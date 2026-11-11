Après les midterms, deux ans de foire d’empoigne à Washington

Le 3 novembre, les démocrates ont repris la Chambre des représentants et le Sénat.

Pour l’historienne Hélène Harter, Donald Trump n’est pas paralysé pour autant : s’ouvrent deux années de bras de fer avec le Congrès, une recomposition chez les républicains et l’affirmation d’une Amérique plus jeune et plus diverse que ses élus.

Entretien avec Hélène Harter, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des États-Unis. Propos recueillis par Guy-Alexandre Le Roux.

Les démocrates ont repris la Chambre des représentants et le Sénat. Que change ce vote pour le fonctionnement politique américain ?

La première chose à avoir à l’esprit, c’est qu’on n’est pas dans un contexte français. Il n’y a pas de cohabitation : le président n’a pas le pouvoir de dissoudre l’assemblée et c’est lui qui compose son gouvernement. Il conserve donc la totalité des pouvoirs de l’exécutif. Par ailleurs, toutes les lois doivent être signées par le président, qui peut y mettre son veto, et il faut les deux tiers des deux chambres pour le renverser. Chacun est donc obligé de travailler avec l’autre s’il veut que son agenda avance.

Pour Trump, la difficulté tient à deux éléments. D’abord le budget : il voulait porter celui de la défense d’environ 1 000 à 1 500 milliards de dollars, et la nouvelle majorité au Congrès s’y oppose. Un budget se négocie : « je te donne ça, tu me donnes ça ». Cependant, les bases militaires et les industries de défense sont réparties dans tout le pays, et un élu démocrate, même anti-guerre, subit la pression de sa circonscription. Se pose aussi la question des nominations : un ministre, un ambassadeur, un juge à la Cour suprême sont nommés par le président mais ils doivent être validés par le Sénat. Ce sera une mission quasi impossible.

Ce désaveu bloque-t-il totalement Donald Trump ?

Il est empêché, gêné sur de multiples dimensions. Il pourra toujours utiliser les décrets présidentiels, et il ne s’en privera pas, mais la contrainte financière finit toujours par rattraper un président. Il a aussi un pouvoir de blocage par le veto. C’est un canard boiteux, comme tous les présidents dans sa situation depuis la création des États-Unis ; George Washington lui-même l’a été. Mais sa nature combative laisse à penser qu’il ne va pas passer deux ans à jouer au golf. Il sera président jusqu’à la dernière heure, et ça va devenir une foire d’empoigne. On le voit bien avec le remplacement de sa cheffe de cabinet, Susie Wiles, par son adjoint Stephen Miller, une personnalité très à droite. Ce n’est pas du tout un signe d’apaisement. Il avait félicité les démocrates au soir de l’élection, mais le naturel revient au galop.

« Il sera président jusqu’à la dernière heure, et ça va devenir une foire d’empoigne. »

— Hélène Harter

On a parlé d’une énorme vague bleue. Est-ce une sanction passagère ou un nouvel ancrage des démocrates ?

Il faut relativiser. Le président désavoué au bout de deux ans, c’est une tradition. Eisenhower perd les deux chambres en 1954, et les républicains ne reprendront la chambre basse qu’en 1994.

Des millions d’Américains ont mis beaucoup d’espoirs en élisant Donald Trump, puis vient le choc de la réalité. C’est une déculottée, mais c’est aussi un phénomène naturel d’alternance.

Ce sont aussi des législatives doublées d’élections locales, et les gens votent vraiment pour des enjeux locaux : en France, on sous-estime à quel point l’essentiel de la vie des Américains se décide dans les États. Le nom de Trump n’était sur aucun bulletin, même si chacun votait pour ou contre sa politique.

C’est aussi un vote générationnel. On n’a pas assez parlé de l’âge des sortants : des baby-boomers à leur énième candidature, comme le président, face à une population dont l’âge médian dépasse à peine 38 ans.

Une ligne démocrate l’a-t-elle emporté, celle d’un James Talarico au Texas ou celle, plus à gauche, d’un Abdul El-Sayed au Michigan ? Ou les démocrates sont-ils très éclatés ?

Il y a une vingtaine d’années, c’était « tout sauf Bush ». Là, c’est « tout sauf Trump ». Mais le Parti démocrate a des lignes en son sein, une plus tournée vers les questions sociales, le Medicare, une autre vers les questions identitaires, et la synthèse reste à faire. La ligne de force commune, c’est la défense des libertés individuelles et la dénonciation de la corruption au niveau du pouvoir fédéral.

