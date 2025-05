Violences claniques dans le sud des Philippines

Le sud des Philippines est frappé par une violence endémique. Front islamique de libération moro et guerre des clans ravagent les îles de l’archipel.

Une étude de Tomas Bunaventura parue sur Acled.

Si une paix durement gagnée règne dans le sud des Philippines, tout n’est pas calme dans les camps du Front islamique de libération moro (MILF). Alors que le peuple musulman Moro de la région attend les premières élections parlementaires de la Région autonome Bangsamoro du Mindanao musulman (BARMM), souvent retardées, le MILF, dont la lutte armée séparatiste de plusieurs décennies a abouti à un accord de paix avec le gouvernement national en 2014 et à la création de la BARMM en 2019, se trouve confronté à une violence plus ancienne que celle de ses anciens adversaires du gouvernement national : la guerre entre clans, traditionnellement appelée « rido ».

Il ne s’agit pas d’une violence à laquelle un combattant idéologiquement engagé du MILF aurait pu s’engager à faire face, mais elle a coûté la vie à de nombreux combattants. Le 10 août 2022, par exemple, deux factions du MILF, chacune identifiée à des clans rivaux, ont engagé une fusillade dans la ville de Pikit, à Cotabato, au cours de laquelle quatre personnes ont été tuées, dont un civil. Les combats ont entraîné l’évacuation de centaines de villageois et ont nécessité l’intervention de l’armée, de la police et des autorités locales pour y mettre fin. De même, le 4 septembre 2024, les clans rivaux Aragasi et Usman, tous deux affiliés au MILF, ont engagé une fusillade dans la ville de Parang, Maguindanao del Norte, faisant quatre morts. Les combats ont éclaté à la suite d’un différend foncier de longue date entre les deux clans.

Ces combats liés à des querelles de sang entre clans concernent non seulement le MILF, mais aussi l’ensemble de la société moro. C’est précisément pour cette raison qu’ils ne peuvent être considérés comme une menace pour le processus de paix, d’autant plus que le sort des quelque 15 000 combattants du MILF qui n’ont pas encore été démobilisés dépend du succès du scrutin de BARMM. Les premiers scrutins – retardés à plusieurs reprises pour différentes raisons allant du COVID-19 à (plus récemment) l’exclusion tardive de la province de Sulu du BARMM1– sont considérés comme l’achèvement des engagements mutuels du gouvernement et du MILF dans le cadre de l’accord de paix de 2014. Le processus de paix entre donc dans une phase critique qui exige juste assez de calme de la part de toutes les parties prenantes armées pour qu’un gouvernement autonome à part entière puisse émerger – par les urnes plutôt que par les armes.

Le MILF n’ignore pas le défi persistant que pose le rido dans ses propres rangs et tente depuis des années de résoudre les conflits claniques entre ses membres. Lorsque le MILF a annoncé la fin de deux guerres de clans en 2011, il a reconnu que ces conflits rido étaient des obstacles à la paix2. Plus tard, en juin 2020, le MILF a célébré la résolution de ce qu’il a appelé le plus grand rido dans l’ancienne province unifiée de Maguindanao (divisée en Maguindanao del Norte et Maguindanao del Sur en 2022). À l’époque, le MILF affirmait que l’accord de paix entre les clans Sindatok et Tundok, qui dirigeaient respectivement les 105e et 118e commandements de base du MILF, éliminerait « la moitié du problème des rido à Maguindanao »(3).

Tout le monde attend maintenant de voir si le MILF fera mieux que son prédécesseur historique, le Moro National Liberation Front (MNLF), dans la gestion du rido. Le MNLF, fondé en 1972, a signé son propre accord de paix avec le gouvernement national en 1996 et a donc gouverné la région autonome du Mindanao musulman (ARMM) qui a précédé la BARMM.4L’ARMM dirigée par le MNLF a été largement considérée comme un échec, non seulement parce que le MILF (qui s’était séparé du MNLF en 1977 en raison de divergences stratégiques)5a poursuivi sa rébellion, mais aussi parce que le MNLF n’a pas réussi à affirmer sa légitimité politique face aux puissants clans locaux.(6) Lerido menace aujourd’hui d’être à nouveau une pierre d’achoppement pour le MILF et le gouvernement national dans leurs efforts pour établir une paix durable à Mindanao.

