment difficile de se tromper.

Troisièmement, nous attaquons et mettons fin à la culture du « marcher sur des œufs » et du commandement zéro défaut. Une culture aversive au risque signifie que les officiers agissent pour ne pas perdre au lieu d’agir pour gagner. Une culture aversive au risque signifie que les NCOs ne sont pas habilités à appliquer les standards. Les commandants et NCOs ne prennent pas les risques nécessaires ni n’opèrent les ajustements difficiles de peur de faire des vagues ou de commettre des erreurs.

Un dossier sans tache est ce que les leaders en temps de paix convoitent le plus, ce qui est la pire incitation qui soit. Vous, nous en tant que hauts responsables, devez mettre fin à la culture empoisonnée de l’aversion au risque et habiliter nos NCOs à tous les niveaux à appliquer les standards. Honnêtement, pour la plupart, nous n’avons pas besoin de nouveaux standards. Nous devons juste rétablir une culture où appliquer des standards est possible.

Et c’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction, j’émettrai de nouvelles politiques qui réformeront l’IG, l’EO et les processus MEO. Je l’appelle la politique « fini de marcher sur des œufs ». Nous libérons les commandants et les NCOs. Nous vous libérons. Nous réformons un processus d’inspecteur général, l’IG, qui a été instrumentalisé, mettant les plaignants, les idéologues et les mauvais éléments au volant.

Nous faisons de même avec les politiques d’égalité des chances et d’égalité militaire, l’EO et le MEO, dans notre département. Plus de plaintes frivoles. Plus de plaintes anonymes. Plus de plaignants répétitifs. Plus de salissage de réputation. Plus d’attente sans fin. Plus de limbes juridiques. Plus de détournement de carrières. Plus de marcher sur des œufs.

Bien sûr, être raciste est illégal dans nos rangs depuis 1948. Il en va de même pour le harcèlement sexuel. Les deux sont mauvais et illégaux. Ce type d’infractions sera appliqué sans pitié. Mais dire à quelqu’un de se raser ou de se couper les cheveux ou de se mettre en forme ou de raccommoder son uniforme ou d’arriver à l’heure, de travailler dur — c’est exactement le genre de discrimination que nous voulons voir.

Nous ne sommes pas des civils. Vous n’êtes pas des civils. Vous êtes séparés pour un but distinct. Ainsi, nous en tant que département devons cesser d’agir et de penser comme des civils et revenir aux bases, remettre le pouvoir entre les mains des commandants et des NCOs, des commandants et des NCOs qui prennent des décisions de vie ou de mort, des commandants et des NCOs qui appliquent les standards et assurent la préparation, des commandants et des NCOs qui, dans ce Département de la Guerre, doivent se regarder dans le miroir et passer le test de la règle d’or — mes enfants, vos enfants, les fils et filles de l’Amérique.

Donc, je vous exhorte tous ici aujourd’hui et ceux qui regardent : prenez ces directives et foncez. Le cœur de ce discours, ce sont les dix directives que nous annonçons aujourd’hui. Elles ont été écrites pour vous, pour le leadership de l’Armée, de la Marine, des Marines, de l’Armée de l’Air, de la Space Force.

Ces directives sont conçues pour enlever ce poids de vos épaules et remettre le leadership dans vos mains. Avancez avec urgence parce que nous vous couvrons. Je vous couvre, et le commandant en chef vous couvre.

Et quand nous vous donnons ces orientations, nous savons que des erreurs seront commises. C’est la nature du leadership. Mais vous ne devriez pas payer toute votre carrière pour des erreurs sincères. Et c’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction, nous modifions la conservation des informations défavorables dans les dossiers de personnel afin de permettre aux leaders ayant commis des fautes sincères ou mineures pardonnables de ne pas être empêtrés indéfiniment par ces fautes.

