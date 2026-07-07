Transnistrie : la guerre d’Ukraine change la donne

Depuis plus de trente ans, la Transnistrie survivait grâce au soutien économique et diplomatique de Moscou.

Privée d’une partie de ses ressources énergétiques et de plus en plus dépendante de la Moldavie pour accéder aux marchés européens, l’enclave voit son modèle remis en cause.

La guerre en Ukraine ouvre, pour la première fois depuis les années 1990, une fenêtre en faveur d’une réintégration graduelle.

La Transnistrie est une entité séparatiste non reconnue internationalement, née de la désintégration de l’URSS et de la guerre de 1992. Située à l’est de la Moldavie, principalement sur la rive gauche du Dniestr (d’où le nom de « Trans-Dniestr »), elle fonctionne depuis plus de trente ans comme un quasi-État avec ses propres institutions, sa police, son appareil fiscal, ses forces de sécurité et sa propre politique étrangère pro-russe. Fait remarquable, la Transnistrie n’est reconnue par aucun État membre des Nations unies, pas même par la Russie, pourtant son principal soutien politique et économique depuis plus de trois décennies. Moscou y maintient des troupes (1 500 soldats), a longtemps subventionné son économie grâce à des livraisons de gaz à prix préférentiel et distribué des passeports russes à une large partie de la population. Mais le Kremlin s’est toujours abstenu de reconnaître officiellement son indépendance, contrairement à l’Abkhazie, à l’Ossétie du Sud (arrachées à la Géorgie pendant la guerre de 2008) ou, plus récemment, aux entités séparatistes du Donbass. Ce choix lui permet de conserver un moyen de pression permanent sur la Moldavie tout en évitant les conséquences diplomatiques qu’entraînerait une reconnaissance formelle.

Contrairement à une idée répandue, la Transnistrie n’est pas simplement une enclave « russe ». Selon le dernier recensement disponible, sa population est composée d’environ 34 % de Russes, 33 % de Moldaves et 27 % d’Ukrainiens, les autres minorités (Bulgares, Biélorusses, etc.) représentant environ 6 % de la population. Celle-ci est aujourd’hui estimée à 360 000 à 400 000 habitants, contre plus de 550 000 au début des années 1990, en raison d’une forte émigration et d’un déclin démographique. Politiquement, toutefois, le régime s’est construit autour d’une orientation pro-russe et de la présence de troupes russes sur le territoire. Cette présence s’est révélée décisive lors de la guerre de 1992 quand l’intervention de la 14e armée russe commandée par le général Alexandre Lebed, notamment lors des combats de Bender (Tighina) en juillet 1992, a mis un terme à l’offensive moldave et assuré de fait la survie de l’entité séparatiste. Depuis lors, malgré les engagements pris par Moscou de retirer ses forces, un contingent russe demeure stationné en Transnistrie, constituant la principale garantie militaire du régime.

une contradiction rentable

Pendant des décennies, le modèle transnistrien a reposé sur une contradiction rentable. D’un côté, le régime percevait ses propres taxes et maintenait une fiscalité avantageuse pour les entreprises, notamment industrielles. De l’autre, l’économie transnistrienne bénéficiait indirectement de la reconnaissance internationale de la Moldavie car pour exporter vers l’Union européenne ou d’autres marchés, les entreprises de la région devaient passer par les mécanismes douaniers et commerciaux de Chișinău. À cela s’ajoutait un avantage décisif : le gaz russe.

La Transnistrie recevait du gaz fourni par Gazprom sans en payer le prix du marché. Ce gaz bon marché alimentait les ménages, mais surtout les grandes industries locales, notamment le complexe sidérurgique de Rîbnița, les cimenteries, les usines textiles, les fabricants de câbles électriques, les industries agroalimentaires et la production de spiritueux, ainsi que la centrale thermique de Cuciurgan (Moldavskaïa GRES), essentielle à l’approvisionnement électrique de la Moldavie. Ce système procurait à l’entité séparatiste une base économique artificiellement solide : faible fiscalité, énergie à très bas coût, maintien d’un secteur industriel hérité de l’époque soviétique et accès privilégié au marché européen grâce aux exportations sous couvert des accords commerciaux conclus par la Moldavie avec l’Union européenne. Cet équilibre a été mis à mal par la guerre en Ukraine. Depuis 2022, la Transnistrie a perdu une partie de ses voies commerciales traditionnelles vers l’Ukraine.

Avant la guerre, l’économie transnistrienne était largement tournée vers l’est.