La violence Rido et les structures sociales basées sur les clans à BARMM

La violence rido est traditionnellement définie comme une violence clanique entre clans musulmans moro. L’existence même du rido illustre la forte dynamique clanique qui persiste dans la région, bien antérieure aux mouvements politiques séparatistes qui ont façonné l’histoire politique de Mindanao au cours des dernières décennies. L’ACLED a enregistré plus de 150 événements de rido depuis 2018. Sans surprise, la plupart des violences rido persistent dans l’actuelle BARMM, qui représente environ 80% de tous les événements de ce type depuis 2018, mais aussi, dans une large mesure, dans la région voisine de Soccsksargen (voir la carte ci-dessous). La plupart de ces événements n’ont aucun lien avec les activités du MILF ou d’autres groupes armés.

En utilisant les rapports d’événements violents des médias locaux et nationaux, l’ACLED a enregistré les incidents violents liés au rido à partir de 2018. L’ACLED classe les événements comme étant liés au rido si un rapport sur la violence politique fait explicitement référence au rido comme cause ou cause probable. En de rares occasions, lorsque les rapports ne font pas explicitement référence au rido, ils peuvent néanmoins utiliser un langage très similaire, faisant référence à des « querelles de sang claniques » ou à des combats entre clans dans la partie à majorité musulmane de Mindanao, la patrie traditionnelle du peuple Moro. Cette région se trouve aujourd’hui principalement dans l’actuel BARMM, mais des événements rido ont également été enregistrés dans les régions voisines, notamment à Soccsksargen, dans le nord de Mindanao et dans la péninsule de Zamboanga.

L’examen des données de l’ACLED sur la violence à l’encontre des personnes révèle sa nature multiforme. Les motivations de certaines flambées de violence vont de l’ouvertement politique au résolument personnel. Compte tenu des implications générales en matière de sécurité et de l’importance sociale du rido dans la société clanique de Mindanao, tous ces événements sont inclus dans l’ensemble de données de l’ACLED, qu’ils soient attribués à une compétition électorale ou à une rancune personnelle.

L’une des raisons les plus citées pour expliquer les violences meurtrières des ridos est la compétition pour la terre. Une fusillade entre les clans rivaux Impos et Magao le 18 septembre 2020, qui a tué deux miliciens de chaque groupe, est un exemple typique d’un conflit foncier entre clans qui a tourné à l’affrontement mortel. Mais la terre n’est pas la seule raison invoquée dans les explosions de violence. Par exemple, en avril 2021, un membre du clan Jaljalis a été tué par des miliciens du clan Aspali dans la ville de Sumisip, à Basilan, après avoir été surpris en train d’avoir une liaison avec la belle-sœur du chef du clan Aspali. Le clan Jaljalis a alors riposté, entraînant la mort d’un membre du clan Aspali. Entre-temps, le 10 novembre 2024, deux cousins auraient été tués et deux autres blessés lors d’un affrontement entre clans dans la ville de Balabagan, à Lanao del Sur. La bagarre est partie d’une simple dispute au sujet de publications sur Facebook. Les parents des cousins tués ont riposté en mettant le feu à un camion appartenant à la partie adverse.

Il y a même des cas signalés comme rido qui n’impliquent pas nécessairement un combat entre deux clans moro. Mais même ces cas sont enracinés dans l’histoire complexe de Mindanao, notamment la politique de l’État central consistant à réinstaller des musulmans non moros sur le territoire tout au long du XXe siècle. Ainsi, le 25 janvier 2017, trois membres d’un clan Ilonggo – des non-musulmans originaires des Visayas occidentales, dans le centre des Philippines – ont été blessés dans une embuscade tendue par une famille Moro dans la ville de Sultan Kudarat, à Maguindanao. La réinstallation de Philippins non musulmans (généralement chrétiens) dans l’ensemble de Mindanao, qui a commencé à l’époque coloniale américaine, et le déplacement des musulmans moros qui en a résulté, est l’un des griefs historiques qui ont conduit à la rébellion moro qui a débuté dans les années 19707.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de combats liés au rido, mais il y a lieu de croire que le rido – bien qu’il fasse l’objet de recherches approfondies de la part des universitaires – est un phénomène largement sous-estimé, étant donné que la plupart des incidents liés au rido se produisent dans des endroits reculés qui n’attirent pas toujours l’attention des médias. Ainsi, bien que les données de l’ACLED indiquent une augmentation des événements rido au cours des dernières années (voir le graphique ci-dessous), le chiffre de l’ACLED basé sur les rapports est probablement sous-estimé. Quoi qu’il en soit, la mise en place d’institutions BARMM transitoires dirigées par le MILF en 2019 n’a pas réussi à endiguer la violence liée aux ridos sur le site.

