Yémen : les Houthis prennent le contrôle d’une ville stratégique sur la mer Rouge

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont pris la ville portuaire de Mokha sur la mer Rouge, à 70 km du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Une percée dans un conflit yéménite rallumé depuis juillet, sur fond de guerre régionale et de verrouillage du détroit d’Ormuz.

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont pris jeudi le contrôle de la ville de Mokha sur la mer Rouge, une percée notable dans leur progression vers le stratégique détroit de Bab el-Mandeb.

Cette avancée des rebelles intervient dans un contexte de reprise, depuis juillet, du conflit au Yémen, déclenché en 2014 mais contenu par une trêve depuis 2022, sur fond de guerre au Moyen-Orient.

« Les Houthis progressent vers le détroit de Bab el-Mandeb après avoir pris le contrôle de Mokha », a affirmé à l’AFP une source militaire au sein des forces gouvernementales.

Des témoins ont dit avoir vu des forces rebelles entrer dans cette ville portuaire, située à 70 kilomètres au nord du détroit, en « scandant « mort à l’Amérique, mort à Israël » ».

Selon la même source militaire, ils se sont également emparés de l’île de Zuqar, au sud de la mer Rouge, « après des attaques de roquettes et un assaut terrestre mené à l’aide d’embarcations transportant des combattants ».

« Les Houthis progressent vers le détroit de Bab el-Mandeb après avoir pris le contrôle de Mokha. »

— Une source militaire au sein des forces gouvernementales

500 morts

Les rebelles avaient lancé la semaine dernière une importante offensive visant les zones côtières bordant le détroit de Bab el-Mandeb.

Ce passage reliant l’Asie à l’Europe via la mer Rouge et le canal de Suez a gagné en importance depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, avec le verrouillage par l’Iran du détroit d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule.

Reliant l’Asie à l’Europe via la mer Rouge et le canal de Suez, Bab el-Mandeb a gagné en importance depuis le verrouillage du détroit d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule.

Depuis, les combats contre les forces gouvernementales, appuyées par l’Arabie saoudite, ont fait plus de 500 morts, pour la plupart des combattants des deux camps, selon un décompte établi par l’AFP.

De son côté, Riyad a mené une quarantaine de frappes aériennes au Yémen ces dernières heures, visant les gouvernorats de Taëz, de Hodeida, d’Al-Jawf et de Marib, selon les Houthis.

Mercredi, les Houthis « ont tiré plusieurs missiles balistiques et drones vers les villes de Khamis Mushait, Abha et Jizan », dans le sud de l’Arabie, a indiqué Turki Al-Maliki, le porte-parole de la coalition menée par Riyad.

Dans la nuit, la défense civile saoudienne a émis de nouvelles alertes mettant en garde contre un « danger potentiel » dans les régions de Khamis Mushait et Abha.

Le pays a replongé dans la guerre en juillet, après des années d’accalmie, entraîné dans le conflit régional déclenché par l’offensive américano-israélienne contre l’Iran fin février.

Les hostilités ont repris lorsque les Houthis ont défié le contrôle de Riyad sur l’espace aérien yéménite, en autorisant un avion iranien à atterrir au Yémen.

Le gouvernement reconnu par la communauté internationale avait riposté en frappant l’aéroport, une attaque que les rebelles imputent à son allié saoudien.

Les rebelles ont également annoncé un blocus maritime de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, et visé ses navires pétroliers ainsi que des infrastructures sur son territoire, notamment une raffinerie.

© Agence France-Presse

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