Assassinat de Charlie Kirk. L’opposition idéologique fait partie de la démocratie

Le meurtre de Charlie Kirk a enflammé les esprits et alimenté les prédictions apocalyptiques sur la fin de l’Occident en raison d’une polarisation politique irresponsable. Mais l’histoire montre que les démocraties peuvent absorber la violence politique et souvent sortir plus fortes de telles crises. Cette fois-ci est-elle vraiment différente ?

L’assassinat de Charlie Kirk, militant conservateur de premier plan, a suscité beaucoup d’émotion dans les médias occidentaux. Alors que les commentateurs politiques des médias traditionnels mettent en garde contre un changement majeur et une possible nouvelle guerre civile américaine, les réseaux sociaux regorgent d’émotions diverses – colère, incrédulité, anxiété et même joie – qui reflètent largement, et sans surprise, les positions politiques des gens.

Le meurtre brutal de Charlie Kirk est évidemment un événement horrible qui n’a pas sa place dans une société démocratique ouverte, mais les gens n’y accordent-ils pas trop d’importance ? L’Occident, des deux côtés de l’Atlantique, a une longue histoire de violence politique qui a été apaisée et finalement absorbée par les systèmes démocratiques, permettant à nos sociétés de se réinventer pour le mieux.

Se pourrait-il que la polarisation politique croissante et la montée de la violence politique aux États-Unis, incarnées par le meurtre de Charlie Kirk, ne soient qu’une nouvelle répétition de l’histoire, et que les choses finissent par s’arranger cette fois-ci aussi ?

C’est l’avis de James Jay Carafano, un éminent expert conservateur américain en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. M. Carafano est affilié au célèbre groupe de réflexion conservateur The Heritage Foundation et a été conseiller principal du président Trump pendant son premier mandat.

Carafano s’est entretenu avec Geopolitika pour discuter des ramifications politiques du meurtre de Charlie Kirk pour les États-Unis et le reste du monde occidental.

De nombreux commentaires dans les médias affirment que le meurtre de Charlie Kirk marque un tournant potentiel dans la politique américaine et que rien ne sera plus jamais comme avant. Que pensez-vous de ce genre d’arguments ?

Tout d’abord, toute cette histoire selon laquelle une guerre civile se profile en Amérique est complètement absurde. La recrudescence de la violence politique organisée n’est pas propre aux États-Unis, mais touche en réalité l’ensemble du monde occidental. En effet, nous avons vu des politiciens et des militants politiques se faire attaquer et tuer en Amérique latine et en Europe.

La réalité est que nous vivons une période de transformations politiques majeures, où des segments très importants de la société – je dirais 50 % ou plus – pensent que nous devrions prendre des directions opposées. Et dans ce type d’environnement politique, il y aura toujours des gens qui considèrent que les désaccords idéologiques sont des discours haineux et constituent une forme de violence psychologique, qui peut donc être contrée par une violence physique réelle.

Mais ce n’est pas sans précédent, et il n’y a rien de nouveau à cela. Il suffit de regarder le passé des États-Unis, où nous avons eu les assassinats de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King, ainsi que la tentative d’assassinat de Reagan et l’attentat à la bombe contre le bureau Murrah à Oklahoma City, pour n’en citer que quelques-uns.

Je ne veux pas dire que cette violence fait partie de la démocratie, mais quand on a des centaines de millions de citoyens, il y aura toujours des fous prêts à recourir à la violence pour défendre leurs convictions politiques. Cela dit, les désaccords politiques sont un élément fondamental des sociétés libres. Ce qui les maintient libres, c’est la possibilité d’avoir ces confrontations majeures d’idées sur la direction que doit prendre la société. Je ne veux pas dire que c’est le prix de la liberté, mais c’est néanmoins quelque chose qui est présent dans les sociétés ouvertes.

Alors, est-ce que quelque chose va changer radicalement ici aux États-Unis à cause du meurtre de Charlie Kirk ? Bien sûr que non, si ce n’est que les conservateurs vont rester fermement attachés au conservatisme, tandis que les gens de gauche ne vont pas dire : « Bon, vous savez, on est allés trop loin, soyons gentils avec les conservateurs maintenant. »

Qu’en est-il des gens pris entre deux feux, les électeurs indécis ?

Je ne suis pas sûr qu’il reste beaucoup de gens au milieu aux États-Unis. Dans cette optique, il existe une différence fondamentale entre la politique actuelle et la politique du passé. Au cours de la dernière période de violence politique, les partis politiques américains étaient très diversifiés sur le plan géographique et idéologique. Les deux partis comptaient des conservateurs libéraux, des faucons et des colombes, et le bipartisme était beaucoup plus facile à réaliser, car il était possible de rallier des membres des deux partis pour faire avancer les choses.

Cela dit, cette diversité n’a pas protégé contre la violence politique, qui a tout de même éclaté. Non seulement aux États-Unis, comme mentionné, mais aussi dans d’autres pays occidentaux, comme en Italie avec les Brigades rouges et en Allemagne avec la Fraction armée rouge. La politique actuelle est très différente de celle de cette période, car la coopération entre les partis n’est pas facile, ceux-ci tirant dans deux directions complètement opposées.