Interaction de Rido avec d’autres conflits

Les données de l’ACLED montrent que la persistance de la violence rido à BARMM et dans les régions avoisinantes implique souvent des acteurs dont l’identité n’est pas intrinsèquement centrée sur le rido, les plus importants étant le MILF et le MNLF.

Lorsque des idéologues formés à l’université ont commencé à mener la lutte armée séparatiste pour le peuple Moro dans les années 1970, donnant naissance d’abord au MNLF et plus tard au MILF, ces premiers révolutionnaires ont formulé le langage idéologique de leurs groupes dans les idéaux de l’autodétermination. Mais si ces luttes séparatistes nationales ont fait appel aux normes mondialisées de l’autodétermination, les réalités locales jouent un rôle décisif dans la manière dont ces appels se concrétisent. Les études sur la violence dans le Bangsamoro se sont donc concentrées sur la difficulté pour les nouvelles structures démocratiques d’établir leur légitimité politique par rapport à des sources plus traditionnelles de légitimité politique, telles que les clans(8).

Les mouvements MILF et MNLF de Mindanao ont toujours cherché à formuler leurs projets d’autonomie politique dans les mêmes termes que, paradoxalement, l’État national auquel ils s’opposaient : la création d’institutions politiques modernes qui assument les responsabilités attendues d’un État. Ainsi, même si leurs projets politiques sont passés du séparatisme total à l’autonomie régionale, le MILF et le MNLF ( ) s’alignent désormais sur l’État central, ainsi que sur les agences internationales de coopération au développement, en adoptant le langage de la « bonne gouvernance » comme solution aux maux sociaux.

Toutefois, la mise en œuvre des normes démocratiques internationales au niveau local ne délogera pas automatiquement les sources traditionnelles de légitimité politique d’une société. Les populations locales doivent encore être convaincues que les nouvelles institutions répondront mieux à leurs besoins que, par exemple, les puissants clans locaux qui garantissaient auparavant leur sécurité et leurs moyens de subsistance. Ces institutions devront donc se montrer plus « légitimes » que les clans9. Dans le cas du Bangsamoro, les défenseurs de la bonne gouvernance qui travaillent actuellement dans le cadre de l’autonomie gagnée par les rebelles risquent donc de se déconnecter des communautés locales s’ils ignorent les structures de pouvoir traditionnelles basées sur les clans, qui précèdent de loin les rébellions.

Ce qui est en jeu, c’est l’autorité même des rebelles devenus chefs à la tête de la nouvelle région autonome, supposée innovante et démocratique. Leur autorité est rapidement sapée lorsque la violence émanant des structures de pouvoir traditionnelles basées sur les clans reste incontrôlée. Cela est d’autant plus vrai que d’autres acteurs armés, autrement engagés dans des conflits en dehors du cadre du rido, prennent également part à des violences claniques, affirmant ainsi la centralité politique persistante des clans.

Comme le montrent les données de l’ACLED à partir de 2018, un tiers des violences rido ont impliqué le MILF, le MNLF et d’autres groupes armés, tels que Abu Sayyaf et les affiliés de Dawlah Islamiyah comme le groupe Hassan, dans au moins un côté d’un affrontement (voir le graphique ci-dessous). Abu Sayyaf est un groupe fondamentaliste islamiste de longue date qui entretient des liens historiques avec Al-Qaïda, tandis que Dawlah Islamiyah est un terme générique qui regroupe plusieurs groupes inspirés par l’État islamique qui ont commencé à se faire connaître au milieu des années 2010 et ont atteint un niveau d’activité élevé lors du siège de la ville de Marawi en 2017. Bien que ces divers groupes ne soient liés que par leur présence à Mindanao, ils ont en commun le fait qu’aucun d’entre eux n’a été constitué pour se livrer à des actes de violence.