Les gens font des erreurs honnêtes, et nos erreurs ne devraient pas définir une carrière entière. Sinon, nous ne cherchons qu’à ne pas commettre d’erreurs, et ce n’est pas notre métier. Nous avons besoin de preneurs de risque et de leaders agressifs et d’une culture qui vous soutienne.

Quatrièmement, au Département de la Guerre, les promotions à travers la force interarmées seront basées sur une seule chose : le mérite ; aveugle à la couleur, neutre en genre, basé sur le mérite. L’ensemble du processus de promotion, y compris l’évaluation des capacités de combat, est en train d’être réexaminé en profondeur. Nous avons déjà fait beaucoup dans ce domaine, mais d’autres changements arrivent bientôt.

Nous promouvrons plus rapidement les officiers et NCOs les plus performants et nous nous débarrasserons plus rapidement des mauvais éléments. Les évaluations, l’éducation et les exercices sur le terrain deviendront de vraies évaluations, pas de simples cases à cocher, pour chacun de nous à tous les niveaux. Ces mêmes réformes ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale également. Le général George Marshall et le secrétaire à la Guerre Henry Stimson ont fait la même chose, et nous avons gagné une guerre mondiale grâce à cela.

Il se trouve que, lorsqu’il a commencé son travail, le président (des chefs d’état-major) Caine m’a donné un cadre et une photo à accrocher dans mon bureau. Un cadre et une photo assortis pendent dans le sien. C’est une photo de Marshall et Stimson préparant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux dirigeants gardaient la porte entre leurs bureaux ouverte pendant toute la durée de la guerre.

Ils ont travaillé ensemble, civil et militaire, chaque jour. Le président Caine et moi faisons pareil. Il n’y a pas d’écart entre nous. Nos portes sont toujours ouvertes. Notre travail ensemble est d’assurer que notre armée est dirigée par les meilleurs prêts à répondre à l’appel de la nation.

Cinquièmement, comme vous l’avez vu et comme les médias s’en sont emparés, j’ai renvoyé un certain nombre d’officiers supérieurs depuis ma prise de poste : l’ancien président (des chefs d’état-major), d’autres membres des Joint Chiefs, des commandants des commandements combattants et d’autres commandants. La raison, pour moi, a été simple. Il est presque impossible de changer une culture avec les mêmes personnes qui ont aidé à créer ou même bénéficié de cette culture, même si cette culture a été créée par un président précédent et un secrétaire précédent.

Mon approche a été simple. En cas de doute, évaluez la situation, suivez votre instinct et, si c’est le mieux pour l’armée, changez. Nous servons tous à la volonté du Président chaque jour. Mais en bien des façons, ce n’est pas leur faute. Ce n’est pas votre faute. Aussi insensée et imprudente que fut la « woke department », ces officiers suivaient la direction politique civile élue.

Une génération entière de généraux et d’amiraux s’est vue dire qu’ils devaient répéter la folle absurdité que « notre diversité est notre force ». Évidemment, nous savons que notre unité est notre force. On leur a demandé de produire des déclarations ahurissantes sur le DEI et le LGBTQI+. On leur a dit que femmes et hommes sont la même chose, ou que des hommes qui pensent être des femmes sont totalement normaux.

On leur a dit que nous avons besoin d’une flotte verte et de chars électriques. On leur a dit d’expulser des Américains qui refusaient un vaccin d’urgence. Ils ont suivi des politiques civiles fixées par des dirigeants politiques insensés et imprudents. Mon travail, mon rôle, a été de déterminer quels leaders ont simplement fait ce qu’ils devaient pour répondre aux priorités de la direction civile et quels leaders étaient réellement investis dans le département « woke » et donc incapables d’embrasser le Département de la Guerre et d’exécuter les nouveaux ordres légaux.

C’est tout. C’est aussi simple que cela. Donc, ces huit derniers mois, nous avons regardé sous le capot de notre corps d’officiers. Nous avons fait de notre mieux pour évaluer en profondeur la configuration humaine. Nous avons dû faire des compromis et des décisions difficiles. C’est plus un art qu’une science. Nous avons été et continuerons d’être judicieux mais aussi expéditifs.