Le fait est que les États-Unis ont désormais deux partis clairement distincts. Le Parti démocrate moderne est clairement un parti progressiste, tandis que le Parti républicain moderne est clairement un parti conservateur. Mais le remède à cette nouvelle vague de violence n’est pas une coopération bipartisane accrue. Nous avons connu de longues périodes de coopération bipartisane, mais il y avait toujours de la place pour la violence politique organisée. Cela ne fait donc aucune différence.

De nombreux adversaires de l’Occident, en particulier les Chinois, pensent que le monde occidental s’effondrera sous son propre poids en raison du multiculturalisme et de la polarisation politique. Donc, de leur point de vue, ils n’ont qu’à tenir bon et laisser le monde occidental s’autodétruire de l’intérieur. Qu’en pensez-vous ?

Je pense que les Chinois devraient absolument s’en tenir à l’idée que les contradictions internes finiront par faire s’effondrer l’Occident. Car c’est exactement cette ligne de conduite qui a fait perdre la guerre froide à l’Union soviétique : ignorer ses propres faiblesses internes et les politiques qui la rendaient non compétitive, tout en s’accrochant à l’espoir idéologique que l’Occident allait s’effondrer d’une manière ou d’une autre en raison de ses différences internes.

Mais la réalité est que ces différences politiques et idéologiques massives – et nous aimons le multiculturalisme et le nationalisme en Occident – ont un but. Les systèmes politiques occidentaux sont construits et structurés pour résister à de tels conflits idéologiques, et nos sociétés deviennent en fait plus fortes et plus résilientes grâce à eux.

C’est la définition même de l’Occident. Nos systèmes politiques ne sont pas conçus pour être d’accord sur tout, mais pour accepter des différences et des désaccords politiques très importants afin que la société puisse les absorber. Et le fait est que les Chinois ne comprennent pas que nos systèmes sont en réalité conçus pour les conflits idéologiques. Ce qu’ils considèrent comme une faiblesse – les Américains qui se disputent entre eux, et les Européens occidentaux qui se disputent entre eux – est en réalité une grande force.

Et la raison pour laquelle les gens sont particulièrement en colère contre le meurtre de Charlie Kirk est que Charlie Kirk ne prônait pas la violence politique. Charlie Kirk a été tué pour avoir préconisé que les gens se disputent et aient ces discussions sensibles entre des points de vue contradictoires.

Il croyait que les gens pouvaient être en désaccord et se disputer – et que c’était normal – et il l’a payé cher. Ils l’ont tué parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec ses opinions politiques, et non parce qu’il représentait une menace pour la démocratie ou pour leur sécurité et leur bien-être.

Vous dites donc que le monde occidental, en particulier les États-Unis et l’Europe occidentale, surmontera cette vague actuelle de polarisation politique et en sortira plus fort ?

Oui, j’en suis absolument convaincu, car il est naturel dans les systèmes politiques libres d’avoir des divergences idéologiques importantes. Dans les sociétés ouvertes où le marché des idées fonctionne correctement, sans censure, le centre politique oscille par définition entre la droite et la gauche. Nous pouvons observer de nombreux cycles antérieurs où cela s’est produit.

Les personnes qui recourent à la violence parce qu’elles ne peuvent accepter que d’autres aient des opinions différentes et que la politique de leur pays évolue sont toujours minoritaires. Je peux vous garantir que, même si les libéraux détestent Donald Trump, la grande majorité d’entre eux ne pensent pas que la solution soit de le tuer. Ils ne le pensent pas, car aucun d’entre nous ne pense ainsi. Si c’était le cas, nous serions soit les Chinois, soit les Russes, soit la mafia.

Ici, en Norvège, la dirigeante du parti communiste des jeunes, le Parti rouge, a applaudi le meurtre sur les réseaux sociaux et a été contrainte de quitter son poste. Que pensez-vous de cela ?

Il y a en fait un aspect positif qui ressort de cet horrible meurtre. Je constate que toutes les 30 secondes, quelqu’un publie sur X ou TikTok un message célébrant la mort de Charlie Kirk, et que la personne en question est immédiatement licenciée. C’est rassurant.

À 70 ans, j’ai traversé de nombreuses périodes de troubles politiques, et je pense donc comprendre la différence entre une situation qui mène à la révolution et une situation qui est en réalité une affirmation de la démocratie. Et le fait que des personnes aux idées très différentes se disputent est une affirmation de la démocratie. Ce n’est pas une menace pour la démocratie.

C’est là, je pense, que les gens – en particulier en Europe – se trompent complètement. C’est peut-être une particularité européenne. Les gens pensent que si nous ne sommes pas tous d’accord sur tout, la démocratie est menacée. Mais la démocratie n’est pas menacée par les désaccords, elle en sort en fait renforcée.

C’est lorsque nous commençons à nous entretuer que la démocratie est menacée. Mais je pense qu’il n’y a qu’une petite fraction de la population en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada qui soit réellement prête à sortir dans la rue et à tuer d’autres personnes parce qu’elle n’est pas d’accord avec elles.

C’est comme ce que je disais à propos des terroristes : les terroristes ne représentent qu’une infime partie de tout ensemble de données, à l’exception des autres terroristes. Les personnes qui veulent commettre des assassinats politiques ne représentent qu’une infime partie de tout groupe politique, à l’exception des personnes qui veulent commettre des assassinats politiques.