Ukraine : le mois le plus meurtrier pour les civils

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Juin 2026 a été le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, avec au moins 293 morts et 1 990 blessés, selon l’ONU.
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La « coalition des volontaires » réunie à Paris prépare des exercices de la force de réassurance dans les pays voisins de l’Ukraine dans les prochains mois.
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Paris et Kiev ont conclu une feuille de route prévoyant l’acquisition de 16 Rafale et de batteries antiaériennes SAMP/T de nouvelle génération.
Le mois le plus meurtrier pour les civils depuis avril 2022
Le mois de juin 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, après plus de quatre ans d’invasion russe, selon un rapport publié mardi par l’ONU.
« Après la forte hausse enregistrée en mai, le nombre de victimes civiles a continué d’augmenter, atteignant le nombre total le plus élevé de civils tués et blessés depuis avril 2022 », a affirmé la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine, précisant qu’« au moins 293 civils ont été tués et 1 990 blessés » pour ce mois de juin.
Des exercices de la force de réassurance dans les « pays voisins »
La force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois que les armes se seront tues va commencer à s’entraîner dans les « pays voisins » dans les « prochains mois », a annoncé lundi 13 juillet le président français Emmanuel Macron.
« Nous avons décidé aujourd’hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois […] Ils seront déployés dans les pays voisins de l’Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles », a-t-il dit à l’issue d’une réunion de la « coalition des volontaires » à Paris.
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Kiev va acquérir 16 Rafale et des batteries SAMP/T NG
La France et l’Ukraine ont conclu lundi une « feuille de route » prévoyant l’acquisition par Kiev de 16 avions de combat Rafale et leurs armements, « dont les premiers doivent voler dans les airs ukrainiens dès 2028-2029 », a annoncé le président français Emmanuel Macron.
Pour renforcer la défense antiaérienne de l’Ukraine, Kiev va également se doter « d’une première série de batteries SAMP/T de nouvelle génération qui vient compléter les systèmes qui seront livrés avec leurs missiles dans les semaines à venir », a ajouté le chef de l’État à l’issue d’un sommet des pays de la « coalition des volontaires » à Paris.
L’accord prévoit également la fourniture de radars et la production sous licence en Ukraine de bombes AASM, de missiles antiaériens Aster 30 et de missiles de croisière Scalp, selon lui.
© Agence France-Presse