Une part importante de ses importations transitait par le port ukrainien d’Odessa, tandis que ses entreprises utilisaient les réseaux routiers et ferroviaires ukrainiens pour acheminer leurs marchandises vers la Russie, les autres pays de la CEI ou les marchés internationaux. La fermeture de la frontière ukrainienne et les perturbations logistiques provoquées par la guerre ont considérablement renchéri les coûts de transport et réduit les débouchés des entreprises locales. Puis, au 1er janvier 2025, l’expiration du contrat de transit gazier entre la Russie et l’Ukraine a provoqué l’arrêt des flux de gaz russe via le territoire ukrainien. La région a alors été plongée dans une crise énergétique majeure.

Les principales industries ont dû réduire, voire interrompre leur production, la centrale de Cuciurgan n’a plus été en mesure de fonctionner dans les mêmes conditions et les autorités séparatistes ont été contraintes d’instaurer des mesures d’économie d’énergie ainsi que des coupures d’électricité. La Moldavie, qui dépendait jusque-là largement de cette centrale pour son approvisionnement électrique, a accéléré sa réorientation vers le réseau européen. Grâce aux interconnexions développées avec la Roumanie et à l’intégration progressive au réseau électrique continental européen (ENTSO-E), Chișinău a pu compenser une grande partie de la baisse des livraisons transnistriennes en important de l’électricité roumaine et, plus largement, du marché européen. Cette évolution a réduit l’un des principaux leviers de pression économique dont disposait la Transnistrie. La disparition de la rente énergétique russe a ainsi révélé la profonde fragilité d’un système économique dont la compétitivité reposait largement sur des subventions indirectes fournies par Moscou, tandis que la Moldavie diminuait progressivement sa dépendance à l’égard de l’entité séparatiste.

la pression fiscale de chișinău

Chișinău a ensuite renforcé la pression fiscale et douanière. Depuis 2024, les entreprises transnistriennes doivent payer des droits de douane au budget moldave comme les autres entreprises du pays. Autrement dit, elles ne peuvent plus bénéficier des avantages commerciaux de la Moldavie sans contribuer à ses finances publiques. Pendant de nombreuses années, Chișinău avait accepté cette situation pour des raisons essentiellement politiques. En permettant aux entreprises transnistriennes de s’enregistrer en Moldavie et de profiter des accords commerciaux conclus avec l’Union européenne, les autorités moldaves espéraient maintenir des liens économiques avec la région séparatiste et créer une forme d’interdépendance susceptible de favoriser, à terme, une réunification pacifique. Cette politique répondait également aux attentes de l’Union européenne, qui privilégiait les mesures de confiance et l’intégration économique plutôt que la confrontation.

La guerre en Ukraine a profondément modifié cette logique. L’affaiblissement économique de la Transnistrie, la diminution de la capacité de la Russie à soutenir financièrement son allié et la réduction de la dépendance énergétique de la Moldavie ont considérablement renforcé la position de Chișinău. Les autorités moldaves disposent désormais d’une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour exiger que les entreprises transnistriennes respectent les mêmes règles fiscales et douanières que le reste du pays. Pour les grands groupes économiques locaux, notamment ceux liés aux élites de Tiraspol, le calcul change radicalement. Si l’accès au marché européen demeure indispensable à leur activité, il est désormais conditionné à une contribution au budget moldave et à une intégration progressive dans le cadre juridique de l’État moldave. Ainsi, ce qui relevait autrefois d’une politique de conciliation devient progressivement un instrument de réintégration économique.

La Moldavie ne cherche pas nécessairement à reconquérir la Transnistrie par la force, ce qui serait dangereux. Elle agit plutôt par intégration économique graduelle. Elle oblige les entreprises transnistriennes à dépendre de plus en plus du cadre légal moldave, des douanes moldaves, du marché européen et des infrastructures contrôlées par Chișinău.

Cette stratégie vise moins la population que les élites économiques.

En Transnistrie, le pouvoir politique et les grands intérêts économiques sont étroitement liés. Si le maintien du séparatisme pro-russe cesse d’être rentable pour ces groupes, leur intérêt pourrait évoluer. Ils pourraient préférer un compromis avec Chișinău à une crise permanente, surtout si la Russie, affaiblie par la guerre en Ukraine, n’est plus capable de financer le statu quo ante bellum.

