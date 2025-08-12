Trump peut-il mettre fin à la guerre du Kremlin contre l’Ukraine ?

L’annonce d’un sommet entre les présidents russe et américain fait naître l’espoir d’un cessez-le-feu en Europe de l’Est. Mais une paix entre l’Ukraine et la Russie est-elle possible ?

Andreas Umland

Le président américain nouvellement élu a pris ses fonctions en janvier 2025 avec la promesse de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne dans les 24 heures. Au départ, la nouvelle administration américaine a passé des mois à envoyer des signaux amicaux, des dépêches et des négociateurs à Moscou. À la mi-juillet, Donald Trump a surpris en adoptant une ligne plus dure à l’égard de Vladimir Poutine. Il a approuvé la vente d’armes américaines à l’Ukraine et a menacé à plusieurs reprises d’imposer des sanctions secondaires aux partenaires commerciaux de la Russie. Le délai initial de 50 jours accordé à la Russie pour faire marche arrière a été réduit à 10 jours à la fin du mois de juillet 2025.

Une rencontre surprise

Quelques jours plus tard, cependant, l’administration américaine a signalé que l’épreuve de force commerciale attendue entre les deux superpuissances et leurs partenaires n’aurait pas lieu. À la place, une rencontre entre Trump et Poutine en Alaska a été annoncée pour le 15 août. Selon certaines informations, les négociations préliminaires entre les négociateurs américains et russes laisseraient entrevoir une chance de parvenir à un accord sur le cessez-le-feu tant attendu.

Le dernier revirement de Washington vis-à-vis de Moscou n’est qu’une nouvelle expression de l’incohérence déjà apparente de la politique américaine envers la Russie sous la nouvelle administration. Dans un étrange revirement, les menaces économiques et militaires du président américain à l’encontre de la Russie ont été suivies peu après par des tentatives tout aussi virulentes de Trump pour apaiser Poutine. À présent, l’idée semble être que les deux superpuissances décident du sort de l’Ukraine lors d’un sommet historique entre les États-Unis et la Russie.

Les mises en scène russes

Il est toutefois peu probable que ce nouveau cycle de négociations aboutisse à des résultats politiques significatifs et durables. Comme pour d’autres questions, la Russie mène depuis 2014 une véritable mise en scène des négociations sur l’Ukraine, destinée à impressionner à la fois sa propre population et la communauté internationale. Au cours de centaines de pourparlers, de dizaines de sommets et de nombreux documents signés, la Russie a déclaré à plusieurs reprises son désir de paix en Ukraine. Cependant, les intenses négociations bilatérales et multilatérales qui ont précédé et suivi février 2022 n’ont guère changé le cours de la guerre.

Au contraire, les concessions répétées de l’Occident et les concessions forcées de l’Ukraine à la Russie, les livraisons d’armes hésitantes et, à ce jour, limitées de l’Occident à Kiev, ainsi que la politique de sanctions indécise de l’UE et des États-Unis ont encouragé Moscou à se lancer dans de nouvelles aventures. L’occupation de la Crimée en février 2014 a été suivie de son annexion officielle à la Russie un mois plus tard. Peu après, la guerre du Donbass – un conflit interétatique délégué entre la Russie et l’Ukraine et non une guerre civile intra-ukrainienne – a éclaté en avril. En juillet 2014, la Russie a abattu en toute impunité un avion de ligne malaisien transportant de nombreux citoyens de l’UE au-dessus de la zone de combat. À la mi-août 2014, l’invasion de l’est de l’Ukraine a commencé avec les premiers déploiements à grande échelle de troupes régulières, et après plusieurs vagues d’escalade de moindre ampleur, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine continentale a finalement commencé en février 2022. Depuis lors, la politique de guerre et d’occupation de la Russie en Ukraine est devenue de plus en plus terroriste et génocidaire au fil des mois.

Même après 11 ans de guerre, les États-Unis – à l’instar d’autres pays – n’ont guère tiré les leçons de l’inefficacité de leurs intenses négociations diplomatiques avec la Russie et de leur politique de retenue vis-à-vis de Moscou. La deuxième administration Trump nie non seulement, pour des raisons internes, les expériences édifiantes des administrations Obama et Biden avec le Kremlin. Elle oublie également l’inefficacité de la première administration Trump en 2017-2021 concernant la guerre du Donbass qui faisait alors rage.

Lors des prochaines négociations, Poutine pourrait exiger non seulement des concessions territoriales, mais aussi d’autres restrictions à la souveraineté de l’Ukraine, même s’il sait, ou précisément parce qu’il sait, qu’aucun président ukrainien ne peut satisfaire à des exigences aussi maximalistes. Une question clé sera de savoir dans quelle mesure Trump adhère à l’interprétation que fait Poutine des causes, de la nature et de la signification de la guerre d’agression menée par la Russie. L’objectif de Moscou dans les prochaines négociations sera moins de trouver une solution durable au conflit que d’améliorer la position internationale de la Russie.

La Russie veut améliorer ses positions

En exigeant des concessions contraires au droit international, Poutine cherchera à saper davantage l’ordre mondial, à diviser l’alliance occidentale, à affaiblir le partenariat de l’Occident avec l’Ukraine et, dans la mesure du possible, à semer la discorde interne en Ukraine. Moscou tentera d’attirer les politiciens américains et occidentaux avec de fausses concessions et des promesses de désescalade. Comme il l’a fait à plusieurs reprises depuis février 2014, le Kremlin tentera de faire porter la responsabilité d’un nouvel échec des négociations à l’Ukraine.