Le groupe armé dont les membres sont les plus impliqués dans la violence rido est le MILF lui-même. En fait, sur tous les événements de violence politique qui ont vu au moins une partie de l’implication du MILF depuis 2018, 35% sont liés au rido. Ce chiffre représente une pression considérable sur la crédibilité du BARMM dirigé par le MILF dans la gestion de la violence rido dans la région. Il souligne également comment l’interconnexion des différents conflits dans le Bangsamoro signifie que les ressources dont dispose un groupe armé peuvent également jouer un rôle dans la poursuite d’objectifs extérieurs au groupe. Après tout, les membres du MILF impliqués étaient ostensiblement armés pour servir les objectifs idéologiques du MILF, à savoir l’autonomie politique des musulmans moro. Mais leur implication dans la violence rido montre qu’ils peuvent également utiliser leurs armes à d’autres fins. Le rido augmente donc le volume de la violence attribuable à un groupe armé, même si cette violence ne fait pas partie de la conception qu’a ce groupe de lui-même.

Le Rido peut même jouer un rôle dans les affrontements occasionnels qui éclatent entre les groupes armés, qui autrement – à l’exception du MILF et du MNLF, depuis leurs accords de paix respectifs avec le gouvernement – ne s’engageraient normalement que dans des affrontements armés avec les forces de l’État. Par exemple, le 11 septembre 2023, deux militants du Dawlah Islamiyah-Hassan Group auraient été tués et trois autres blessés lors d’un échange de tirs avec le MILF dans la ville de Datu Hoffer Ampatuan à Maguindanao del Sur. Les combats ont provoqué l’évacuation des membres de la tribu Teduray. Les autorités ont directement attribué les combats entre le Dawlah Islamiyah et les militants du MILF à un rido qui existait depuis longtemps.

Les combattants du MNLF ont également participé à des échanges de tirs avec le MILF. Deux clans rivaux, respectivement affiliés au MILF et au MNLF, se sont affrontés dans plusieurs villages de la ville de Pikit, à Cotabato, le 10 mai 2020. Bien qu’aucune victime n’ait été signalée, les effets de la violence ne se sont pas limités aux combattants, puisque les milices rivales ont brûlé des maisons et pillé des biens et du bétail dans la région. Le gouvernement local, ainsi que le MILF et le MNLF, sont intervenus pour mettre fin aux combats, qui ont été attribués à un différend foncier.

Ces exemples montrent que les groupes armés peuvent parfois être entraînés dans des schémas de violence plus anciens que les leurs.

La menace que fait peser la violence du rido sur les élections de BARMM et sur le processus de paix dans son ensemble

Des niveaux élevés de violence ont historiquement accompagné les périodes électorales aux Philippines, et la toute première élection parlementaire de Bangsamoro ne devrait pas être différente. En effet, plusieurs événements rido ont été attribués à la compétition électorale, et au moins 26 attaques rido ont été dirigées contre des représentants élus et d’autres fonctionnaires locaux depuis 2018. Certains événements rido spécifiques ont également été expressément attribués à la compétition électorale. Par exemple, le 24 septembre 2024, deux personnes auraient été tuées lors d’un affrontement entre les clans Abdul et Macud dans la ville de Malabang, à Lanao del Sur. L’incident a également blessé quatre personnes et poussé des centaines d’habitants à fuir. Le conflit aurait pour origine un différend entre les deux clans à l’occasion des élections locales de 2019.