La nouvelle boussole est claire. Dehors les Chiarelli, les McKenzie et les Milley, et dedans les Stockdale, les Schwarzkopf et les Patton. D’autres changements de leadership seront opérés, j’en suis certain, non pas parce que nous le voulons mais parce que nous le devons. Encore une fois, c’est une question de vie ou de mort. Plus tôt nous aurons les bonnes personnes, plus tôt nous pourrons avancer les bonnes politiques. Le personnel est politique.

Mais je regarde ce groupe et je vois d’excellents Américains, des leaders qui ont donné des décennies à notre grande république au prix de sacrifices pour eux-mêmes et leurs familles. Mais si les mots que je prononce aujourd’hui vous font baisser la tête, alors vous devriez faire la chose honorable et démissionner. Nous vous remercierions pour votre service.

Mais je suspecte, je sais, que la grande majorité d’entre vous ressent l’inverse. Ces mots remplissent vos cœurs. Vous aimez le Département de la Guerre parce que vous aimez ce que vous faites, la profession des armes. Vous êtes par la présente libérés pour être des leaders apolitiques, fonceurs, sans fioritures, constitutionnels, comme vous avez rejoint l’armée pour l’être.

Nous avons besoin que vous soyez concentrés sur le M, pas sur le D, le E ou le I, pas sur le DEI ou le DIE du DIME. Par là j’entends le M, militaire, des instruments du pouvoir national. Nous avons des départements entiers à travers le gouvernement dédiés aux efforts diplomatiques, informationnels et économiques. Nous faisons le M. Personne d’autre ne le fait. Et nos GOFOs doivent le maîtriser dans chaque domaine, dans chaque scénario, plus de distractions, plus d’idéologies politiques, plus de débris.

Maintenant, bien sûr, nous allons parfois être en désaccord. Nous ne serions pas Américains sinon. Être un leader dans une organisation grande comme la nôtre signifie avoir des conversations franches et des désaccords. Vous gagnerez certains arguments et vous en perdrez d’autres. Mais quand des dirigeants civils émettent des ordres légaux, nous exécutons. Nous sommes des professionnels dans la profession des armes. Tout notre système constitutionnel repose sur cette compréhension.

Cela peut sembler une petite chose, mais ce ne l’est pas. Cela inclut aussi le comportement de nos troupes en ligne. À cet égard, je veux remercier et reconnaître les services pour leurs nouvelles politiques proactives sur les médias sociaux. Servez-vous-en. Se plaindre anonymement en ligne ou derrière un clavier n’est pas digne d’un guerrier. C’est de la lâcheté déguisée en conscience. Les pages de réseaux sociaux anonymes à l’échelle d’une unité qui démolissent les commandants, démoralisent les troupes et sapent la cohésion d’unité ne doivent pas être tolérées. Encore une fois, 0-3, E-6.

Sixièmement, nous devons nous entraîner et nous devons entretenir. Tout moment où nous n’entraînons pas sur notre mission ou n’entretenons pas notre équipement est un moment où nous sommes moins prêts à prévenir ou à gagner la prochaine guerre. C’est pourquoi aujourd’hui, sous ma direction, nous réduisons drastiquement la quantité ridicule de formations obligatoires que les individus et les unités doivent exécuter.

Nous avons déjà supprimé les plus aberrantes. Nous vous rendons maintenant du temps réel ; moins de briefings PowerPoint et moins de cours en ligne, plus de temps dans l’atelier et plus de temps au champ de tir. Notre travail est de nous assurer que vous avez l’argent, l’équipement, les armes et les pièces pour vous entraîner et entretenir, puis c’est à vous de jouer.