Une trêve temporaire pourrait s’inscrire dans cette stratégie, si Moscou estime qu’une période de cessez-le-feu sert les intérêts diplomatiques, militaires, économiques et géostratégiques actuels de la Russie. Le Kremlin pourrait utiliser l’illusion d’une volonté russe de compromis et d’une pause dans les bombardements des localités ukrainiennes pour saper l’unité et la détermination qui se sont développées en Europe depuis 2025 en faveur de l’aide à l’Ukraine et pour approfondir le fossé qui existe déjà entre les États-Unis et d’autres partenaires de l’OTAN. Un cessez-le-feu limité offrirait également l’occasion de regrouper les troupes d’attaque russes, de consolider le régime d’occupation dans les territoires ukrainiens annexés et de remettre en question la politique de sanctions de l’Occident.

De 2014 à 2021, il y a déjà eu plusieurs périodes de calme relatif dans la guerre menée par la Russie dans le bassin du Donets (Donbass). Cependant, ces périodes relativement pacifiques n’ont ni mis fin ni gelé le conflit armé, mais ont au contraire ouvert la voie à son escalade vers une guerre d’expansion et d’anéantissement à grande échelle.

Une autre option qui pourrait être dans l’intérêt actuel de la Russie serait un cessez-le-feu limité sur les armes à longue portée, les deux parties s’abstenant de mener des attaques de missiles et de drones au-delà de la ligne de front. Au cours des trois dernières années et demie, la Russie a attaqué de nombreuses infrastructures clés de l’Ukraine avec plus ou moins de succès. Cependant, l’Ukraine s’est adaptée à ces attaques au fil du temps et a, par exemple, mis en place une infrastructure énergétique relativement résistante.

Ces derniers mois, la Russie a mené des attaques majeures à l’aide de drones et de missiles contre des cibles civiles ukrainiennes, notamment à Kiev. Les attaques massives de la Russie ont souvent réussi à contourner les défenses aériennes ukrainiennes, créant des images spectaculaires d’explosions dans la capitale ukrainienne, entre autres. Cependant, l’importance militaire des frappes accrues contre des bâtiments résidentiels, des hôpitaux, des institutions culturelles et des grands magasins ukrainiens reste faible.

Des solutions pour l’Ukraine ?

En revanche, l’Ukraine a remporté ces derniers mois de nombreux succès avec des attaques de drones à longue portée contre des cibles militaires, industrielles et infrastructurelles russes. Même dans l’arrière-pays, des bases militaires, des dépôts de carburant, des aéroports, des raffineries et d’autres installations liées à la défense ont été frappés à plusieurs reprises. Les explosions et les incendies parfois spectaculaires dans les usines industrielles russes ont non seulement une importance matérielle croissante pour l’économie et l’armée russes, mais aussi un effet psychologique sur la population russe et l’opinion publique mondiale. Dans la guerre des drones à longue portée, l’Ukraine peut utiliser des technologies de pointe pour compenser l’infériorité numérique de ses troupes, avec une efficacité particulièrement élevée. Dans ce contexte, il ne peut être exclu que Poutine souhaite désormais interrompre, voire mettre fin à cette partie de la guerre.

La politique de partenariat et d’alliance militaire de l’Occident envers l’Ukraine reste le pivot des négociations futures. Tant qu’il n’y aura pas de garanties de sécurité crédibles pour l’Ukraine, un cessez-le-feu ne servirait qu’à permettre aux deux parties de regrouper leurs forces militaires et leurs ressources économiques, ainsi que de préparer leurs administrations et leurs populations à la prochaine escalade. Après la guerre, ce serait alors avant la guerre.

Au-delà de la question pratique de la sécurité future de l’Ukraine, se pose la question plus large du rôle futur des États-Unis dans la politique mondiale en général et en Europe de l’Est en particulier. Washington et Moscou semblent vouloir négocier la souveraineté et l’intégrité d’un État européen, en l’absence de représentants ukrainiens et européens. Et ce, malgré le fait que les États-Unis aient fourni des « assurances de sécurité » et que la Russie ait même donné des « garanties de sécurité » à l’Ukraine dans le mémorandum de Budapest de 1994, conclu dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Malgré cet accord conclu il y a trois décennies, les deux États dotés d’armes nucléaires et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies semblent désormais vouloir conclure un accord qui ferait de l’Ukraine un État résiduel en faillite permanente. Pourtant, l’Ukraine est un pays pleinement reconnu, cofondateur (en tant que république soviétique) de l’ONU, signataire non nucléaire du TNP, membre du Conseil de l’Europe et participant à l’OSCE. Si non seulement la Russie, mais aussi les États-Unis, manifestent leur mépris pour les frontières et la souveraineté de l’Ukraine, l’humanité se rapprochera du désordre mondial qui régnait avant 1945.

Dr Andreas Umland est analyste au Centre d’études sur l’Europe de l’Est de Stockholm (SCEEUS) de l’Institut suédois des affaires internationales (UI).