Il serait toutefois prématuré d’annoncer une réintégration rapide. La Transnistrie conserve ses institutions, son appareil sécuritaire, une identité politique propre et la présence militaire russe demeure le principal facteur de blocage. Mais la dynamique a changé. La guerre en Ukraine a coupé la région d’une partie de ses soutiens logistiques, la crise du gaz a fragilisé son industrie et la politique fiscale moldave réduit progressivement les bénéfices économiques du séparatisme.

le rôle des partenaires occidentaux

Cependant, l’actuelle évolution de l’enclave séparatiste bénéficie d’un soutien croissant des partenaires de Chișinău. La Roumanie, principal soutien politique de la Moldavie au sein de l’Union européenne, entretient avec elle des liens linguistiques et culturels particulièrement étroits. La majorité de la population moldave parle le roumain, qui est la langue officielle du pays, et les deux États partagent un héritage historique commun, la majeure partie de l’actuelle Moldavie ayant appartenu au royaume de Roumanie durant l’entre-deux-guerres. Bucarest considère ainsi l’ancrage européen de la Moldavie comme un intérêt stratégique majeur. La Roumanie encourage depuis plusieurs années une réintégration exclusivement pacifique de la Transnistrie, tout en renforçant l’intégration énergétique des deux pays grâce à de nouvelles interconnexions électriques et gazières destinées à réduire définitivement la dépendance de Chișinău vis-à-vis de la Transnistrie et de la Russie.

L’Union européenne soutient la même approche. Elle finance le développement économique de la Moldavie, accompagne les réformes nécessaires à l’adhésion et encourage une réintégration progressive fondée sur l’intégration économique plutôt que sur la contrainte. Lorsque la crise énergétique a frappé la Transnistrie début 2025, Bruxelles est même allée jusqu’à financer temporairement des livraisons de gaz afin d’éviter une catastrophe humanitaire, tout en faisant transiter cette aide par les autorités moldaves, renforçant ainsi la position de Chișinău.

L’Ukraine, de son côté, a complètement modifié sa posture depuis l’invasion russe de 2022. La frontière avec la Transnistrie est désormais étroitement contrôlée et Kiev considère la présence des troupes russes dans l’enclave comme une menace directe pour sa propre sécurité. Les autorités ukrainiennes ont à plusieurs reprises affirmé soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Moldavie et excluent toute pérennisation de l’entité séparatiste. Dès 2022, certains responsables ukrainiens avaient même évoqué une intervention militaire contre les forces russes de Transnistrie si Chișinău en faisait la demande, proposition que la Moldavie a rejetée afin de préserver une solution exclusivement politique.

D’autres acteurs internationaux, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et plusieurs gouvernements occidentaux, continuent également de privilégier une solution négociée garantissant la souveraineté de la Moldavie, accompagnée du retrait des forces russes. L’affaiblissement économique de la Transnistrie pourrait ouvrir, pour la première fois depuis plus de trente ans, une véritable fenêtre d’opportunité en faveur d’une réintégration graduelle, davantage fondée sur les intérêts économiques que sur un rapport de force militaire.

La Moldavie n’a donc pas encore réintégré la Transnistrie. Mais elle a commencé à rendre son indépendance de fait économiquement moins viable. Pour la première fois depuis les années 1990, le statu quo transnistrien ne paraît plus seulement gelé. Sans préjuger de l’issue politique du conflit en Ukraine, l’équilibre qui avait assuré pendant trois décennies la survie de l’entité séparatiste est désormais profondément remis en cause.

Au-delà de la seule question transnistrienne, cette évolution pourrait également relancer un débat ancien, celui d’un éventuel rapprochement, voire d’une union politique entre la Moldavie et la Roumanie. Les deux pays partagent une même langue, de profondes racines historiques et culturelles, et leurs économies comme leurs infrastructures sont de plus en plus intégrées. Plus d’un million de citoyens moldaves possèdent déjà la nationalité roumaine, ce qui leur confère la citoyenneté de l’Union européenne. Si l’idée de l’union (« unionisme ») demeure minoritaire dans une partie de la société moldave et suscite une forte opposition parmi les populations russophones, elle bénéficie d’un soutien non négligeable dans les milieux pro-européens. À mesure que la Moldavie se rapproche de l’Union européenne et que les liens avec Bucarest se renforcent, cette hypothèse, longtemps considérée comme purement symbolique, pourrait progressivement retrouver une place dans le débat politique. Une telle perspective supposerait toutefois un très large consensus dans les deux pays et soulèverait d’importantes questions juridiques et géopolitiques, ce qui en fait un scénario de long terme plutôt qu’une perspective immédiate.