Vous savez tous cela parce que c’est du bon sens. Plus les standards dans nos unités sont durs et élevés, plus les taux de rétention sont élevés dans ces unités. Les guerriers veulent être mis au défi. Les troupes veulent être testées. Quand vous n’entraînez pas et que vous n’entretenez pas, vous démoralisez. Et c’est alors que nos meilleurs éléments décident d’aller exercer leurs talents dans le monde civil.

Les leaders qui ont créé le département « woke » ont déjà chassé trop de gens dynamiques. Nous renversons cette tendance maintenant. Il n’y a pas de monde dans lequel la guerre à haute intensité existe sans douleur, agonie et tragédie humaine. Nous exerçons un métier dangereux. Vous exercez un métier dangereux. Nous pouvons perdre de bonnes personnes, mais que nul guerrier ne crie depuis sa tombe « si seulement j’avais été correctement entraîné ».

Nous ne perdrons pas de combattants parce que nous avons manqué de les former, de les équiper ou de les pourvoir en ressources. Honte à nous si nous le faisons. Entraînez-vous comme si la vie de vos guerriers en dépendait, parce que c’est le cas. À ce propos, l’entraînement de base est rétabli comme il se doit : effrayant, dur et discipliné. Nous habilitons les sergents instructeurs à instiller une peur saine chez les nouvelles recrues, garantissant que les futurs combattants soient forgés.

Oui, ils peuvent faire des attaques en « shark attack », ils peuvent retourner les couchettes, ils peuvent jurer, et oui, ils peuvent mettre la main sur les recrues. Cela ne signifie pas qu’ils peuvent être imprudents ou enfreindre la loi, mais ils peuvent utiliser des méthodes éprouvées pour motiver les nouvelles recrues, pour en faire les guerriers dont nous avons besoin. Retour aux bases aussi au niveau du basic.

Bien sûr, et vous le savez, l’entraînement de base n’est pas l’endroit où la préparation à la mission doit s’arrêter. La nature de l’environnement de menace évolutif exige que chacun, dans chaque emploi, soit prêt à rejoindre le combat si nécessaire. Un credo central du Corps des Marines est « chaque Marine est un fantassin ».

Cela signifie que chacun, quel que soit son MOS, est suffisamment compétent pour faire face à une menace ennemie en mer, dans les airs ou dans une zone dite arrière. Nous devons nous assurer que chaque membre de nos forces en uniforme maintient des compétences de base en combat, surtout parce que la prochaine guerre, comme la précédente, n’aura probablement pas de zone arrière.

Enfin, comme le président Trump l’a justement souligné quand il a changé le nom du département, les États-Unis n’ont pas gagné de guerre majeure sur un théâtre d’opérations depuis que le nom a été changé en Department of Defense en 1947. Un conflit ressort en contraste frappant : la guerre du Golfe. Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais c’était une mission limitée avec une force écrasante et un objectif final clair.

Mais pourquoi avons-nous exécuté et gagné la guerre du Golfe en 1991 de la manière dont nous l’avons fait ? Il y a deux raisons écrasantes. L’une est que le réarmement militaire du président Ronald Reagan a donné un avantage écrasant, et deuxièmement, le leadership militaire et du Pentagone avait des expériences formatrices antérieures sur le champ de bataille. Les hommes qui dirigeaient ce département pendant la guerre du Golfe étaient majoritairement des vétérans du Vietnam. Ils disaient « plus jamais » au glissement de mission ou aux objectifs nébuleux.

Il en va de même aujourd’hui. Notre leadership civil et militaire est plein de vétérans d’Irak et d’Afghanistan qui disent « plus jamais » à la construction de nations et aux objectifs nébuleux. Cette vision claire jusqu’à la Maison Blanche, combinée au réarmement du président Trump, nous prépare à de futures victoires si, et nous le ferons, et quand nous embrasserons le Département de la Guerre.