La question pour les élections BARMM de 2025 serait alors de savoir si les clans puissants participant aux élections parlementaires vont maintenir cette concurrence dans les urnes ou recourir à la violence pour tenter d’influencer les résultats. L’acteur le plus important des prochaines élections est, bien entendu, le MILF lui-même. Bien qu’il participe officiellement aux élections par l’intermédiaire de son parti politique affilié distinct sur le plan organisationnel, le United Bangsamoro Justice Party (UBJP), le MILF et sa force armée restante d’environ 15 000 combattants demeurent l’épine dorsale de ce parti. En effet, conformément à l’accord de paix de 2014, le processus de démantèlement complet des combattants du MILF ne devrait pas être achevé avant la fin du processus de paix, qui devrait être clôturé par les élections. Jusqu’à présent, environ 25 000 combattants du MILF ont été démantelés lors de la troisième des quatre phases de démantèlement en 2023(10).Les représentants du gouvernement ont publiquement annoncé leur intention d’achever le processus de démantèlement, qui inclut des observateurs internationaux tiers, juste à temps pour les élections parlementaires de BARMM11. Avec le report des élections, désormais prévues pour octobre 2025, les progrès du démantèlement ne sont pas clairs pour le moment.

Les politiciens de BARMM qui ne sont pas affiliés au MILF ont exprimé leur inquiétude quant au maintien de la force armée du groupe avant les élections, car le protocole officiel de démantèlement de l’accord de paix de 2014 ne prévoit le démantèlement que de 35 % de tous les combattants du MILF d’ici la troisième phase (préfinale)12. En 2023, quatre gouverneurs provinciaux de BARMM ont demandé au gouvernement d’accélérer le processus de démantèlement. Les gouverneurs ont fait valoir que la présence armée du MILF, associée aux « mécanismes du processus de paix » en place, empêchait la police et l’armée de mener des opérations de maintien de l’ordre dans les zones considérées comme le « territoire du MILF »13. Lors du plébiscite de 2019 sur l’autonomie qui a donné naissance au BARMM, certains ont également exprimé des craintes quant à une éventuelle flambée de violence au cas où Cotabato City, aujourd’hui capitale du BARMM, ne voterait pas pour rejoindre la région autonome proposée à l’époque, compte tenu de l’importance symbolique de la ville pour le MILF14.

Contrairement aux politiciens qui ont exprimé publiquement leur inquiétude quant au maintien de la force armée du MILF, le groupe a plutôt pointé du doigt les armées privées de puissants politiciens locaux comme étant la menace à la paix et à l’ordre. Répondant à l’appel des gouverneurs de BARMM, Ahod « Murad » Ebrahim, chef du MILF et ancien ministre en chef de BARMM, a déclaré qu’il n’y avait aucun problème à accélérer le démantèlement, mais il a insisté sur la nécessité d’un démantèlement correspondant des armées privées des politiciens15.

Les membres du MILF étant eux-mêmes souvent impliqués dans des affrontements armés entre clans, des observateurs tiers ont souligné l’importance mutuelle du déclassement des combattants du MILF et du démantèlement des armées privées des clans16. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement a souligné l’importance d’instituer des mécanismes de résolution non violente des conflits rido afin de protéger les acquis du processus de paix17. Le gouvernement de transition Bangsamoro, dirigé par le MILF, s’est donc engagé dans des efforts de consultation à l’échelle régionale pour la prévention et le règlement des conflits rido(18).

Malgré ces efforts, l’histoire de la violence liée aux élections aux Philippines fait craindre un risque accru de violence pendant les élections en raison de facteurs confluents, notamment la concurrence électorale entre les clans, la participation électorale d’un MILF lourdement armé et la présence de milices claniques et d’armées privées dans l’ensemble de la région de Birmingham.

Les tensions seront d’autant plus vives que des clans puissants et influents présentent leurs membres aux élections législatives. Certains se sont même regroupés pour former des coalitions plus larges afin d’affronter le propre parti du MILF – bien que les alliances semblent être fluides et changeantes. Par exemple, trois des quatre clans régionaux importants qui s’étaient précédemment alliés au sein de la Bangsamoro Grand Coalition pour affronter l’UBJP lors des élections d’octobre 2025 ont ensuite déclaré leur allégeance à l’UBJP19.

Face à la violence persistante du rido, le futur gouvernement Bangsamoro aura la lourde tâche de convaincre ses électeurs moro – y compris les clans puissants qui constituent son élite – que les nouvelles institutions et les nouveaux mécanismes constitueront un recours plus efficace que le rido pour résoudre les différends qui façonnent la vie sociale moro. Les élections promettent d’être le premier test. Pour qu’elles soient couronnées de succès, il faudra que le MILF et les milices claniques croient suffisamment en l’avenir du Bangsamoro pour déposer les armes.