Ont aussi gagné des candidats qui n’étaient pas des chiffons rouges pour un républicain modéré. Talarico est progressiste, mais il a des convictions religieuses très fortes : au Texas, il parle à l’électeur moyen, au point que des membres de la famille Bush l’ont soutenu. Les lignes vont se clarifier dès qu’on entrera dans le concret. On le voit sur les data centers : les électeurs ont manifestement voté contre, mais la nouvelle gouverneure du Texas, Gina Hinojosa, précise que son moratoire vise les futures constructions, pas ce qui est en cours. Surtout, la vraie fracture n’est pas entre démocrates et républicains, elle se situe entre conservateurs et progressistes. Un républicain conservateur peut s’accorder avec un démocrate conservateur.

« La vraie fracture n’est pas entre démocrates et républicains, elle se situe entre conservateurs et progressistes. »

— Hélène Harter

La campagne de 2028 est lancée. Quelles sont les conséquences de cette défaite pour l’entourage de Trump, notamment pour J. D. Vance et Marco Rubio ?

Chacun pense au coup d’après. Vance essaie de prendre ses distances en imputant la défaite à la guerre en Iran. Ce n’est certainement pas une bonne opération, parce que chez les républicains, on n’aime pas les traîtres. C’est le défi de tout vice-président sortant : tracer son sillon sans donner l’impression de lâcher le président. Après, le temps politique est tellement resserré que dans deux ans, qui se souviendra de tout ça ? Rubio, lui, capitalise sur davantage de modération et sur son expertise en politique étrangère.

Mais les Américains votent-ils en fonction de la politique étrangère ? Pas vraiment. Et quitter le gouvernement, c’est risquer de disparaître : il y a énormément de vice-présidents dont on ne se souvient même plus.

Et puis Trump est âgé. Imaginons qu’il ait un souci de santé : ça peut aller très vite, et Vance deviendrait président. Les cartes seraient redistribuées : il est beaucoup plus jeune et il a une épouse issue de l’immigration, capable de parler au nom des immigrés. Je pense qu’il y aura un changement générationnel en 2028.

Ce vote désavoue la ligne MAGA. Le Parti républicain peut-il se réaligner ?

S’il reste sur cette ligne, il est voué à ne plus être un parti de gouvernement. Pour gagner, il faut aller chercher les indépendants et des démocrates, et ce n’est pas sur une ligne MAGA qu’ils y arriveront. De nouvelles figures vont progressivement essayer d’émerger. Car les MAGA ne sont pas des conservateurs : regardez Mike Pence, conservateur au sens fort du mot, qui ne s’est jamais reconnu en eux et qu’ils tiennent pour un traître. Entre les républicains classiques, qui n’aiment ni l’État ni les tarifs douaniers, les MAGA, les vrais conservateurs et les déclinaisons régionales de chacun, le camp républicain est extrêmement éclaté. Un républicain de Californie ne voit pas le monde comme un républicain de Floride. Mais pour le moment, ce sont encore Trump, ses amis et sa famille qui tiennent le parti. S’ils veulent s’imposer, les modérés ont tout un travail de reconstruction et de reprise de contrôle du Parti à réaliser.

Au Texas, Gina Hinojosa devient la première Latina à diriger l’État. On disait pourtant les Latinos texans gagnés au trumpisme. Qu’est-ce qui a changé ?

Ce vote latino trumpiste a existé il y a deux ans, pour des raisons notamment économiques. Puis ils ont vu ICE en action. Ça les a choqués : ils ne s’imaginaient pas en être victimes, même quand leur famille était installée aux États-Unis depuis très longtemps. La police de l’immigration n’a jamais été douce, mais on a franchi un pas, avec des violations du droit et une opposition nouvelle des autorités locales. Il faut remonter à la ségrégation pour retrouver un tel affrontement entre les autorités locales et le pouvoir fédéral. Même des républicains classiques, attachés à la liberté individuelle, ont vu dans ICE la négation de leurs idéaux.

« Au Texas, on voit ce que les États-Unis sont en train de devenir. »

— Hélène Harter

Qu’est-ce qui va changer pour le Texas, qui était jusque-là un bastion républicain ?

Les choses vont évoluer, mais il est difficile de dire à quel point. Ce qui est sûr, c’est que les autorités n’apporteront plus leur soutien à ICE. Reste la question des conditions faites aux investisseurs, comme Elon Musk, mais un démocrate texan n’est pas un démocrate de Nouvelle-Angleterre. Il est plus « pro-business ». Pendant longtemps, le Texas a d’ailleurs été démocrate : si Kennedy meurt à Dallas, c’est qu’il était venu ressouder les démocrates texans.

Le Texas est un État laboratoire pour l’Amérique. La victoire démocrate accompagne un changement de population : 41 % d’Hispaniques, 37 % de Blancs non hispaniques, 12 % de Noirs, près de 7 % d’Asiatiques, de plus en plus issus du sous-continent indien. Ce sont des populations qui regardent très peu l’Europe. Au Texas, on voit ce que les États-Unis sont en train de devenir, et Donald Trump n’est pas représentatif de cette Amérique-là.