Et nous devons le faire. Nous nous préparons chaque jour. Nous devons être prêts pour la guerre, pas pour la défense. Nous formons des guerriers, pas des défenseurs. Nous menons des guerres pour gagner, pas pour défendre. La défense est quelque chose que vous faites tout le temps. Elle est par nature réactionnaire et peut mener à l’abus, au dépassement et au glissement de mission. La guerre est quelque chose que vous faites rarement, selon nos propres termes et avec des objectifs clairs. Nous combattons pour gagner. Nous déchaînons une violence écrasante et punitive sur l’ennemi.

Nous ne nous battons pas non plus avec des règles d’engagement stupides. Nous déliant les mains de nos combattants pour intimider, démoraliser, traquer et tuer les ennemis de notre pays. Plus de règles d’engagement politiquement correctes et oppressives, juste du bon sens, une létalité maximale et l’autorité pour les combattants.

C’est tout ce que j’ai toujours voulu comme chef de peloton. Et c’est tout ce que mes sergents E-6 ont toujours voulu, revenant à cette règle E-6. Nous laissons nos leaders mener leurs formations et ensuite nous les couvrons. C’est très simple et incroyablement puissant.

Il y a quelques mois, j’étais à la Maison Blanche quand le président Trump a annoncé son jour de libération pour la politique commerciale américaine. Ce fut un jour historique. Eh bien, aujourd’hui est un autre jour de libération, la libération des guerriers de l’Amérique, en nom, en acte et en autorités. Vous tuez des gens et cassez des choses pour vivre. Vous n’êtes pas politiquement correct et n’appartenez pas nécessairement toujours à la société polie.

Nous ne sommes pas une armée d’un seul homme. Nous sommes une force conjointe de millions d’Américains désintéressés. Nous sommes des guerriers. Nous sommes conçus non pas pour le beau temps, les ciels bleus ou les mers calmes. Nous avons été construits pour nous charger dans l’arrière d’hélicoptères, des cinq tonnes, ou des Zodiacs en pleine nuit, par beau ou mauvais temps, pour aller dans des lieux dangereux trouver ceux qui feraient du tort à notre nation et rendre justice au nom du peuple américain en combat rapproché et brutal si nécessaire.

Vous êtes différents. Nous nous battons non pas parce que nous haïssons ce qui est devant nous. Nous nous battons parce que nous aimons ce qui est derrière nous. Voyez-vous, les salons de la Ivy League ne nous comprendront jamais. Et c’est bien, car ils ne pourraient jamais faire ce que vous faites. Les médias nous caricatureront. Et c’est bien, car au fond ils savent que la raison pour laquelle ils peuvent faire ce qu’ils font, c’est vous. Dans cette profession, vous vous sentez à l’aise à l’intérieur de la violence afin que nos citoyens puissent vivre paisiblement. La létalité est notre carte de visite et la victoire notre seul état final acceptable.

En conclusion, il y a quelques semaines, lors de notre service mensuel de prière chrétienne au Pentagone, j’ai récité une prière de commandant. C’est une prière simple mais significative pour la sagesse des commandants et des leaders. Je vous encourage à la rechercher si vous ne l’avez jamais vue. Mais la prière, elle se termine ainsi : Et surtout, Seigneur, garde mes soldats en sécurité, guide-les, protège-les, veille sur eux. Et comme tu t’es donné tout entier pour moi, aide-moi à me donner tout entier pour eux. Et amen.

J’ai prié cette prière plusieurs fois depuis que j’ai eu le privilège d’être votre secrétaire, et je continuerai de prier pour chacun d’entre vous alors que vous commandez et dirigez les meilleurs de la nation. Allez de l’avant et faites de bonnes choses, des choses difficiles. Le président Trump vous couvre et moi aussi, et vous l’entendrez bientôt. Avancez et exposez-vous au feu[1], car nous sommes le Département de la Guerre. Que Dieu vous protège.

[1] « Draw fire » signifie en langage militaire : s’exposer au feu ennemi pour protéger ses camarades ou une unité entrain de manœuvrer ou elle-même prise à partie. Un commandement très bref qui pris dans un sens plus large signifie, « prenez des risques ».