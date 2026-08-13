Vidéo – Blocage d’Ormuz, danger pour l’alimentation

Mots-clefs : Alimentation
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Le 28 juillet 2026, la FCC a inscrit les robots mobiles avancés produits à l'étranger sur sa « Covered List », bloquant leur commercialisation aux États-Unis. Derrière la sécurité nationale, une stratégie industrielle : énergie, puces, IA et robotique humanoïde forment une même chaîne...
Le 26 janvier 2026, l'Union européenne a adopté l'interdiction progressive et juridiquement contraignante de toutes ses importations de gaz russe, gazoduc et GNL. De 45 % en 2021 à environ 12 % en 2025, la part russe s'effondre ; mais le contournement par pays tiers reste possible....
Par le détroit d'Ormuz transite près d'un quart du pétrole mondial acheminé par mer : un goulet de quelques kilomètres que l'Iran peut menacer à sa guise. Une carte de l'AFP recense les oléoducs — existants ou en projet — censés offrir au brut du Golfe une porte de sortie terrestre, à...