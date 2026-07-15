Ukraine : le mois le plus meurtrier pour les civils

Juin 2026 a été le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, avec au moins 293 morts et 1 990 blessés, selon l’ONU.

La « coalition des volontaires » réunie à Paris prépare des exercices de la force de réassurance dans les pays voisins de l’Ukraine dans les prochains mois.

Paris et Kiev ont conclu une feuille de route prévoyant l’acquisition de 16 Rafale et de batteries antiaériennes SAMP/T de nouvelle génération.

Le mois le plus meurtrier pour les civils depuis avril 2022

Le mois de juin 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, après plus de quatre ans d’invasion russe, selon un rapport publié mardi par l’ONU.

« Après la forte hausse enregistrée en mai, le nombre de victimes civiles a continué d’augmenter, atteignant le nombre total le plus élevé de civils tués et blessés depuis avril 2022 », a affirmé la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine, précisant qu’« au moins 293 civils ont été tués et 1 990 blessés » pour ce mois de juin.

Des exercices de la force de réassurance dans les « pays voisins »

La force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois que les armes se seront tues va commencer à s’entraîner dans les « pays voisins » dans les « prochains mois », a annoncé lundi 13 juillet le président français Emmanuel Macron.

« Nous avons décidé aujourd’hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois […] Ils seront déployés dans les pays voisins de l’Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles », a-t-il dit à l’issue d’une réunion de la « coalition des volontaires » à Paris.

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Kiev va acquérir 16 Rafale et des batteries SAMP/T NG

La France et l’Ukraine ont conclu lundi une « feuille de route » prévoyant l’acquisition par Kiev de 16 avions de combat Rafale et leurs armements, « dont les premiers doivent voler dans les airs ukrainiens dès 2028-2029 », a annoncé le président français Emmanuel Macron.

Pour renforcer la défense antiaérienne de l’Ukraine, Kiev va également se doter « d’une première série de batteries SAMP/T de nouvelle génération qui vient compléter les systèmes qui seront livrés avec leurs missiles dans les semaines à venir », a ajouté le chef de l’État à l’issue d’un sommet des pays de la « coalition des volontaires » à Paris.

L’accord prévoit également la fourniture de radars et la production sous licence en Ukraine de bombes AASM, de missiles antiaériens Aster 30 et de missiles de croisière Scalp, selon lui.

© Agence France-Presse