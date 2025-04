Vidéo – Géopolitique du chocolat. Vincent Marcilhac

Origine, déploiement, travail culturel et industriel, découvrez les secrets du chocolat avec Vincent Marcilhac

Que cache vraiment notre tablette de chocolat préférée ? Derrière ce plaisir universel se dessine une histoire complexe, faite de conquêtes, de colonialisme, de spéculation économique… et de luttes sociales. Le chocolat n’est pas qu’un simple aliment : c’est un véritable objet politique.

Une expertise signée Vincent Marcilhac Historien et spécialiste de l’économie politique, Vincent Marcilhac revient pour nous sur les grandes étapes de l’histoire du chocolat : des plantations de cacao en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest, aux grandes firmes agroalimentaires du XXIe siècle. Comment le cacao est-il devenu un enjeu stratégique ? Quels liens avec l’esclavage, le néocolonialisme et la mondialisation ? Et que nous dit cette histoire sur notre système économique actuel ?